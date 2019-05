Překvapení v daňovém balíčku: Část výhry odevzdáte státu

Vláda chce zrušit osvobození výher nad 100 tisíc korun od daně z příjmů fyzických osob. Výherci v loteriích, sázkách nebo jiných hazardních hrách tak mají nově začít platit 15% srážkovou daň. Změna se dotkne třeba i Sportky nebo státní loterie Účtenkovka.

Se zrušením výjimky přišla na poslední chvíli ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). V „balíčku“, který před pár dny poslala do vlády, takový návrh původně nebyl – u hazardu se měla jenom zvýšit speciální daň, kterou odvádějí provozovatelé loterií a dalších her.

„Návrh jsem dnes načetla přímo na vládě. Vyplynulo to z kontextu připomínkového řízení. Pokračujeme v rušení výjimek v dani z příjmů,“ řekla Schillerová po pondělním jednání kabinetu.

Novelu, která má především zvýšit spotřební daně (kromě hazardu také z lihu a tabáku), poslalo ministerstvo k připomínkám na začátku letošního dubna. Jak ale už v pondělí upozornil web Peníze.cz, s návrhem na zdanění výher během připomínkového řízení nikdo nepřišel. Nepočítala s ním ani verze, kterou ministryně podrobně představila na tiskové konferenci 13. května a následně poslala do vlády.

Na přípravu novely měl přitom úřad dost času. Cizí návrhy často odmítá právě s tím, že by měly projít standardním procesem. Proč se tedy ministerstvo rozhodlo pro řešení, které opět působí chaoticky a nepřipraveně?

„Opatření bylo zakomponováno do sazbového balíčku na základě politického rozhodnutí jako součást eliminace daňových výjimek a jako logický doplněk úpravy směřující k omezení poptávky po hazardních hrách ze strany hráčů. Domníváme se, že neexistuje žádný důvod, aby příjmy plynoucí z hazardu byly, na rozdíl od ostatních příjmů, osvobozeny od daně,“ upřesňuje mluvčí ministerstva Michal Žurovec na dotaz webu Peníze.cz.

„Kompletní paragrafové znění návrhu v tuto chvíli finalizujeme a bude jej možné poskytnout v řádu dnů,“ dodává. Novela má platit od roku 2020, po doplnění zamíří k poslancům.

„Jedná se o naprosto absurdní daň, kdy bude výhra zdaněna nejen Sazkou, ale také šťastným výhercem. Jde o další krok ze strany regulátora, který povede k růstu černého trhu a odradí zahraniční firmy od vstupu na trh, čímž by se zajistil vyšší výnos z loterií bez zavádění nesmyslných daní,“ reaguje mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Výhru převyšující 100 tisíc korun získalo loni jenom u této firmy 1884 lidí. „Celkově jsme jim vyplatili téměř 1,737 miliardy korun. V případě zavedení 15% daně by lidé odevzdali státu ze svých výher přes 260,5 milionu korun,“ upřesňuje mluvčí Sazky.

Na společnost, která provozuje i tradiční číselné loterie jako Sportka, přitom výrazně dopadne už zvýšení samotné speciální daně z hazardu – tedy to, co ministerstvo navrhovalo jako základ novely. Zatímco u kurzových sázek či tombol má daň z hazardu stoupnout z 23 na 25 procent, u loterií, bing a takzvaných živých her jde o zvýšení z 23 na 30 procent. Pro takzvané technické hry platí už teď sazba 35 procent (minimálně 100 korun za přístroj za den), s jejím zvýšením novela nepočítá.

Ministerstvo financí tak nově rozlišuje hazardní hry do tří úrovní podle škodlivosti. „Nejméně rizikové jsou loterie, více rizikové kurzové sázky a nejvíce technické hry,“ upřesňuje Žurovec. Proč tedy chce vláda zvýšit daň výrazněji právě u nejméně rizikových loterií?

„V současné době se rozvíjí trh s internetovými loteriemi, v jejichž rámci vznikají hry velmi podobné technickým hrám – například internetové stírací losy nebo internetová číselná loterie, u kterých probíhá slosování každých pár minut. Jejich nebezpečnost je řádově vyšší než u loterií, kde probíhá slosování jednou za týden,“ vysvětluje mluvčí.

