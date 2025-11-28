Peníze.cz
Máte vysokou daň z nemovitých věcí? Je čas na druhou splátku

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 28. 11. 2025
Zdroj: Pleska / Dall-e

Nejpozději v pondělí 1. prosince je letos potřeba zaplatit daň z nemovitých věcí, pokud ji hradíte ve dvou splátkách.

Rozdělení do dvou stejných splátek umožňuje zákon poplatníkům, jejichž daň z nemovitých věcí přesahuje v určitém kraji 5000 korun. První část se platí v běžném termínu do konce května (letos do pondělí 2. června – první pracovní den, protože konec lhůty připadá na víkend). Zbytek je možné zaplatit do konce listopadu (letos do pondělí 1. prosince).

Standardně ve dvou stejných splátkách se platí daň u poplatníků provozujících zemědělskou prvovýrobu – do 1. září a do 1. prosince.

Daň z nemovitých věcí se stanoví za každý kraj zvlášť. Spravuje ji ten finanční úřad, v jehož územní působnosti se nemovitosti nachází.

Placení daní převodem z bankovního účtu může být od letošního listopadu rychlejší. Česká národní banka, u které má účty s bankovním kódem 0710 také finanční správa, totiž nově umí přijímat okamžité platby.

Podíl bezhotovostních plateb daně z nemovitých věcí loni poprvé překročil 90 procent, z hlediska objemu plateb pak dosahuje 97 procent, oznámila letos na jaře Finanční správa.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

