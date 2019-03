Daňové přiznání za rok 2018. Co sníží základ daně z příjmů

... i když nemusíte

Pokud jste byli loni zaměstnaní jen část roku a zbytek času byli v evidenci úřadu práce nebo třeba na mateřské, vyplatí se daňové přiznání podat. Totiž: jestli jste aspoň část roku měli zdanitelné příjmy, můžete využít základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun – v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce výdělečná činnost trvala. Jestli jste slevu na poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jen poměrná část), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. To samé platí pro studenty. A jestli pracovali v průběhu roku jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), mohou ho požádat o provedení ročního zúčtování a vratku daně získají, aniž by přiznání museli podat sami.