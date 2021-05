Na podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 zbývá poslední týden. Prodloužená lhůta končí v úterý 1. června, pokud přiznání podáte elektronicky.

Letos přibyla jednodušší možnost, jak to udělat: nový portál Moje daně, který po mnoha letech příprav zprovoznila finanční správa. Dostupnější než dřív je hlavně přihlášení a odeslání, zatímco samotný formulář zůstal stejně složitý. Podrobnou recenzi jsme přinesli krátce po spuštění.

„Online finanční úřad“ má umožnit snadné odeslání přiznání přes internet – bez toho, aby si běžný člověk musel nejdřív něco složitě zařídit a připlácet si za to. Nově stačí bankovní identita – tedy v zásadě stejné údaje jako pro vstup do internetového bankovnictví. Zatím ji mohou využít klienti pěti bank: České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Air Bank a Monety. Když nechcete nebo nemůžete využít bankovní identitu, datovou schránku nebo třeba eObčanku, dostanete se na portál i se speciálními přístupovými údaji, pro které si ovšem musíte nejdřív osobně zajít na finanční úřad.

„K dnešnímu dni bylo vybráno celkem 2 371 541 přiznání, z toho 1 611 883 papírově a 759 658 elektronicky,“ říká Zuzana Mašátová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Nejpozději v úterý 1. června je potřeba daň i zaplatit. Rozhodující je, aby finanční úřad už měl v tento den peníze na účtu – nestačí vám je tedy pouze odeslat. Jestli vaše banka umí okamžité platby, mělo by k převodu dojít prakticky hned. Když však platba neodejde jako okamžitá, může u některých bank přijít na účet až následující pracovní den.

Pozor: Kdo nestihne podat přiznání ani do konce prodlouženého termínu, tomu se napočítají sankce hned od původního, což je 3. května (při elektronickém podání). Obdobně to platí i pro úhradu daně.

Už první pracovní den v květnu skončila lhůta pro lidi, kteří odevzdají přiznání v papírové podobě (nebo ho pošlou poštou). Když podáte přiznání elektronicky, máte od letoška o měsíc navíc.

Lhůta pro přiznání podaná daňovým poradcem se nemění – zůstává do 1. července. To, že využijete služeb poradce, není od letoška nutné předem oznamovat finančnímu úřadu.

Kvůli koronaviru se letos posouvají také termíny pro přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020. Správě sociálního zabezpečení ho můžete odevzdat bez sankcí nejpozději 30. června 2021. Podmínkou je, že k tomuto datu zároveň uhradíte i případný nedoplatek pojistného za rok 2020. „Za den úhrady se považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ. Z tohoto důvodu doporučujeme odeslat platbu v dostatečném časovém předstihu,“ upozorňuje úřad.

I u přehledů platí, že kdo je nestihne vyřídit ani do konce odložené lhůty, tomu se napočítají sankce za zpoždění hned od původního termínu. Ten uplyne 3. května, pokud jste daňové přiznání podali do 1. dubna – bez ohledu na to, jestli elektronicky, nebo v papírové podobě. Nebo uplyne na začátku června, pokud jste přiznání podali elektronicky po 1. dubnu. Jestli za vás přiznání vyřídí daňový poradce, lhůta na odevzdání přehledu pro sociální pojištění se nemění a končí 2. srpna.

U přehledu pro zdravotní pojišťovny je to jinak. Lhůta se prodlužuje až do 2. srpna. Jednotný termín tak řeší všechny situace, k nimž předtím může dojít s daňovým přiznáním: ať už jste ho podali do 1. dubna, nebo do 3. května, nebo elektronicky do 1. června, nebo přes daňového poradce do 1. července. Pojistné zdravotní pojišťovně za rok 2020 pak stačí doplatit do osmi kalendářních dnů od dne, kdy byl nebo měl být přehled podán – to znamená nejpozději 11. srpna 2021. Případná sankce za zpoždění se u zdravotního pojištění začne počítat až od konce prodloužené lhůty.

