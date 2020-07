Daně potichu rostou. Schillerová nechce rozmrazit základní slevu

Zaměstnanci s průměrnou mzdou platí rok od roku čím dál vyšší daň z příjmů – hlavně ti, kteří nemůžou využít „slevu na děti“. A to přesto, že oficiální sazba daně zůstává stále na patnácti procentech.

Zatímco výdělky v Česku prudce stoupají, základní daňová sleva na poplatníka se od roku 2008 nezměnila. Z čím dál vyšší daně si tak lidé můžou odečítat stále stejnou roční částku 24 840 korun.

Opozice – především ODS a Piráti – proto v posledních letech opakovaně přichází s návrhy na zvýšení základní slevy. A vládní koalice to opakovaně odmítá.

Naposledy v pondělí, kdy vláda nepodpořila návrh poslanců ODS, aby základní sleva od roku 2021 stoupla na 30 000 korun, tedy zhruba o pětinu. S prakticky stejnou částkou přišla ODS společně s Piráty už před rokem – také neúspěšně.

Z devíti procent na šest

Průměrná mzda stoupla od roku 2008 o polovinu – z přibližně 22,7 tisíce na loňských 34,1 tisíce korun měsíčně. Podíl základní slevy k průměrné roční mzdě tak klesl z původních 9,1 procenta na loňských šest procent. Jejím smyslem přitom je, aby lidem zůstala určitá část výdělku nezdaněná – ideálně stále stejný podíl.

Výrazně stoupla také minimální mzda určovaná vládou: Z 8000 korun v roce 2008 na loňských 13 350 korun (a letošních 14 600 korun). A roste i inflace – za posledních deset let stouply ceny skoro o čtvrtinu.

„Znamená to, že aniž by stát cokoli dělal, tak poplatníky zatěžuje vyšším daňovým břemenem, přitom jim to nijak nekompenzuje,“ říká poslanec Jan Skopeček z ODS. Zvýšení slevy na 30 000 korun má podle něj vyrovnat právě aspoň inflaci, když už ne růst mezd.

Stát by přišel o 20 miliard

Ministryně financí Alena Schillerová však zvýšení základní slevy odmítá. Státní rozpočet by kvůli tomu přišel o přibližně 20 miliard korun, a to „bez odpovídající kompenzace“.

Ministerstvo navíc dál věří, že se mu podaří prosadit zrušení takzvané superhrubé mzdy, což by podle něj mělo snížit daňovou zátěž všem poplatníkům z řad fyzických osob.

„Toto opatření je provázeno úpravou sazby daně z příjmů fyzických osob tak, aby pro všechny poplatníky této daně znamenalo snížení jejich odvodové povinnosti o jeden procentní bod. Vyjednávání o zrušení superhrubé mzdy bude pokračovat spolu se sestavováním rozpočtu na příští rok,“ říká Anna Fuksová z tiskového oddělení ministerstva.

Zrušení superhrubé mzdy by podle odhadů přineslo ještě větší díru ve státním rozpočtu než zvýšení základní slevy. Podle odhadů má jít o přibližně 25 miliard korun.

Schillerová: Daně snižujeme

Schillerová argumentuje i tím, že vláda v posledních letech výrazně snížila daně rodičům. Tedy přinejmenším těm, kteří „vyživují“ děti do 18 let (studenty až do 26 let). V předchozí vládě vedené ČSSD tlačili na podporu rodin hlavně lidovci.

Daňové zvýhodnění na dítě začínalo v roce 2008 (po zavedení současného systému s rovnou daní ze superhrubé mzdy) na 10 680 korunách ročně za každého potomka. Ještě před nástupem vlády Bohuslava Sobotky stouplo na 13 404 korun.

Koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL pak zvyšovala hlavně slevu na druhé (na 19 404 korun) a ještě výrazněji na třetí a každé další dítě (24 204 korun), což nakonec korunovalo i zvýšení slevy na první dítě (na 15 204 korun).

To, že základní sleva na poplatníka se nezměnila, tedy rodiče cítí méně než ostatní. Přesto: Podíl základní slevy a zvýhodnění dvou dětí v roce 2008 dosahoval 17 procent průměrné roční mzdy, zatímco loni už jenom 14,5 procenta. A hlavně: Slevu na dítě si může odečítat jenom jeden z rodičů.

Od roku 2014 si díky Sobotkově vládě lze odečítat z daní i školkovné – to ale využijí jenom lidé s nejmenšími dětmi.

Ministerstvo argumentuje i tím, že „celková daňová zátěž“ v Česku klesá. Nové úlevy sebraly podle něj od roku 2014 z rozpočtu kolem 140 miliard korun, když počítáme i zatím neschválené zrušení daně z nabytí nemovitosti. Jenže kromě vyšších slev pro děti nebo školkovného do toho ministerstvo počítá i změny, které s daní z příjmů nesouvisí, nebo je využije jen malá část lidí.