Tak výrazné zvýšení se Sazce pochopitelně nelíbí. „Podporujeme diferenciaci hazardního trhu z hlediska společenské nebezpečnosti her. Zásadně ale nesouhlasíme s návrhem, který je v zásadním rozporu s odbornými výzkumy. Ty jednoznačně potvrzují, že číselné loterie, jakou je Sportka, nebo stírací losy, jsou nejméně společensky nebezpečné hry na trhu,“ říká Friedmann.

Kromě růstu speciální daně ale ministerstvo ještě před půl měsícem neplánovalo zavedení daně z příjmů pro samotné výherce. Podle dosavadní úpravy jsou od ní výhry z loterií, sázek a podobných her osvobozeny, pokud je provozuje firma s povolením v Česku nebo jiném státě Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru. Jde třeba o číselné loterie, tomboly, sportovní sázky včetně dostihů, kurzové sázky, bingo, sázky v kasinu nebo hrací přístroje. Jejich společným znakem je, že do nich hráč dává vlastní peníze, nemá zaručenou jejich návratnost a případná výhra záleží – aspoň částečně – na náhodě. Spadá sem i státní účtenková loterie, kterou výslovně zmiňuje zákon.

Naopak už teď musí výherce platit daň z příjmů u her, které nepatří pod zákon o hazardu – tedy především ze spotřebitelských a znalostních soutěží, jestliže výhra přesáhne 10 tisíc korun. Danit se musí také výhry z hazardních her získané mimo Evropský hospodářský prostor.

Firmám v oboru nejvíc vadí způsob, jakým ministryně Schillerová vpašovala do návrhu právě zavedení daně z příjmů pro výhry nad 100 tisíc korun, tedy zrušení dosavadního osvobození.

„Jsme velmi nepříjemně zaskočeni faktem, že zatímco o úmyslu zvýšení speciální daně jsme dostali informaci v rámci připomínkového řízení, tuto informaci jsme se dozvěděli prostřednictvím médií, což považujeme za hrubě nekorektní. Zdanění výher bylo přidáno do vládního návrhu, aniž by to ministerstvo jakkoli komunikovalo s kterýmkoli subjektem na trhu,“ říká Marek Herman, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kursových sázek. Ta zastupuje firmy jako Fortuna nebo Tipsport.

„Udivuje nás to o to více, že paní ministryně jako hlavní argument pro navyšování speciální daně používala výsledky analýzy RIA z roku 2015. Právě tato analýza, jejíž autorem je samo ministerstvo financí, zdaňování výher nedoporučila. Jedním z důvodů byl fakt, že zdanění výher je de facto nespravovatelné, to znamená, že zajištění takové daně by vyžadovalo vysoké náklady, ale velmi nízké výnosy,“ upozorňuje Herman.

Podle mluvčího ministerstva Michala Žurovce by k efektivní správě nové daně mělo přispět právě to, že se bude vybírat až od výher převyšujících 100 tisíc korun.

Asociace provozovatelů kursových sázek se obává i prudkého nárůstu fiktivních účtů, s jejichž pomocí se budou sportovní sázkaři vyhýbat hranici 100 tisíc korun. „Skokově by například narostl počet sázkařů, kteří by začali sázet za své babičky, manželky či sourozence s cílem, aby došlo k rozmělnění výher na nižší částky. Tomu žádný zákon nedokáže zabránit,“ říká Herman. Dodává, že zdaněním tuzemských výher by došlo ke zvýhodnění zahraniční konkurence a k oživení nelegálního trhu.

„Firmy, které provozují kursové sázení, platí sektorovou daň ve výši 23 %, která byla zavedena od roku 2017 (speciální daň z hazardu – pozn. red.). Dále platíme 21% daň z příjmu tak, jako kterýkoli podnikatelský subjekt. Naše firmy si nemohou uplatňovat odpočet DPH, což nám zdražuje všechny nákupy o 21 %. A toto by byla čtvrtá, likvidační daň. Zkušenosti z evropských zemí, které se zdanění výher pokusily zavést, ukazují, že celkový výběr daní z hazardu klesl,“ tvrdí Herman.

Státy k danění výher z hazardních her přistupují různě. Dobře je to vidět, když se třeba podíváme k sousedům. Zatímco Němci, Rakušané a Slováci výhry nedaní, v Polsku si stát z výhry vezme deset procent. A třeba v Rumunsku mají progresivní daň: Z výhry do výše přibližně 400 tisíc korun odvedete státu jedno procento, druhá sazba (16 %) je do částky zhruba 2,6 milionu korun, vyšší výhry jsou zdaněny dokonce 25 procenty.

