Snížíme daně jenom na dva roky, couvá Babiš

Vláda navrhne snížení daní pro zaměstnance a zrušení superhrubé mzdy jenom na dva roky. České televizi to v sobotu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Plán tak mění měsíc poté, co se na něm vládní koalice dohodla.

Předseda ČSSD Jan Hamáček však v nedělních Otázkách Václava Moravce zdůraznil, že sociální demokraté nepodpoří zákon, který by zrušil superhrubou mzdu jenom na dva roky a pak ji znovu zavedl. S dočasným snížením daní na 15 % z hrubé mzdy jako krizovým opatřením nemá problém, za dva roky by se mohla daň vrátit na dosavadní úroveň.

S takovým řešením – tedy zrušit superhrubou mzdu navždy, zatímco daně výrazně snížit zatím jenom na dva roky – nakonec souhlasí i Babiš, oznámil v neděli večer.

Na konci srpna se Babiš s Hamáčkem dohodli, že výpočet daně ze superhrubé mzdy skončí a vrátí se k výpočtu z hrubé. Sazba bude 15 procent, pro výdělky spadající pod dnešní solidární přirážku pak 23 procent. S tím, že by mělo jít jenom o dočasné opatření, nepočítali.

Zaměstnanec s průměrnou mzdou by si tak polepšil měsíčně o 1700 korun měsíčně víc, v součtu přes 20 tisíc ročně. A třeba při výdělku 18 tisíc hrubého by čistá mzda stoupla o 915 korun měsíčně, při výdělku 50 tisíc dokonce o 2535 korun.

Tak výrazné snížení daní by pro státní rozpočet znamenalo výpadek 70 až 80 miliard korun. Ne jednorázově, ale každý rok. Vláda od začátku neměla žádný plán, jak tuto částku nahradit. Podle kritiků by šlo o nejdražší volební dárek v historii. To teď nepřímo potvrzuje i Babiš.

Podle Babišova sobotního vyjádření by tak koalice splnila svůj slib zrušit superhrubou mzdu jenom formálně, protože po dvou letech by se všechno vrátilo k dosavadnímu stavu – pokud by nová vláda včas nepřišla s jiným řešením. „Myslíme si, že je to potřeba na dva roky, protože rozpočet na rok 2022 bude ještě připravovat naše vláda, ale potom po volbách ten, kdo vyhraje,“ říká Babiš.

Vláda tím může porušit další závazek ze svého programového prohlášení: „Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami, a to s dostatečným odkladem účinnosti,“ slíbila.

Přestože změny mají platit už od ledna 2021, ministerstvo financí zatím nepřišlo s konkrétním legislativním návrhem. Pravděpodobnost, že by koalice prosadila změny ještě letos, tak každým dnem klesá. V lepším případě by poslanci definitivně schvalovali daňový balíček těsně před koncem roku. Kdyby obsahoval jenom změny „ve prospěch poplatníků“, mohou ho schválit i na začátku roku, protože v takovém případě je přípustná i „zpětná účinnost“.

Babiš přitom v uplynulých letech – a ještě na konci toho loňského – rušení superhrubé mzdy a snižování daní odmítal. Názor změnil v srpnu – podle kritiků hlavně proto, aby odvedl pozornost od nefungující „chytré karantény“ a rostoucích problémů s epidemií Covid-19.

Další otočku teď Babiš vysvětluje „požadavkem“ prezidenta Miloše Zemana, který prý navrhl dvouleté omezení kvůli přílišnému schodku rozpočtu. Neupřesnil, proč vláda místo samostatného rozhodování začíná přebírat návrhy prezidenta. Podle zjištění Hospodářských novin to navíc byl právě Babiš, kdo s myšlenkou na dvouleté omezení na jednání se Zemanem přišel.

Zprávu z 27. září jsme zaktualizovali o další vývoj.

