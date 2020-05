Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Naděje, že daňové přiznání za rok 2020 podáme jednoduše online, výrazně stoupla. Zásadní novelu daňového řádu, která má přinést dlouho očekávanou elektronizaci, totiž včera večer schválili poslanci. Návrh teď míří k senátorům, komplikace už se ale nečekají.

Daňový řád je hlavně procesním předpisem, neřeší samotnou výši daní. Zmíněná novela má především vytvořit právní podmínky pro vznik „online finančního úřadu“. Ten by pak běžným lidem umožnil vyřídit daňové povinnosti jednoduše přes internet.

„Nový portál pro komunikaci s finanční správou by měl být podobný elektronickému bankovnictví. Lidé a firmy si snadno vyřeší své daňové povinnosti z pohodlí domova nebo z křesla kanceláře,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

S novelou daňového řádu přišlo ministerstvo financí před víc než rokem – po mnoha letech vizí a slibů. Mezi změny týkající se digitalizace, proti nimž opozice neměla vážnější výhrady, však Schillerová umístila i trojského koně: Chtěla prodloužit lhůtu pro vracení nadměrných odpočtů u daně z přidané hodnoty z dosavadních 30 na 45 dní. Poslanci návrh schválili letos v únoru, senátoři jim ho ale vrátili. Koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty pak sice v dubnu ve sněmovně dokázala senátní změny odmítnout, neměla už ale dost hlasů na to, aby potvrdila původní poslaneckou verzi. Celý legislativní proces tak po roce skončil a musel začít od začátku.

Schillerová prakticky okamžitě poslala do vlády nový návrh. Je skoro stejný jako ten předchozí, ale neobsahuje sporné zadržování odpočtů. Nepočítá už ani se zrušením toleranční lhůty při prodlení s platbou daně. Oproti původnímu návrhu navíc přidává možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné podání přiznání. Neskončí ani kompenzace formou dvojnásobného úroku, pokud stát někomu vrací nesprávně vymáhanou daň. Na druhou stranu z návrhu vypadlo zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku z 30 dnů na polovinu, jestliže bylo přiznání podáno elektronicky.

I díky tomu se vládě podařilo prosadit, aby poslanci projednali novelu v takzvaném zrychleném řízení a projekt tak nenabral ještě výraznější zpoždění. Návrh včera podpořilo 159 ze 161 přítomných poslanců a chválila ho i opozice.

Jako že MOderní a JEdnoduché

Základem online komunikace má být portál nazvaný Moje daně, který Schillerová označuje za vlajkovou loď ministerstva financí. Přípravu portálu přitom oznámil tehdejší ministr financí (a nynější premiér) Andrej Babiš už v červnu 2016. Slovo MOJE píše úřad velkými písmeny, má jít o zkratku přívlastků moderní a jednoduché.

Virtuální finanční úřad vznikne rozšířením už existující daňové informační schránky (DIS), kterou podle ministerstva doteď využívá jenom malá část poplatníků. „Díky novele se DIS ‚upgraduje‘ na obdobu internetového bankovnictví v oblasti daní,“ říká Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva.

„Portál nabídne možnost předvyplnění přiznání údaji, jimiž finanční úřad disponuje z dřívějších daňových řízení,“ upřesňuje Vintrlík. Uživatel uvidí na svůj osobní daňový účet včetně historie a zjistí, jestli státu něco dluží, nebo má přeplatek.

Do portálu a k odeslání přiznání (nebo jiného podání finančnímu úřadu) se lidé mají dostat mnohem snadněji než dosud. Když nebudou mít datovou schránku, elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát) nebo e-občanku, měly by jim stačit přihlašovací údaje přidělené finančním úřadem.

Systém prý bude jednodušší než dosavadní možnost přes Portál občana. Ten funguje od poloviny roku 2018 a jsou v něm už dostupné i elektronické formuláře finanční správy. Kdo však nemá datovou schránku, musí mít občanský průkaz s čipem a k němu si pořídit čtečku, která přijde na několik set korun. I proto je zájem o portál zatím malý.

Chystá se také spolupráce s největšími bankami, které v rámci České bankovní asociace připravily projekt nazvaný Sonia (soukromoprávní bod pro identifikaci a autentizaci). Pro komunikaci se státem by pak člověku stačila „elektronická identita“, jejíž pomocí se přihlašuje do elektronického bankovnictví. To je jednak dostatečně bezpečný a ověřený způsob, jednak už jsou lidé zvyklí ho běžně používat. První banky plánují s takovým řešením přijít na začátku roku 2021.

