Daňové přiznání krok za krokem. Návod pro OSVČ

Daňové přiznání za rok 2021 je potřeba podat ve standardních termínech – žádné mimořádné prodloužení kvůli koronaviru se už letos nechystá.

Základní lhůta končí v pátek 1. dubna 2022. V praxi se to týká hlavně případů, kdy přiznání podáváte v papírové podobě. Za ni se považuje i formulář, který jste sice nejdřív vyplnili na počítači, ale pak jste si ho vytiskli a finančnímu úřadu ho odevzdali (poslali) na papíře.

Kdo podá přiznání online, získává o měsíc delší základní lhůtu. Přiznání v elektronické podobě tak letos stačí podat do pondělí 2. května, tedy první pracovní den v květnu. Od loňska přibyla jednodušší možnost, jak přiznání podat elektronicky: portál Moje daně s možností přihlášení přes bankovní identitu (nebo přes další, už dříve dostupné formy ověření).

Zájemce o delší lhůtu nemusí dopředu nic hlásit. Prostě nepodá přiznání do začátku dubna, ale později. Online forma je tak zároveň záchranou pro lidi, kteří nestihli připravit papírové přiznání včas. Pozor: Formálně nejde o odložení lhůty pro podání přiznání, ale jenom o prominutí případných sankcí spojených s jeho pozdějším podáním i se zaplacením daně. Rozdíl? Kdo to nestihne ani do konce prodlouženého termínu, tomu se napočítají sankce hned od původního.

Pojďme na to. Jak daňové přiznání vyplnit, pokud jste podnikatel neboli osoba samostatně výdělečně činná?

Náš vzorový příklad počítá s příjmy fiktivního pana Hlaváče. V roce 2021 měl průměrný měsíční příjem 37 000 korun. Vydělává si administrativní činností, vyplatí se mu tedy využít 60procentní výdajový paušál.

Od daňového základu si odečítá úroky zaplacené na hypotéku, příspěvky na důchodové spoření a dary na charitu. Čerpá daňovou slevu na jedno dítě.

První strana

Na první straně se vyplňují údaje o plátci a daňovém přiznání. Postupně vyplníte, k jakému finančnímu úřadu podle místní příslušnosti přiznání podáváte, doplníte DIČ a rodné číslo a typ přiznání. Ve většině případů půjde – tak jako u pana Hlaváče – o přiznání řádné.

Opravné přiznání se podává, když jste řádné přiznání už odevzdali, ale ještě před uplynutím lhůty pro jeho podání jste zjistili, že v něm máte chybu. V takovém případě zaškrtnete dvě varianty zároveň – tedy řádné a opravné přiznání. Dodatečné přiznání se podává, když zjistíte po lhůtě pro podání řádného přiznání, že vaše daň nebo daňová ztráta má být jiná, než jakou jste přiznali nebo vám správce daně vyměřil.

Dál vyplníte, že jde o přiznání za rok 2021 a zadáte údaje o vás: jméno, adresu a můžete uvést i telefonní číslo či e-mailovou adresu.

Adresa na řádcích 19 až 22 se vyplňuje jen v případě, že se vaše současná adresa liší od adresy, na které jste bydleli ke konci roku 2021.

Další řádky na první straně jsou určené především pro cizince. Kontaktní údaje na řádcích 23 až 28 vyplňuje jen ten, kdo v Česku nemá trvalou adresu, ale zdržuje se tu.

Příloha

Z první strany přeskočíme na pátou stranu přiznání pana Hlaváče. Jde o přílohu číslo 1, ve které se vyplňují příjmy a výdaje za samostatnou činnost, tedy příjmy z podnikání a výdaje na něj.

Nahoře pan Hlaváč zaškrtne, že uplatňuje výdajový paušál. Do příslušných kolonek pak zadá celkové roční příjmy a od nich odečte 60 % (výše paušálu) na nákladech. Dole na stránce přílohy ještě vypíše druh činnosti, výši paušálu a znovu příjmy a náklady (v našem případě 60 % příjmů).

Pokud budete používat některý z interaktivních formulářů, zadáte do něj jen příjmy a výdajový paušál, formulář pak za vás všechno spočte a automaticky doplní do příslušných kolonek.

Druhá strana

Z příjmů bez nákladů se dál bude počítat daňový základ. Pan Hlaváč má příjmy jen ze samostatné činnosti, propíšou se tedy na stranu dvě daňového přiznání na příslušné řádky. Nenavyšují se ani o příjmy ze zaměstnání, ani ze zahraničí, protože je pan Hlaváč nemá. Daňový základ ani nesnižuje o ztráty z minulých let. Až do řádku 45 se tak daňový základ (příjmy minus výdaje) nemění.

Na řádcích 46 až 53 je místo pro odečitatelné položky. Pan Hlaváč splácí hypotéku na bydlení, na důchod si do penzijního fondu vkládá měsíčně 1100 korun a pravidelně posílá na charitu 300 korun každý měsíc.

Od banky má potvrzení o zaplacených úrocích v roce 2021, od penzijní společnosti má potvrzení o placení do penzijního fondu a i od charity má potvrzení o darech. Všechna tato potvrzení přidá k daňovému přiznání jako přílohu. Na řádcích 46 až 48 z nich opíše částky, které mu sníží daňový základ.

Na řádku 54 je součet odečitatelných položek, na dalších dvou řádcích je daňový základ po jejich odečtení a na konci druhé strany přiznání je z tohoto konečného základu vypočtená daň. Ta je před uplatněním daňových slev.

Třetí strana

Zde je prostor na uplatnění daňových slev. Pan Hlaváč kromě základní slevy na poplatníka využije ještě slevu na jedno dítě. Základní sleva na poplatníka patří na řádek 64 a je 27 840 korun. Na řádku 70 je prostor pro dílčí součet slev. Na řádku 71 se od vypočtené daně z konce druhé strany odečte výše slev. Pan Hlaváč je na nule.

V dalším oddíle pak vyplní údaje za dítě, na které uplatňuje slevu. Sleva na jedno dítě v roce 2021 dělá 15 204 korun = řádek 72. Na řádcích 73 a 74 se počítá výše uplatněné slevy a daň po uplatnění slevy. Protože pan Hlaváč byl s daní na nule už po odečtení základní daňové slevy, je i na těchto řádcích nula. Daňová sleva na dítě funguje jako daňový bonus. Celých 15 204 korun tak stát panu Hlaváčovi vyplatí. Vypíše si tuto sumu na řádky 76 a 77a.

Další řádky se pana Hlaváče netýkají – jsou určeny těm, kdo podávají dodatečné přiznání nebo si platí zálohy na daň. Vyplní až poslední řádek na stránce, kde je konečná bilance daně. Pan Hlaváč od státu vyinkasuje 15 204 korun.

Čtvrtá strana

Vyplníte zde počet příloh a vlastním podpisem potvrdíte (pokud tedy nepodáváte přiznání online), že zadané údaje v přiznání jsou pravdivé. A v případě pana Hlaváče ještě žádost o vrácení daňového přeplatku (bonus za dítě).

Boxík s údaji o podepisující osobě je určen pro daňové poradce, kteří přiznání podávají za někoho jiného.

