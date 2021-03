Do kdy podat daňové přiznání. Přehled termínů

Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 stačí podat o měsíc později oproti standardnímu termínu. O mimořádném prodloužení kvůli koronavirovým omezením rozhodlo ministerstvo financí.

V papírové podobě je tedy potřeba podat přiznání nejpozději 3. května (první pracovní den v květnu). Když podáte přiznání elektronicky, máte čas do 1. června. Od letoška totiž platí, že při elektronickém podání se lhůta prodlužuje o měsíc.

Pozor: Stejně jako loni nejde formálně o odložení lhůty pro podání přiznání, ale jenom o prominutí případných sankcí spojených s jeho pozdějším podáním i se zaplacením daně. V čem je rozdíl? Kdo to nestihne ani do konce prodlouženého termínu, tomu se napočítají sankce hned od původního.

Jestli máte zájem o prodloužení lhůty, nemusíte dopředu nic hlásit. Prostě nepodáte přiznání do začátku dubna či května, ale později. Jenom pozor na to, že když ho nestihnete podat ani do 3. května, zbývá už pak jedině elektronická forma (do 1. června), nebo daňový poradce.

To, že využijete služeb poradce, není od letoška nutné předem oznamovat finančnímu úřadu. Standardní termín pro podání přiznání poradcem – do začátku července – se nemění.

Takzvaný generální pardon – tedy faktický odklad o měsíc – se netýká ani podnikatelů a společností, kteří mají podle zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Podobně jako loni se ministryně financí Alena Schillerová nedokázala včas domluvit s dalšími dvěma ministry, kteří mají na starosti výběr sociálního a zdravotního pojištění. Dá se předpokládat, že také u přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny dojde k odkladu, žádný z úřadů se však ani po dvou týdnech zatím jasně nevyjádřil. Lidé, kteří podají daňové přiznání elektronicky, každopádně mohou i u přehledů využít měsíční odklad oproti standardnímu termínu.

Termín daňového přiznání Druh daně Zákonný termín Nejzazší termín pro podání přiznání v letošním roce Daň silniční za rok 2020 1. února 2021 1. dubna 2021 Daň z nemovitých věcí za rok 2021 1. února 2021 1. dubna 2021 Daň z příjmů fyzických za rok 2020 papírová forma přiznání 1. dubna 2021 3. května 2021 elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021 podání přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem 1. července 2021 1. července 2021 podání poplatníkem, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 1. července 2021 1. července 2021 Daň z příjmů právnických za rok 2020 papírová forma přiznání (výjimečně) 1. dubna 2021 3. května 2021 elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021 podání přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem 1. července 2021 1. července 2021 podání poplatníkem, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 1. července 2021 1. července 2021 Zdroj: Finanční správa

Na čase pro vrácení případného přeplatku daně z příjmů fyzických osob se nic nemění: Finanční úřad na to má třicetidenní lhůtu. Pro přiznání, které podáte v základním termínu (nejpozději 1. dubna), začíná běžet 2. dubna, i kdybyste odevzdali formulář už v únoru. V praxi většinou dostanou přeplatek dřív ti, kdo podali přiznání s předstihem – šanci mají už v první polovině dubna, zatímco ostatní někdy čekají až do začátku května.

I ten, kdo letos nestihne podat přiznání nejpozději 1. dubna a využije odklad, nebude muset čekat na vrácení přeplatku déle než měsíc. Třicetidenní lhůta se začne počítat prakticky okamžitě po přijetí formuláře finančním úřadem. Kdo podá přiznání třeba 15. dubna, měl by se dočkat přeplatku nejpozději v polovině května.

Od letošního roku stoupla hranice, pod níž se přeplatek (až na výjimky) nevrací. Do loňska to bylo 100 korun, nově jde o 200 korun. Drobné se sice neztratí, ale stát vám je automaticky vrátí až poté, co v součtu překonají oněch 200 korun.

Přiznání k dani z nemovitosti, které je standardně potřeba podat nejpozději 1. února, letos stačí odevzdat o dva měsíce později – do 1. dubna. Stejný odklad lze využít i u silniční daně.