Měsíc k dobru, nebo rychlejší vrácení přeplatku

Elektronickou komunikaci s finančním úřadem podpoří stát i dvěma výhodami.

Kdo podá daňové přiznání online, získá o měsíc delší základní lhůtu než ostatní – tedy čtyři místo tří měsíců od konce kalendářního roku. Papírové přiznání (poštou nebo na podatelně) by se tedy dál muselo odevzdat nejpozději na začátku dubna, elektronické by stačilo do začátku května.

Člověk, který by chtěl využít delší lhůtu, by nemusel nic dopředu hlásit. Prostě nepodá přiznání do začátku dubna, ale později. Online forma se tak zároveň má stát záchranou pro lidi, kteří nestihli připravit papírové přiznání ve standardním termínu.

Měsíční „bonus“ by se nevztahoval na přiznání podávané poradcem. Pro něj tedy zůstane lhůta do začátku července, neprodlouží se do začátku srpna. Koneckonců poradci už teď musí podávat přiznání elektronicky, připomíná ministerstvo.

Schillerová tak nakonec vzala za svůj návrh i pirátských poslanců. Jejich poslanec Tomáš Martínek chtěl už před víc než rokem posunout termín pro online přiznání právě o jeden měsíc. Argumentoval mimo jiné tím, že v Česku je jedna z nejkratších lhůt v EU. Díky elektronizaci podle něj stát ušetří, protože zpracování, kontrola i archivace formulářů budou jednodušší.

Nový systém má přinést ještě jedno zlepšení: Lidé už nebudou muset předem (do začátku dubna) oznamovat finančnímu úřadu, že využijí služeb poradce. Když neodevzdají přiznání do začátku dubna, prostě ho podají buď do začátku května (sami elektronicky), nebo do začátku července (přes poradce). Případnou pokutu za zpoždění a úroky z prodlení tak finanční úřad bude moct spočítat až v červenci.

Sankce za datovou schránku skončí

Skončí také povinnost využívat elektronické formuláře pro lidi, kteří si dobrovolně zřídili datovou schránku.

Doteď dostávají automaticky pokutu 2000 korun, když jakékoliv přiznání nebo oznámení pošlou finanční správě jinak než elektronicky. Právě to odrazovalo řadu drobných podnikatelů nebo běžných lidí od toho, aby si datovou schránku aktivovali.

Rychlejší vrácení přeplatku vypadlo

Původní návrh z loňského roku obsahoval i další motivaci k tomu, aby lidé odevzdali elektronické přiznání v původním termínu: Lhůta pro vrácení přeplatku na dani se měla zkrátit ze současných 30 na 15 dnů – ale jenom pro ty, kdo přiznání pošlou online.

Zatímco doteď má finanční úřad čas na vrácení přeplatku do začátku května, nově by to musel stihnout do poloviny dubna – to se samozřejmě týká jenom přiznání (žádostí o přeplatek), které úřadu přijdou do začátku dubna.

Nový návrh novely daňového řádu, s níž teď ministerstvo přichází, už ale takové zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku neobsahuje.

Připomeňme, že lhůta pro vrácení se vždycky může začít počítat až poté, co uplyne „řádný termín“ pro podání přiznání – tedy až od začátku dubna. I když někdo odevzdá přiznání v polovině února, úřad čeká, jestli od něj do začátku dubna nepřijde opravné přiznání. Teprve pak formálně vznikne přeplatek. Na tomhle pravidle nic nezmění ani v novém systému.

Méně příjemné už je zvýšení hranice, pod níž se přeplatek (až na výjimky) nevrací. Doteď je to 100 korun, nově stoupne na 200 korun. Drobné se sice neztratí, ale stát vám je automaticky vrátí až poté, co v součtu překonají oněch 200 korun. Tuhle změnu obsahuje i čerstvý návrh novely, narozdíl od zkrácení lhůty tedy nevypadla.

Tolerance zůstane, úroky klesnou

Ministerstvo chtělo původně zrušit „nesystémové pravidlo tolerující zpoždění s podáním přiznání nebo platbou daně“.

Podle dosavadních pravidel sice končí standardní lhůta pro poslání i zaplacení přiznání 1. dubna, v praxi se ale lze bez sankce opozdit ještě o pět dnů u přiznání, případně čtyři dny u platby. Část „daňových subjektů“ toho zneužívá, uvádí ministerstvo. Nově tak chtělo zavést nulovou toleranci.

