Daňový přeplatek dostanete včas. Na finanční úřad nemusíte

Na finanční úřad nechoďte osobně, přiznání stačí poslat elektronicky nebo poštou. Vyzvala k tomu Finanční správa poté, co ve středu lidé čekali v dlouhých frontách před úřady. Kvůli koronaviru jde o zbytečné riziko pro všechny.

I ten, kdo nestihne podat přiznání nejpozději 1. dubna, nebude muset čekat na vrácení daňového přeplatku déle než obvykle. Finanční správa tedy nebude vyčkávat do 1. července.

Pro přiznání podaná nejpozději 1. dubna začíná běžet třicetidenní lhůta na vrácení případného přeplatku nejdříve 2. dubna – i kdybyste odevzdali formulář už v únoru. V praxi většinou dostanou přeplatek dřív ti, kdo podali přiznání s předstihem – šanci mají už v první polovině dubna, zatímco ostatní někdy čekají až do začátku května.

Pro všechny, kdo letos podají přiznání později než 1. dubna, se třicetidenní lhůta na vrácení přeplatku začne počítat prakticky okamžitě po přijetí formuláře finančním úřadem. Kdo podá přiznání třeba 15. dubna, dočká se přeplatku nejpozději v polovině května.

Daňové přiznání každopádně není nutné odevzdat osobně na podatelně finančního úřadu. Jejich provoz je kvůli koronaviru letos omezen na pondělí a středu od osmi do jedenácti hodin.

Formulář lze poslat klasickou poštou. Nemusí jít o doporučenou zásilku, opravdu tedy stačí dát vytištěný tiskopis do obálky, nalepit známku a hodit do nejbližší schránky.

Kdo se bojí, že by dopis nedošel nebo že by se k citlivým údajům dostal někdo cizí, může využít elektronickou formu.

Ani letos bohužel stát nedokázal připravit jednoduchý způsob, jak by běžný člověk mohl přiznání elektronicky odeslat. Za rok to už snad bude možné stejně snadno jako v internetovém bankovnictví. Zatím je k tomu potřeba datová schránka nebo elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát) – což buď vyjde na korun ročně, nebo to není úplně jednoduché, nebo to může mít nechtěné vedlejší dopady (sankce od finanční správy, když pak něco podáte jinak než přes datovou schránku).

Přiznání sice lze elektronicky poslat i bez datové schránky nebo kvalifikovaného podpisu – prostřednictvím aplikace EPO na webu finanční správy, nebo i obyčejným e-mailem. V takovém případě však do pěti kalendářních dnů musíte finančnímu úřadu (stačí klasickou poštou, není nutné osobně) poslat vyplněný formulář Potvrzení o podání.

V čem je rozdíl oproti tomu, když rovnou pošlete poštou samotné přiznání? Jednak v diskrétnosti (v obálce nejsou citlivé údaje, ty jste poslali elektronicky), jednak v rychlosti (za standardní situace, když jste chtěli dodržet termín 1. dubna).

Kdo by přece jenom chtěl dojít na finanční úřad, může letos využít sběrné boxy, do kterých může možné podání vhodit. „Pokud v podání bude uvedeno telefonní číslo (může být uvedeno i na obálce), zašle Finanční správa na toto číslo SMS zprávu, že podání přijala. SMS zpráva o přijetí Finanční správou bude zaslána i na telefonní čísla uvedená na obálce s podáním, které bude vhozeno do poštovní schránky,“ říká Zuzana Mašátová, mluvčí Generální finanční ředitelství.

Základním termínem pro odevzdání přiznání k dani z příjmů za rok 2019 letos zůstává 1. duben, při využití daňového poradce se lhůta o tři měsíce prodlužuje. Kvůli epidemii koronaviru ale stát po dobu tří měsíců odpustí sankce, v praxi tak stačí odevzdat přiznání 1. července i bez využití poradce.

Lidé, kteří možnost odkladu kvůli koronaviru využijí, to nemusí nikam předem hlásit. Nemusí ani prokazovat, že zrovna jich se epidemie nějakým způsobem dotkla. Odklad se pak týká nejenom přiznání, ale i samotného zaplacení daně. Podobně se posouvá termín přehledů pro zdravotní pojišťovny a čeká se, že stejně zareaguje i Česká správa sociálního zabezpečení.