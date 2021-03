Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 stačí podat o měsíc později oproti standardnímu termínu. S prodloužením, které navrhla ministryně financí Alena Schillerová, dnes souhlasila vláda.

V papírové podobě je tedy potřeba podat přiznání nejpozději 3. května (první pracovní den v květnu). Za ni se považuje i formulář, který jste sice nejdřív vyplnili na počítači, ale pak jste si ho vytiskli a finančnímu úřadu ho odevzdali nebo poslali na papíře.

Lidé, kteří podají přiznání elektronicky, mají čas do 1. června. Od letoška totiž platí, že při elektronickém podání se standardní termín prodlužuje o měsíc.

Zájemce o delší lhůtu nemusí dopředu nic hlásit. Prostě nepodá přiznání do začátku dubna či května, ale později. Online forma se tak zároveň stane záchranou pro lidi, kteří nestihli připravit papírové přiznání ve standardním termínu. Od letoška už lidé nově nemusí předem oznamovat finančnímu úřadu ani to, že využijí služeb poradce, čímž si prodlouží termín do začátku července.

Pozor: Stejně jako loni však formálně nejde o odložení lhůty pro podání přiznání, ale jenom o prominutí případných sankcí spojených s jeho pozdějším podáním i se zaplacením daně. Rozdíl? Kdo to nestihne ani do konce prodlouženého termínu, tomu se napočítají sankce hned od původního.

Od března přibyla jednodušší možnost, jak přiznání podat elektronicky: nový portál Moje daně, který po mnoha letech příprav zprovoznila finanční správa. Dostupnější než dřív je hlavně přihlášení, zatímco samotný formulář zůstal stejně složitý.

Zatím není jasné, jak se posune termín pro odevzdání přehledů pro sociální a zdravotní pojištění. Když Schillerová loni dvakrát odložila termín pro daně, nedokázala se předem dohodnout s ministerstvem sociálních věcí a ministerstvem zdravotnictví, aby úměrně tomu hned došlo k odkladu navazujících povinností. Každý úřad proto nakonec vymyslel odlišná pravidla.

Schillerová teď zároveň slibuje, že na finančních úřadech půjde od začátku července zaplatit daně i platební kartou. Takové vylepšení původně plánoval už její předchůdce Andrej Babiš od roku 2015, jenže nakonec ho zrušil kvůli chybějící dohodě ohledně poplatků. Ani letos zatím nemá Schillerová jistou výhodnější dohodu. V lepším případě začne od léta fungovat platba kartou jenom osobně na úřadě. Přes internet půjdou daně zaplatit nejdřív od příštího roku.

