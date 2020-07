Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 sice stačí podat do 18. srpna 2020, v praxi byste ale všechno měli spočítat ideálně už během nejbližšího víkendu. Termín pro podání přehledu zdravotní pojišťovně je totiž 3. srpna, tedy paradoxně dřív než pro daňové přiznání.

O tom, že firmy, podnikatelé i běžní lidé letos mohou podat přiznání i zaplatit samotnou daň až do 18. srpna, rozhodla vláda začátkem června na návrh ministryně financí Aleny Schillerové.

K faktickému prodloužení lhůty pro přiznání dochází automaticky, tedy i bez daňového poradce, speciální žádosti nebo prokazování důvodů. Formálně nejde o odložení lhůty pro podání přiznání, ale jenom o prominutí sankcí spojených s jeho pozdějším podáním i se zaplacením daně. Rozdíl? Kdo to nestihne ani do 18. srpna, tomu se napočítají sankce hned od původního termínu.

Jenže: Jak už jsme na Penězích napsali v červnu, i v tomto případě se ukázal typický „resortismus“, tedy starost jednotlivých ministrů jenom o svou oblast bez logického provázání s ostatními. Schillerová totiž při přípravě návrhu neřešila, jak to bude s odkladem přehledů OSVČ za sociální a zdravotní pojištění. Prakticky stejnou „daň“ totiž vybírají (a kontrolují) tři různé instituce na třech různých formulářích s třemi odlišnými pravidly.

S námi přiznání nebolí Zdroj: Shutterstock Potřebujete vyplnit daňové přiznání? Rychle, spolehlivě a bezbolestně? Máme řešení! Daně rychle

Česká správa sociálního zabezpečení v červnu oficiálně potvrdila, že také přehled o příjmech a výdajích ohledně sociálního pojištění mohou OSVČ podat později – tedy měsíc po lhůtě pro daňové přiznání. To znamená, že přehled pro správu sociálního zabezpečení za rok 2019 stačí podat až do 18. září 2020. Ani v tomhle případě nejde o formální posunutí lhůty, ale jenom o prominutí sankcí. Kdo se přesto zpozdí, naběhnou mu hned od původního termínu.

„Podnikatelům je umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. září 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné okresní správy,“ zdůrazňuje ČSSZ.

U přehledů pro zdravotní pojišťovny je sice letos lhůta pro podání prodloužená přímo ze zákona, ale jen do 3. srpna. Poslanci o tom rozhodli už v březnu, zhruba dva týdny poté, co ministerstvo financí přišlo s prvním odkladem daňového přiznání do 1. července. Jenže o další odklad u zdravotního pojištění už ministerstvo zdravotnictví vůbec neusilovalo. Tvrdilo, že by změnu zákona nestihlo prosadit – přestože ve skutečnosti by na to mělo několik týdnů a poslanci by v takovém případě podpořili i jednoduchý pozměňovací návrh k jinému, aktuálně schvalovanému zákonu. Stačila by prakticky jedna věta.

A protože se pojišťovny odkazují na zákon a samy nerozhodly o dobrovolném prominutí sankcí do poloviny září, musí podnikatelé podat přehled ohledně zdravotního pojištění do 3. srpna. Tedy výjimečně dřív, než mají podat samotné daňové přiznání. Standardně přitom stačí podat přehledy do měsíce po daňovém přiznání.

„Zdravotní pojišťovna nemůže prodloužit termín podání přehledu OSVČ za rok 2019, protože je stanoven na 3. srpna 2020 přímo novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Naproti tomu zákon o pojistném na sociální pojištění obdobným způsobem novelizován není, takže termín podání přehledu je navázán na termín podání daňového přiznání: Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat přehled správě sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok,“ argumentuje například VZP.

Hlavní pravidla pro přiznání za rok 2019 se oproti předchozímu roku nezměnila. Zvyšují se jenom některé limity. Výdajové paušály pro podnikatele stouply na dvojnásobek a vrací se tam, kde byly donedávna. Rostou také limity navázané na zvyšování minimální mzdy – pro školkovné, bonus na dítě, solidární daň nebo zdanění důchodů. Jinak se nic zásadního nemění ani v daňových výhodách, ani v seznamu situací, kdy je potřeba podat přiznání. Odkazy na podrobné návody najdete v boxíku.