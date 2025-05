Už víte, kolik zaplatíte na dani z nemovitostí? Termín se blíží

Finanční správa má splněno: všem poplatníkům už rozeslala skoro čtyři miliony zpráv o platbě daně z nemovitých věcí.

Někomu přišla klasická složenka, někomu e-mailová zpráva, majitelům datových schránek pak datová zpráva. Zhruba 50 tisíc lidí platí daň prostřednictvím SIPO – ti mají celkovou částku o daň automaticky navýšenou a bude jim stržena z účtu. Vlastníci více nemovitostí v různých krajích obdrží dopis či složenku z každého takového kraje.

„Poplatníci daně z nemovitých věcí nedostávají složenky najednou. Pořadí záleží na tom, v jakých lokalitách nemovitosti mají. Pokud vlastní nemovitosti spadající pod vícero finančních úřadů, dostanou složenku do schránky mezi posledními,“ říká Michal Jelínek ze společnosti V4 Group. Nejzazší termín pro zprávy od finančního úřadu je pátek 23. května.

Samotnou daň z nemovitosti je potřeba zaplatit v zásadě do konce května – letos nicméně stačí do 2. června, protože poslední den v květnu připadá na sobotu. U vyšších částek nad 5000 korun je možné rozdělit daň na dvě splátky – první se hradí do 2. června, druhá do 1. prosince.

Jestli vám zpráva s podrobnostmi o platbě zatím nepřišla, měli byste se obrátit na územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu, kde vlastníte nemovitost, a požádat o údaje k platbě. Pokud zpráva měla přijít e-mailem, je dobré zkontrolovat spam.

Jak získat z pojištění majetku víc? Poradíme! Pro nemovitost i domácnost najdeme nejvýhodnější pojištění majetku. Chci pojistit majetek

Výši daně můžete zjistit také v portálu Moje daně v sekci Online finanční úřad, přihlásíte se například bankovní identitou nebo přes datovou schránku. Po rozkliknutí vašeho účtu si na pravé straně v osobním daňovém kalendáři najdete 2. červen (poslední den, kdy je možné daň zaplatit) a rozkliknete Termín splatnosti – daň z nemovitých věcí. Objeví se políčko Platební údaje a po rozkliknutí pak informace o výši daně pro rok 2025, platební údaje a pro rychlejší platbu i QR kód. V portálu se objeví celková výše daně bez případných přeplatků či nedoplatků z minulých období.

Na portálu Moje daně je možné dohledat i koeficienty jednotlivých obcí, které výslednou výši daně zásadně ovlivňují.

Někteří lidé mohou být překvapení, že letos platí jinou částku než loni. Někdo vyšší, někdo nižší. Je to proto, že od 1. ledna 2025 došlo k několika změnám u koeficientů ovlivňujících výši daně.

Koeficient 1,5, který v minulosti mohly obce uplatňovat například u nemovitostí využívaných k podnikání, u rekreačních staveb nebo garáží, byl zrušen.

Daň se nově vztahuje pouze na části lesních pozemků, které nespadají do kategorie ochranných či zvláštních lesů. Základ daně se u těchto pozemků určuje podle jejich skutečné výměry a pevně stanovené sazby 3,80 Kč za metr čtvereční – místo dřívějšího ocenění podle cenových předpisů.

Osvobození od daně platí nově u zdanitelných staveb drah a na dráze, leteckých, vodních cest a přístavů užívaných v souladu s kolaudačním rozhodnutím k veřejné dopravě pro tu část, která je užívána k veřejné dopravě. Také vlastníci pozemků s ekologicky významnými prvky, například se stromořadími nebo skupinami dřevin, mohou být od daně osvobozeni, pokud jsou zapsány v evidenci ekologicky významných prvků.

Obce mohou nově určovat místní koeficient v rozmezí 0,5 až 5,0 nejen plošně pro celé území obce, ale i samostatně pro jednotlivé katastry, městské části či specifické druhy nemovitostí.

