Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

Vyšší sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka se pro příjmy za rok 2021 zvýšila o tři tisíce na 27 840 korun ročně (o 250 Kč na měsíc). V plné roční výši ji může využít každý, kdo měl v předchozím roce nějaké zdanitelné příjmy.

Pro příjmy za rok 2022 stoupne základní daňová sleva na 30 840 korun ročně. Zaměstnanci to poznali už ve výplatě za leden, u podnikatelů přijde ke slovu až za rok – v přiznání podávaném na začátku roku 2023.

Zvýšení slevy na dítě

V součtu za celý rok – když splňujete podmínky celých dvanáct měsíců – stoupla sleva na druhé dítě z dosavadních 19 404 na 22 320 Kč za rok, u třetího a každého dalšího dítěte z 24 204 na 27 840 Kč. Sleva na první dítě zůstává stejná jako před rokem, tedy 15 204 Kč. Rodině se dvěma dětmi tak zůstane z příjmů za rok 2021 o přibližně 2900 korun ročně víc než dřív, se třemi dětmi o zhruba 6500 korun.

Při rozdělení na měsíce stoupla sleva na druhé dítě z dosavadních 1617 na 1860 korun, na třetí a každé dítě z 2017 na 2320 korun. Sleva na první dítě – 1267 korun měsíčně – se nemění.

Daňový bonus

Když slevu na dítě odečtete z daně, která vám vycházela před jejím uplatněním, a dostanete se tím do minusu, stane se takový rozdíl daňovým bonusem. Nárok na daňové zvýhodnění je tedy vyšší než původně vypočtená daňová povinnost. Díky bonusu pak státu nezaplatíte žádné daně, ale ještě od něj něco dostanete.

Výplata bonusu už není zastropovaná: zatímco dříve mohl pracující rodič dostat zpátky maximálně 60 300 korun za rok, nově může získat celý bonus bez omezujícího limitu.

Další podmínka se nemění: na bonus může dosáhnout jenom ten, kdo měl příjmy ze zaměstnání nebo podnikání odpovídající aspoň šestinásobku minimální mzdy. Pro nejbližší přiznání – z příjmů za rok 2021 – se tedy hranice zvýšila na 91 200 Kč.

Odpočty hypoték a úvěrů ze stavebka

Limit pro odpočet hypoték od základu daně je od roku 2021 poloviční. Nový strop 150 tisíc korun ročně se však uplatní – zjednodušeně řečeno – jenom pro úvěry sjednané od roku 2021. Pro smlouvy sjednané do konce roku 2020, včetně jejich případného refinancování, dál platí dřívější pravidla, tedy i limit 300 tisíc.

Když budeme přesnější: Podle zákona není rozhodující, kdy jste podepsali smlouvu o hypotéce nebo úvěru za stavebka, ale kdy došlo „k obstarání bytové potřeby“ financované z konkrétního úvěru. Pokud jste si takovou potřebu obstarali až po 1. lednu 2021, týká už se vás nižší limit, tedy 150 tisíc.

Časový text při prodeji nemovitosti

Dosud byl od daně z příjmů osvobozený prodej nemovitosti po aspoň pěti letech vlastnictví. Od roku 2021 se časový test prodlužuje na deset let. Zpřísnění se vztahuje až na nemovitosti pořízené od začátku roku 2021.

Z prodeje dříve než po deseti letech se nemusí platit daň, jestliže příjem použijete na obstarání vlastní bytové potřeby – například nákup většího bytu pro rozšiřující se rodinu. K tomu musí dojít nejpozději v následujícím kalendářním roce po prodeji.

Zpřísnění se nedotkne bytů či rodinných domů, pokud v nich měl vlastník bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Dosavadní daňové osvobození se v tomhle případě nemění.

A kdo v prodávané nemovitosti sice bydlel, ale kratší dobu než dva roky, bude dál osvobozen od daně, když příjem z prodeje použije na obstarání vlastní bytové potřeby.

Pozor: získání peněz z prodeje (které pak chcete využít obstarání vlastní bytové potřeby) je potřeba oznámit finančnímu úřadu, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo. Když jste tedy příjem z prodeje obdrželi v roce 2021, musíte ho oznámit do 1. dubna 2022, při elektronickém podání do 2. května 2022 (případně do 1. července při využití daňového poradce).