Zmiňuje třeba přesun některých položek do nejnižší sazby DPH, zvýšení odpočtů u penzijního a životního pojištění (pro toho, kdo si platí víc než 1000 korun měsíčně), ale třeba i „osvobození výsluh ozbrojeným složkám“, „změnu zdanění pilotů“ nebo změny u právnických osob.

Perličkou v ministerském přehledu pak je „navrácení slev na děti a manžela/manželku pro OSVČ s výdajovými paušály“. Jenže tyto slevy mohli podnikatelé využívat až do roku 2012, takže se s nimi při nastavení základní daňové slevy v roce 2008 už počítalo. Podobně jako se slevou na dani pracujícím důchodcům – ty jim pak po dočasném omezení vrátil Ústavní soud, ne vláda. Je nicméně pravda, že obě slevy tehdy omezila vláda vedená ODS.

Do přehledu naopak ministerstvo nepočítá změny opačným směrem – z poslední doby třeba zvýšení spotřebních daní nebo vyšší zdanění loterií.

Poslanci ODS teď chtějí změnit něco, co „jejich“ vláda kdysi sama nastavila a několik dalších let udržovala. Kdyby koalice vedená Mirkem Topolánkem kdysi počítala s automatickým zvyšováním daňové slevy, nemuseli se poslanci opakovaně přetahovat, aby ji jednorázově zvýšili. A dalším vládám by tím sebrala oblíbenou možnost, jak hlavně před volbami rozdávat dárečky voličům. Podobně jako by se taková změna hodila u růstu minimální mzdy, rodičovského příspěvku, životního minima a podobně.

Schillerová automatické zvyšování odmítá. A to přesto, že na opačné straně si stát dokáže hlídat, aby od lidí nedostával čím dál méně. Příkladem je každoroční růst minimálních odvodů na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, ale třeba i stoupající limit pro možnost získat daňový bonus (podle růstu minimální mzdy). Koneckonců systémověji je už – tentokrát ve prospěch poplatníků – nastaveno i zmíněné školkovné.

Zvyšte osvobození pro dary

Vláda v pondělí odmítla také další opoziční návrh. Skupina poslanců ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL chtěla dočasně zvýšit odpočet hodnoty darů ze základu daně z příjmů. Na přechodnou dobu dvou let (2020 a 2021) měl stoupnout na 30 % z dosavadních 15 % (u fyzických osob) či 10 % (právnických).

Cílem návrhu je „motivovat k poskytování darů veřejně prospěšným organizacím“ v situaci, kdy kvůli dopadům koronaviru přijdou veřejně prospěšné aktivity o část dosavadních peněz jak ze strany státní správy a samosprávy, tak ze strany soukromého sektoru.

Ministerstvo financí i celá vláda ale návrh odmítají. „Stávající výše daňové uznatelnosti darů má své opodstatnění a v případě jejího zvýšení by bylo nezbytné výrazně více selektovat, v jakých případech mohou být daňově uznatelné dary poskytovány, aby nedocházelo k daňovým únikům například prostřednictvím účelově založených neziskových společností,“ uvádí ministerstvo financí.

„Navržené řešení nepovede ke kýženému cíli, neboť pokud se ochota poplatníků daní z příjmů přispívat na veřejně prospěšné účely snížila z důvodu jejich ekonomických problémů, zvýšení limitu daňové uznatelnosti darů tento problém nevyřeší. Navíc jestliže se dostanou do natolik obtížné ekonomické situace, kdy skončí své hospodaření s daňovou ztrátou, nebudou si moct žádnou položku snižující základ daně vůbec uplatnit,“ vysvětluje ministerstvo. A samozřejmě zdůrazňuje také dopad na státní rozpočet – v současné situaci obzvlášť důležitý.

Vláda před měsícem schválila podobnou úlevu. Podnikatelům i firmám umožní snížit si daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března do 31. května 2020.

„Chceme tím podpořit všechny, kteří pomáhali v boji proti šíření nákazy. Mnoho firem okamžitě přešlo na výrobu roušek nebo jiných zdravotních pomůcek a dodávalo je zdarma tam, kde byly nejvíce potřeba. Pandemie zvedla v naší zemi obrovskou vlnu solidarity a my si jí moc vážíme,“ říká Schillerová. Může jít třeba také o služby formou rozvozu obědů seniorům a podobně.

Jednorázový odpočet, který ještě musí potvrdit poslanci, je – narozdíl od opozičního návrhu – omezený jenom na dary a služby poskytnuté do konce letošního května v době největší koronavirové krize. Neřeší podporu neziskovek ve zbytku roku nebo v tom následujícím.

Podle údajů Finanční správy ČR uplatnilo v roce 2018 ve svých daňových přiznáních odčitatelnou položku týkající se darů a bezúplatného plnění víc než 178 000 fyzických osob ve výši 2,4 miliardy korun a víc než 25 000 právnických osob ve výši 3,9 miliardy korun.

