Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Od začátku roku 2021 mají drobní podnikatelé dostat možnost jednoduše vyřešit své daňové povinnosti. Ministerstvo financí potvrdilo, že pro ně připravuje paušální daň, předběžně dál počítá s částkou 500 korun měsíčně a dobrovolným přechodem na tuhle variantu. Podnikatelům by tak odpadly starosti s vyplňováním daňového přiznání a přehledů k povinnému pojištění.

Jenže: většina osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) doteď – po odečtení slevy na poplatníka, případně i slev na děti a dalších zvýhodnění – neplatí vůbec žádnou daň. Díky daňovému bonusu můžou od státu naopak peníze dostat. Velké skupině OSVČ by se tedy dobrovolný přechod na nový systém finančně nevyplatil.

Zaplať a nic neřeš

Živnostníci a další podnikatelé, kteří by se v budoucnu k paušální dani přihlásili, si výrazně usnadní daňové povinnosti. V jedné platbě by zaplatili daň z příjmů fyzických osob (paušál 500 korun měsíčně) a minimální zálohy na sociální i zdravotní pojištění. Všechno dohromady to letos dělá 5096 korun měsíčně.

To vše bez jakékoli administrativy a daňových kontrol. Zjednodušeně řečeno by podnikatelé odvedli předem určenou částku a už by nikdo nezkoumal, zda odpovídá jejich skutečným příjmům.

Daňový balíček Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele. Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci Za pizzu v restauraci zaplatíte od příštího roku nižší DPH než při objednání domů. Změn, které schválili poslanci, je mnohem víc. Projděte si podrobnosti. Dárek za tři a půl miliardy. Co zlevní díky nižší DPH? Stravenky patří mezi nejrozšířenější a nejpopulárnější zaměstnanecké benefity. Když tedy ministerstvo financí přišlo v souvislosti s novelizací zákona o daních z příjmů s nápadem na změny v systému podpory zaměstnaneckého stravování, vzbudilo to značný rozruch. Peníze místo stravenek. Očima expertů

Jde ale zatím pouze o předběžné plány, experti na ministerstvu stále pracují na konkrétním návrhu. O chystané novince mluvila ministryně financí Alena Schillerová už na začátku února; nyní informaci zopakovala, když spolu s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem představila takzvané podnikatelské desatero, do něhož zabalili plány na zjednodušení podmínek pro podnikání.

Představení definitivní podoby návrhu na paušální daň ale ministryně zatím odkládá, stejně jako slíbené změny týkající se zrušení superhrubé mzdy a další úpravy daní z příjmů fyzických osob.

V Česku je podle ministerstva financí evidováno 514 tisíc osob samostatně výdělečně činných, které mají příjem pouze z podnikání. Z nich 422 tisíc má roční příjem nižší než jeden milion korun – právě oni by se mohli rozhodnout, zda paušální daň chtějí. Ministerstvo financí si mezi podnikateli udělalo průzkum, který podle Schillerové ukázal, že o paušální daň by mělo zájem 140 tisíc z nich.

Počítáme

Z výpočtů webu Peníze.cz na základě předběžných ministerských plánů vyplývá, že platit paušální daň 500 korun měsíčně by se vůbec nevyplatilo například živnostníkům, jejichž měsíční příjem se pohybuje kolem hranice 27 tisíc korun, což zhruba odpovídá mediánu mezd v Česku. Platí to pro všechny úrovně výdajových paušálů, které živnostníci mohou využívat.

Podnikatelé s tímto příjmem dnes daň z příjmů neplatí kvůli základní daňové slevě na poplatníka (24 840 korun ročně) žádnou – mají nulovou daň. A pokud ještě uplatňují „slevu za děti“, vyplácí jim stát daňový bonus. Pokud by se přihlásili k paušální dani, tratili by minimálně 6000 korun za rok (500 krát 12).