Školkovné

Maximální výše roční „slevy za umístění dítěte“ odpovídá měsíční minimální mzdě pro daný rok (za který si slevu odečítáte). Pro příjmy za rok 2021 tedy stoupla na 15 200 Kč, pro příjmy za rok 2022 to bude 16 200 Kč.

Zmíněné hodnoty jsou stropem, ne paušálem. Z daní si proto můžete odečíst vždycky jenom skutečné výdaje. Jejich výši vám potvrdí provozovatel školky. Podrobně: Školkovné je zase vyšší. Jak si říct o slevu na dani

Odpočet darů od základu daně

Od základu daně si můžete odečíst hodnotu darů, které jste věnovali na zákonem uvedené účely. Podmínkou je, že jejich celková hodnota v předchozím roce dosáhla aspoň 1000 korun nebo přesáhla dvě procenta vašeho (původního) základu daně.

Cenu těchto darů si pak odečtete od základu daně – letos maximálně do výše 30 procent tohoto (původního) základu. Limit se pro zdaňovací období let 2020 a 2021 kvůli koronaviru výjimečně zvýšil ze standardních 15 procent (u fyzických osob), v souvislosti s Ukrajinou se výjimka zřejmě prodlouží i pro rok 2022.

Vyšší daňové pásmo – progresivní sazba

Výrazně nadprůměrné výdělky, spadající dříve pod takzvanou solidární přirážku, se nově daní vyšší sazbou 23 %. Ta se vztahuje pouze na část základu daně přesahující limit: ročně jde o 48násobek průměrné měsíční mzdy – pro příjmy za rok 2021 je to tedy přes 1,7 milionu korun (v průměru skoro 142 tisíc za měsíc). Příjmy pod tento limit se daní základní 15% sazbou.

Progresivní sazba 23 % se na rozdíl od dosavadní solidární přirážky vztahuje i na jiné příjmy než ze zaměstnání nebo podnikání. Typicky se dotkne i příjmů z pronájmu, dividend, úroků nebo neosvobozených prodejů cenných papírů, pokud přesáhnou zmíněný roční limit (48násobek měsíční průměrné mzdy).

Limit pro zdanění důchodu

Důchody jsou v zásadě osvobozeny od daně z příjmů. Danit se musí jenom v případě, že roční příjem ze všech přijatých důchodů (vedle starobního může jít třeba o invalidní) přesahuje 36násobek minimální měsíční mzdy. Za rok 2021 se tak hranice osvobození důchodů zvyšuje na 547 200 Kč ročně (v průměru 45 600 měsíčně). Pro příjmy za rok 2022 se hranice zvyšuje na 583 200 Kč.

Paušální daň

Podnikatelé se poprvé mohli dobrovolně přihlásit do systému, kdy na účet finančního úřadu posílali jedinou paušální částku – v roce 2021 to bylo 5469 korun Kč, pro rok 2022 se zvyšuje na 5994 Kč. Nemusí pak podávat přiznání a přehledy, současně tím ale přijdou o všechny odpočty a daňové slevy, které by si jinak mohli uplatnit právě v daňovém přiznání.

Lhůta pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání za rok 2021 je potřeba podat ve standardních termínech – tentokrát už se nechystá žádné prodloužení. Základní lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2021 končí v pátek 1. dubna 2022.

Kdo podá přiznání online, získává o měsíc delší základní lhůtu. Přiznání v elektronické podobě tak letos stačí podat do pondělí 2. května, tedy první pracovní den v květnu. Zájemce o delší lhůtu nemusí dopředu nic hlásit. Prostě nepodá přiznání do začátku dubna, ale později. Online forma je tak zároveň záchranou pro lidi, kteří nestihli připravit papírové přiznání včas.

Pokud vám přiznání chystá daňový poradce, má čas do 1. července. Využití poradce už nemusíte předem oznamovat finančnímu úřadu.

Kdo musí podat daňové přiznání

Základní pravidla pro to, kdy je nutné podat daňové přiznání z příjmů za rok 2021, se oproti předchozímu roku příliš nezměnila.

Výjimku nově mají podnikatelé, kteří se přihlásili do paušálního režimu (kromě některých situací – typicky když přestali splňovat podmínky, když mají další příjmy ze zaměstnání nebo když mají příjmy z pronájmu či prodeje nad 15 tisíc).

Skončila také povinnost pro zaměstnance s výrazně nadprůměrnými příjmy, na které se uplatňovala takzvaná solidární přirážka.

