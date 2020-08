Nejvyšší čas na daňové přiznání. Opozdilce čeká obří sankce

Na podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019 zbývají poslední hodiny. V úterý 18. srpna už opravdu končí všechny odklady.

Nejpozději v úterý je potřeba daň i zaplatit, a to tak, aby finanční úřad už skutečně měl peníze u sebe. Nestačí tedy jenom zadat platební příkaz, jestliže u vaší banky nemáte jistotu, že na účet příjemce dorazí ještě ve stejný den.

Opozdilci letos nemohou spoléhat na žádnou toleranci. Standardně sice lze podat přiznání bez sankce ještě o pět dnů později a daň zaplatit o čtyři dny po termínu, tentokrát je to ale jinak.

Ministerstvo financí kvůli koronaviru neodložilo přímo lhůtu pro podání přiznání (a zaplacení daně), ale jenom prominulo sankce spojené s případným zpožděním – do 18. srpna. V čem je rozdíl? Kdo to nestihne ani do 18. srpna, tomu se napočítají sankce hned od původního termínu.

Sankce za každý den po splatnosti je sice jenom 0,05 procenta daně (nejvýš pět procent), jenže od řádného termínu 1. dubna letos uplyne už 140 dnů. Třeba daň ve výši 50 000 korun se tak letos může hned 19. srpna zvýšit o dalších 2500 korun. K tomu ještě 2733 korun na úrocích z prodlení (14,25 % ročně). Celkem tak zaplatíte přinejmenším o desetinu víc.

Podobně to letos funguje také u přehledu o příjmech a výdajích ohledně sociálního pojištění pro Českou správu sociálního zabezpečení. Bez sankcí ho lze podat měsíc po lhůtě pro daňové přiznání. To znamená, že přehled pro správu sociálního zabezpečení za rok 2019 stačí podat až do 18. září 2020. Ani v tomhle případě nejde o formální posunutí lhůty, ale jenom o prominutí sankcí. Kdo se přesto zpozdí, naběhnou mu hned od původního termínu.

Zato u přehledů pro zdravotní pojišťovny je letos pořádný zmatek. Lhůta pro podání prodloužená přímo v zákoně skončila už 3. srpna, deset dnů poté se ale ministerstvo zdravotnictví probudilo a domluvilo s pojišťovnami, že případné sankce za pozdní podání odpustí až do měsíce po daních – tedy také do 18. září. Na samotnou platbu (doplatek) se ale tahle úleva automaticky nevztahuje. Podrobně jsme o té absurditě psali v samostatném článku.

Hlavní pravidla pro přiznání za rok 2019 se oproti předchozímu roku nezměnila. Zvyšují se jenom některé limity. Výdajové paušály pro podnikatele stouply na dvojnásobek a vrací se tam, kde byly donedávna. Rostou také limity navázané na zvyšování minimální mzdy – pro školkovné, bonus na dítě, solidární daň nebo zdanění důchodů. Jinak se nic zásadního nemění ani v daňových výhodách, ani v seznamu situací, kdy je potřeba podat přiznání.