Jakou teď platí daň po přepočtu na jeden měsíc při ročním příjmu 324 000 Kč Počet dětí 80% paušál 60% paušál 40% paušál 0 0 Kč 0 Kč 360 Kč 1 −1267 Kč −1267 Kč −907 Kč 2 −2884 Kč −2884 Kč −2524 Kč

Poznámka: Minusové položky značí vyplacení daňového bonusu. Podnikatel tedy neplatí daň, naopak od státu dostane podporu za to, že si vydělává a zároveň vychovává děti. (Jde o výpočty webu Peníze.cz.)

S rostoucím příjmem se pak situace může měnit. Obecně platí, že čím vyšší příjem a méně využitých daňových slev, tím roste pravděpodobnost výhodnosti daňového paušálu. Připočítat je samozřejmě nutné i případné náklady na účetního, které by s paušální daní odpadly, nebo i uspořený čas.

Další tabulka ukazuje živnostníka s příjmem téměř 42 tisíc korun měsíčně. Víc jak 500 korun měsíčně na dani z příjmů zaplatí jen v případě, že neodečítá slevy za děti a má 40% paušál.

Jakou teď platí daň po přepočtu na jeden měsíc při ročním příjmu 500 000 Kč Počet dětí 80% paušál 60% paušál 40% paušál 0 0 Kč 430 Kč 1680 Kč 1 −1267 Kč −837 Kč 413 Kč 2 −2884 Kč −2454 Kč −1204 Kč

U měsíčního příjmu ve výši 75 tisíc korun už je situace opačná než u živnostníků s nejnižšími příjmy. Paušální daň, jak s ní počítá ministerstvo financí, by tu dávala smysl.

Nevyplatila by se jenom řemeslníkům, kteří využívají 80% paušál a zároveň neodečítají slevy za děti. Například živnostník s 60% paušálem, který využívá slevu na jedno dítě, dnes na dani měsíčně zaplatí téměř 1200 korun. S paušální pětistovkou by ušetřil 700 korun každý měsíc.

Jakou teď platí daň po přepočtu na jeden měsíc při ročním příjmu 900 000 Kč Počet dětí 80% paušál 60% paušál 40% paušál 0 180 Kč 2430 Kč 4680 Kč 1 −1087 Kč 1163 Kč 3413 Kč 2 −2704 Kč −454 Kč 1796 Kč

Pozor na důchod

Svaz průmyslu a dopravy ČR, který by zjednodušení administrativy uvítal, ale zároveň upozorňuje, že je třeba dořešit, aby si živnostníci nesnižovali s paušální daní budoucí důchody. Už dnes přitom platí, že podnikatelé mají důchody výrazně nižší než zaměstnanci, protože odvádějí méně peněz na sociální pojištění.

„Ministerstvo financí zatím nevysvětlilo, jak nový paušální odvod ovlivní příjmy důchodového systému. Takové propočty nás velmi zajímají a jsou potřeba stejně jako osvěta pro samotné živnostníky, kteří nový paušál využijí,“ říká mluvčí svazu Eva Veličková.

Platbou minimálního pojistného na důchodové zabezpečení, jak s tím předběžně ministerstvo financí u paušální daně počítá, si živnostníci sníží budoucí výši svého důchodu. „Například živnostník s ročním příjmem jeden milion korun, který si uplatňuje výdajový paušál 60 %, nyní platí sociální pojištění z ročního základu ve výši 200 tisíc korun. V navrhovaném paušálu se bude počítat z poloviční částky. A právě výše vyměřovacích základů je klíčová pro výpočet budoucího důchodu,“ dodává Veličková.

Se zjednodušením administrativy pro podnikatele počítal už projekt Jednoho inkasního místa. Ten prosadil ministr financí Miroslav Kalousek ve vládě vedené Petrem Nečasem. Systém měl zjednodušit výběr daní, cel a sociálního a zdravotního pojistného. Vše se mělo odvádět na jediném místě prostřednictvím jediného formuláře. Jedno inkasní místo (často pak nazývané i Jednotné inkasní místo) mělo začít fungovat od roku 2014, později od roku 2015, ale tehdejší koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL byla proti a plán zrušila – ministrem financí už byl Andrej Babiš.