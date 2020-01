Pozor na daň z nemovitosti. Termín daňového přiznání se blíží

Poslední dva týdny v lednu budou mít všechny finanční úřady prodloužené úřední hodiny. Od 20. ledna budou podatelny a pracoviště majetkových daní otevřené v pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Platí to i pro úřady, které přešly do omezeného režimu.