Daně počkají ještě déle. Z příjmů i nabytí nemovitosti

Firmy, podnikatelé i běžní lidé získají ještě víc času na podání přiznání i zaplacení samotné daně. Rozhodla o tom vláda, když schválila třetí „liberační balíček“ z dílny ministerstva financí.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 stačí podat do 18. srpna 2020. „Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

Formálně nejde o odložení lhůty pro podání přiznání, ale jenom o prominutí sankcí spojených s jeho pozdějším podáním i se zaplacením daně. Kdo to nestihne ani do 18. srpna, tomu se napočítají sankce hned od původního termínu.

Už dřív vláda schválila faktické prodloužení lhůty do 1. července, a to automaticky, tedy i bez daňového poradce, speciální žádosti nebo prokazování důvodů.

Až do 31. prosince 2020 se odsouvá povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. Návrh na zrušení této daně totiž Schillerová nestihne prosadit v Parlamentu dřív než během léta, takže hrozilo, že kupující budou muset zaplatit daň a teprve kdo by o to požádal, dostal by ji později od státu zpátky. Od daně z nabytí nemovitových věcí mají být osvobozeni všichni, kdo podali návrh na vklad na katastru od začátku prosince roku 2019.

Balíček až do konce letošního roku také promíjí správní poplatek za podání žádostí na finanční či celní úřad – žádost o posečkání nebo splátkování daně, o prominutí úroku z prodlení, o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a podobně.

„Rovněž dojde k automatickému prominutí úroků na všech daních za období od počátku nouzového stavu (12. března) do 31. prosince v případech, kdy bude správcem daně povoleno posečkání v či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem,“ dodává Schillerová.

Společně s daňovým přiznáním se do 18. srpna prodlužuje také lhůta pro oznámení osvobozeného příjmu.

Na delší toleranci ohledně daňového přiznání budou muset opět reagovat i zdravotní pojišťovny a Česká správa sociálního zabezpečení. Zatím je to tak, že u přehledů zdravotního pojištění je termín podání prodloužený do 3. srpna, a to přímo ze zákona. U přehledu sociálního pojištění sice základní termín zůstává, ale Česká správa sociálního zabezpečení promine sankce za případné zpoždění až do 3. srpna.