A právě místní koeficienty výslednou daň hodně ovlivňují. Pro letošní rok řada obcí avizovala, že zvažuje snížení daně jako určitou kompenzaci prudkého nárůstu z minulého roku, kdy se v průměru daň navýšila o 80 procent. Podle poradenské společnosti Rödl & Partner ale zhruba šestina obcí svůj místní koeficient naopak navýšila.

„I přes příslib snížení daňové zátěže některé z obcí naopak zdražovaly a výši daně z nemovitých věcí dále zvýšily. Až šestina z více než šesti tisíc českých obcí totiž upravila takzvaný místní koeficient tak, že vedl ke zvýšení daně,“ říká Petr Koubovský z Rödl & Partner.

„Jedním z typických příkladů výrazného navýšení daně je podle něj Ústí nad Labem, kde došlo k navýšení místního koeficientu ze dvou na hodnotu pět, nicméně jen pro problémové vlastníky,“ upřesňuje Koubovský. Dalšími příklady jsou města Pardubice, Turnov či Liberec, která se rozhodla navýšit daň u průmyslových a obchodních lokalit se zvýšenou dopravní zátěží.

Přístup obcí se liší podle charakteru lokalit. V celorepublikovém měřítku jsou podle Petra Koubovského zřejmé tendence nenavyšovat daň u nemovitostí určených k bydlení, a naopak ji zvýšit u průmyslových a obchodních lokalit se zvýšenou dopravní zátěží.

„Nejvyššího výnosu daně z nemovitých věcí přepočteného na obyvatele dosáhly v posledních letech Volevčice na Mostecku, Dolní Nivy na Sokolovsku či Pavlov u Kladna. Zdůvodnění je zřejmé. Jedná se o malé obce, ve kterých je daň z nemovitých věcí významnou složkou rozpočtů a mají na svém území rozsáhlé průmyslové komplexy, elektrárny nebo rekreační zařízení. Právě pro tyto typy nemovitostí bývají zpravidla totiž koeficienty nejvyšší,“ dodává Koubovský.

Pokud by někdo zapomněl daň z nemovitých věcí zaplatit, může se mu částka zvýšit o sankci. Ta ale není vysoká. Finanční úřad navíc toleruje zpoždění platby ještě tři dny po splatnosti. „Úrok z prodlení díky začne nabíhat až od čtvrtého dne následujícího po dni splatnosti, tedy až v případech, kdy platba daně nebude připsána na účet finančního úřadu nejpozději 5. června,“ říká tiskový mluvčí finanční správy Patrik Madle.

Úrok z prodlení je pro první polovinu roku 2025 stanoven sazbou 12 procent. V případě, že platíte daň 1000 korun, tak na konci června naběhne penále ve výši zhruba osmi korun. Tuto částku ale stejně platit nemusíte, protože do výše 1000 korun je penále od platby osvobozené.

A ještě nabízíme čísla bankovních účtu finančních úřadů pro platby daně z nemovitosti. Variabilní symbol je pro fyzické osoby rodné číslo, pro firmy IČO. Konstantní symbol je 1148.

Bankovní účty finančních úřadů pro platbu daně z nemovitých věcí Název finančního úřadu Daň z nemovitých věcí Finanční úřad pro hlavní město Prahu 7755-77628031/0710 Finanční úřad pro Středočeský kraj 7755-77628111/0710 Finanční úřad pro Jihočeský kraj 7755-77627231/0710 Finanční úřad pro Plzeňský kraj 7755-77627311/0710 Finanční úřad pro Karlovarský kraj 7755-77629341/0710 Finanční úřad pro Ústecký kraj 7755-77621411/0710 Finanční úřad pro Liberecký kraj 7755-77628461/0710 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 7755-77626511/0710 Finanční úřad pro Pardubický kraj 7755-77622561/0710 Finanční úřad pro Kraj Vysočina 7755-67626681/0710 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710 Finanční úřad pro Olomoucký kraj 7755-47623811/0710 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710 Finanční úřad pro Zlínský kraj 7755-47620661/0710 Zdroj: Finanční správa

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Exekuce: Důležitost ověřování Proč je ověřování informací klíčové a jak vám stránky exekuce.trilu.cz mohou pomoci Pojďte a ověřujte

Sdílejte článek, než ho smažem