Máte vysokou daň z nemovitých věcí? Je čas na druhou splátku
28. 11. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář
Nejpozději v pondělí 1. prosince je letos potřeba zaplatit daň z nemovitých věcí, pokud ji hradíte ve dvou splátkách.
Zdroj: Pleska / Midjourney
V našem přehledu se dozvíte:
Všichni, kdo se v roce 2025 nově stali majiteli nemovitosti – bytu, rodinného domu, pozemku, nebytové jednotky a podobně.
Povinnost podat daňové přiznání mají také lidé, kteří na dříve přiznané nemovitosti provedli nějakou zásadnější změnu – přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali. Tedy změnili tím druh nebo výměru pozemku či stavby, případně zvýšili nadzemní podlaží nemovitosti.
Přiznání se vás týká, pokud došlo ke „změně rozhodné pro vyměření daně“. To je především:
V některých z těchto případů stačí podat jen dílčí daňové přiznání. V něm uvedete jen nastalé změny. Dílčí přiznání nelze podat přes internetový portál Moje daně – ideální je zajít v takovém případě osobně na finanční úřad, kde vám poradí a vyplní rovnou s vámi.
Pokud jste v roce 2025 prodali nebo darovali vaši jedinou nemovitost v rámci kraje, stačí na finanční úřad poslat oznámení o tom, že už tam žádnou nemáte.
Pokud ale ve stejném kraji stále vlastníte aspoň jednu další, musíte podat daňové přiznání za rok 2025, kde vypíšete aktuální nemovitosti, které vlastníte.
Když jste podali daňové přiznání už v předchozích letech a v roce 2025 u vás nedošlo k žádné významné změně, nové přiznání nepodáváte. Jenom pak do konce května zaplatíte daň.
Nové přiznání nepodáváte ani v případě, kdy se mění jenom výše daně – typicky kvůli rozhodnutí obce o zvýšení místního koeficientu nebo změně průměrné ceny půdy. Finanční správa takovou změnu automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.
Daňové přiznání se podává do konce ledna podle stavu k 1. lednu 2026.
Když jste o zápis do katastru zažádali sice ještě v roce 2025, ale dojde k němu až v roce 2026, máte na podání přiznání víc času než do 31. ledna. Stačí ho podat do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, v němž k zápisu došlo.
Využijte chytré formuláře přiznání k dani z nemovitosti. Nebo si rovnou nechejte poradit, jestli se vás letos daň z nemovitých věcí týká.
Pokud jste o zápis zažádali teprve na začátku roku 2026, přiznání kvůli tomu letos nepodáváte – bude se vás týkat až za rok.
Přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba odevzdat nejpozději v pondělí 2. února (protože konec ledna letos připadá na sobotu, stačí podat přiznání první pracovní den poté).
Pokuta dělá 0,05 % z výše daně za každý den prodlení. Začíná se počítat až od šestého pracovního dne po uplynutí lhůty pro podání. Pokuta se navíc nevyměřuje v případě, že její výše nepřesáhne 1000 korun. U běžného bytu nebo rodinného domu se nad tento limit nedostane ani při několikaměsíčním zpoždění. Jen ten, kdo by přiznání neodevzdal ani po výzvě z úřadu, dostane pokutu až 5 % z vypočtené daně – vždy přinejmenším 500 korun.
Daňové přiznání (s výjimkou hlášení změn formou dílčího přiznání) lze podat elektronicky na webu finanční správy Moje daně. Najít byste tam měli předvyplněné přiznání s údaji od finanční správy a z katastru nemovitostí. K přihlášení je potřeba elektronická identita občana – typicky bankovní identita, datová schránka, MojeID nebo přístupové údaje přidělené finanční správou. Povinně elektronicky podávají přiznání podnikatelé, pokud jde o nemovitosti týkající se jejich podnikání.
Přiznání můžete zaslat i klasickou poštou nebo osobně podat na finančním úřadě. I letos pomůže finanční správa lidem s vyplněním a podáním přiznání. Od 26. ledna do 2. února budou úřední hodiny v pondělí až čtvrtek prodloužené přinejmenším na dobu od 8:00 do 17:00, v pátek od 8:00 do 14:00. V lednu proběhne také celkem 255 výjezdů specializovaných úředníků do obcí po celé republice. V provozu budou i telefonní linky pro dotazy občanů.
Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud tedy máte více nemovitostí a všechny v jednom kraji, podáváte přiznání jen na jeden úřad. Když ale máte nemovitosti ve více krajích, podáváte více přiznání – jedno za každý kraj.
Samotnou daň je potřeba zaplatit v zásadě do konce května, ale protože to letos vychází na víkend, stačí první pracovní den: pondělí 1. června.
Kdo platí víc než 5000 korun, může částku rozpůlit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do konce srpna a do konce listopadu.
Finanční úřad vám vypočítá sazbu daně – její výši oznámí na jaře v portálu Moje daně, do datové schránky, e-mailem nebo klasickou poštou.
Nic zásadního. Základní pravidla jsou stejná jako v předchozích letech.
„Rok 2026 nepřináší žádné zásadní změny v porovnání s předchozími dvěma lety, které ovlivnily úpravy zákona navazující na konsolidační balíček,“ potvrzuje Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Nebyla. Vláda vedená Andrejem Babišem v roce 2020 prosadila konec daně z nabytí nemovitosti, která se platila jenom při převodu nemovitosti a dělala 4 % z její hodnoty. Daň z nemovitosti (oficiálně „daň z nemovitých věcí“) je výrazně nižší a platí se každý rok.
