Kdo zaplatí vládní dárky? Daň z nemovitostí může stoupnout

Co se děje

Státní rozpočet se propadl do rekordních schodků. Letos i příští rok půjde o hospodaření v řádech minus stovek miliard korun.

Vedle důsledků boje s epidemií a vyplácením kompenzací za to může i politika současné vlády. Státní výdaje dlouhodobě zvýšila třeba nadstandardním růstem důchodů, naopak příjmy snížila například zrušením daně z nabytí. Hnutí ANO navíc prosazuje, aby společně se zrušením výpočtu ze superhrubé mzdy výrazně klesla i daň z příjmu zaměstnanců, což může veřejné rozpočty připravit až o 88 miliard korun ročně.

Zákonitě se tedy blíží doba, kdy vláda – ať ta současná, nebo jakákoli budoucí – bude muset začít šetřit, zvyšovat daně nebo (s velkou pravděpodobností) udělat obojí.

Národní rozpočtová rada už varovala, že pokud projde návrh předsedy vlády Andreje Babiše na zachování současné 15% základní sazby daně při současném návratu k výpočtu z hrubé mzdy (místo superhrubé), tak se Česko už v roce 2027 dostane na hranici takzvané dluhové brzdy ve výši 55 % hrubého domácího produktu. Na konci loňského roku jsme byli na 29 %.

První na ráně pak mohou být vlastníci nemovitostí. Dlouhodobě se totiž mluví o tom, že zdanění majetku je v Česku nízké.

Úvaha o vyšším zdanění se vyloženě nabízejí u daně z nemovitostí. Ta je ze 100 % příjmem obcí a ony samy prostřednictvím takzvaného místního koeficientu spolurozhodují o výši daně. Pokud vláda prosadí zrušení superhrubé mzdy a zároveň tím výrazně sníží zdanění příjmů, bude to pro obce znamenat výpadek ve výši 20 miliard korun ročně. Vyšší daní z nemovitostí by si tak tento výpadek alespoň částečně vynahradily. Na dani z nemovitostí se vybere zhruba 11 miliard korun za rok.

Jedno zvýšení daní u nemovitostního trhu už letos ministerstvo financí prosadilo. Změna míří na spekulace s bydlením. Spolu se zrušením daně z nabytí došlo k prodloužení takzvaného časového testu u osvobození příjmů z prodeje nemovitostí. Od začátku příštího roku tak platí, že kdo prodá nemovitost, ve které nebydlel, aniž by ji předtím vlastnil alespoň deset let, musí zaplatit z prodeje daň z příjmů. Doba časového testu se dvojnásobně prodlouží.

„Pětiletý časový test byl platný již od roku 1993 a v dnešních podmínkách na realitním trhu příliš krátký. Podle zjištění Finanční správy totiž lidé nákupem nemovité věci často spekulovali na růst její ceny a následně po 5 letech na její výhodný prodej, aniž by získaný příjem z prodeje zdanili,“ vysvětluje Tomáš Weiss z tiskového oddělení ministerstva financí.

„Jednalo se zejména o příjem z prodeje pozemků a bytových domů, což přispívalo ke špatné dostupnosti vlastního bydlení v České republice,“ dodává Weiss. Prodloužení časového testu podle odhadů ministerstva zvýší inkaso daně z příjmů o 0,6 miliardy korun ročně. K zásadnímu zvýšení příjmů státní pokladny to tedy nepovede. Mimochodem, ministryně financí Alena Schillerová původně navrhovala prodloužení na 15 let.

Opoziční ODS se zpřísněním pravidel nesouhlasí a snažila se jim ve sněmovně zabránit. „Investoři byty budou nechávat ve vlastnictví o to déle. Navíc ti, kteří dnes byty nakupují a obratem prodávají, si daň z příjmu už do ceny započítávají. K žádnému rozpohybování trhu s byty tedy nedojde. Dopadne to zejména na drobné investory, kteří koupili jeden či dva byty, například pro děti, a z důvodů ekonomických problémů jsou nuceni je prodat,“ říká poslanec Vojtěch Munzar.

Další zvyšování daní u nemovitostí se v budoucnu může týkat třeba těch, kdo vlastní víc bytů. Opatření by mohlo mířit na ty, kdo si kupují takzvané investiční byty a vydělávají následně na jejich pronajímání. Je to problém především ve velkých městech, kde podle developerů až 40 % nových bytů kupují právě investoři. Je to i jeden z důvodů, proč ceny nemovitostí rostou.

„Daň z nemovitostí je v České republice nejnižší v EU vyjma Malty, kde není zavedena. Investiční byty jsou vyšší sazbou zdaněny například ve Finsku, Francii, Bulharsku nebo Rakousku. Byty jsou stavěny za účelem bydlení lidí. A když jsou využívány jako produkt na investici či spekulaci, tak to pak vede k extrémním cenám za bydlení,“ říká pirátský poslanec Tomáš Martínek. Zvýšení daní se tedy nebrání.

„Nechtěl bych ovšem, aby u nás byla daň z nemovitostí vysoká, jako je například ve Vídni, kde se pohybuje kolem jednoho procenta z hodnoty nemovitosti ročně, což je více než třicetkrát větší zdanění než nyní v Praze,“ dodává Martínek.

Ministerstvo financí zatím takový krok neplánuje. „V současnosti nepřipravujeme žádné konkrétní legislativní úpravy daně z nemovitých věcí, které by dodatečně zdaňovaly držbu každé další nemovitosti,“ potvrzuje Weiss. „Takové opatření je třeba velmi citlivě zvážit, neboť by vedlo ke zvýšení cen u dlouhodobých pronájmů,“ vysvětluje.

Podobný názor má i Munzar. „Vzhledem k tomu, že nájemné, stejně jako ceny bytů, v posledních letech dynamicky rostlo, by byl takový krok negativním zásahem do životních nákladů občanů, který by postihnul nejvíce nízkopříjmové skupiny obyvatel. Obzvláště v době ekonomické krize je toto velmi nevhodné a velmi před tím varují,“ říká.

Také podle Heleny Horské, ekonomky Raiffeisenbank, vyšší zdanění takzvaných investičních bytů není dobrý nápad. „Že roste jejich počet? To jen trh – občané – reagují na nedostatek bytů a neschopnost vlády tento problém řešit. Ne všechny investiční byty jsou pronajímány jen na krátkodobé pobyty/nájmy. Obzvlášť v menších městech naopak suplují funkci státu a obcí a nabízí byty k pronájmu,“ říká Horská.