Opoziční poslanci ale navzdory Schillerové rozhodli, že pětidenní tolerance u podání přiznání neskončí. U plateb se jim vládní koalici přehlasovat nepodařilo. Nakonec ale neprošla novela jako celek.

V novém návrhu teď ministerstvo neruší ani toleranci u podání přiznání, ani u placení daně. Ve druhém případě ji však zkracuje: Úrok z prodlení vznikne nově od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti, doteď to bylo počínaje pátým pracovním dnem.

Zároveň má stoupnout minimální hranice pro vymáhání pokuty: Doteď se platí, až když dosáhne 200 korun, nově to bude od 1000 korun (v původním návrhu loni Schillerová uváděla 500 korun). Pokuta se počítá jako 0,05 procenta daně za každý den – to je pro představu třeba pět korun denně za každých deset tisíc korun na dani. U drobných zpoždění tak většina lidí nepozná změnu. Navíc tady oproti dřívějšku vznikne mnohem větší prostor: místo pěti dnů budou mít opozdilci k dobru celý měsíc – akorát pak musí poslat přiznání přes internet.

Úroky z prodlení, které přijdou ke slovu při pozdním zaplacení daně, klesnou. Doteď se počítají jako čtrnáct procentních bodů nad úroveň repo sazby ČNB, nově půjde jenom o osm bodů nad repo sazbu na začátku kalendářního pololetí. Tím se sjednotí s úroky z prodlení podle občanského zákoníku.

Podle aktuálních čísel by tak úrok klesl z celkových 16 % na 10 % (počítá se repo sazba na začátku pololetí).

Minimální částka pro vymáhání úroků se má naopak zvýšit z 200 na 1000 korun. Pod tuto hranici se tedy úrok ani nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit. Částka se počítá jako součet „u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok“.

Zmírní se i pokuta pro ty, kteří musí podávat přiznání elektronicky, především kvůli zprovozněné datové schránce. Doteď je automaticky 2000 korun. Kdo má online komunikaci povinnou ze zákona, platil by 1000 korun, a to až když neodstraní „vadu podání“ ani po výzvě finančního úřadu. A jak už jsme napsali: kdo si datovou schránku zařídil dobrovolně, nebude už muset platit žádnou pokutu.

Nově návrh počítá s možností individuálního prominutí pokuty za opožděné přiznání. Při vyřizování takové žádosti by měl finanční úřad zohlednit, zda pokuta není tvrdá vzhledem k ekonomickým nebo sociálním poměrům žadatele.

Oproti původnímu loňskému návrhu se nakonec nemá změnit ani kompenzace v situaci, kdy stát někomu nesprávně stanoví či zajistí daň. Lidé a firmy budou mít dál nárok na dvojnásobný úrok, když jim stát takovou částku vrátí.

Ani v budoucnu však zřejmě nezaplatíme daně kartou, novela tuhle možnost nikam neposouvá. Kvůli provizím pro banky a kartové společnosti (stanoveným jako podíl z hodnoty transakce) by totiž stát přišel o část daňových příjmů.

DIČ i bez rodného čísla

Podnikatele potěší změna, který umožní nepoužívat jejich rodné číslo jako základ DIČ (daňového identifikačního čísla). Dosavadní způsob totiž kritizují ochránci osobních údajů.

Ministerstvo přichází s kompromisní variantou: Kdo o to výslovně požádá, získá DIČ tvořené „vlastním identifikátorem správce daně, který bude na rozdíl od rodného čísla koncipován jako bezvýznamový“. Všichni ostatní dál automaticky dostanou DIČ podle rodného čísla.

Lhůta pro vrácení odpočtů se neprodlouží

Součástí nového návrhu, který teď míří z vlády znovu k poslancům, už není nejkritizovanější bod, tedy prodloužení lhůty na vrácení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty z dosavadních 30 na 45 dní. Kritikům se nelíbilo, že by podnikatelé čekali na vrácení peněz déle, stát by si díky jejich penězům mimo jiné vylepšil hospodaření na konci roku.

„U mnoha firem by prodloužení lhůty pro vrácení DPH znamenalo krátkodobý výpadek v cash flow až v řádech desítek milionů korun a následné ekonomické problémy,“ upozornil například Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory.

Článek z 28. dubna jsme zaktualizovali po schválení poslanci.

