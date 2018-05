Do konce května. Jak zaplatit daň z nemovitosti za rok 2018

Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitých věcí za letošní rok. Čas je do konce května. Přinášíme přehledný návod, jak na to. I kalkulačku, která propočítá pokutu za pozdní platbu.





Daň z nemovitých věcí se na rozdíl od jiných daní přiznává a platí předem. Daňové přiznání za rok 2018 se odevzdávalo do konce ledna; přiznat se museli všichni noví majitelé nemovitostí a ti, kteří loni na nemovitosti dělali větší úpravy.

Na úhradu daně z nemovitosti (nebo na první splátku) je čas do konce května. Daň každoročně platí všichni majitelé nemovitostí, nezávisle na tom, kdy podávali daňové přiznání. Chovatelé ryb a zemědělci mají lhůtu prodlouženou do konce srpna.

V uvedených termínech už by peníze měly být na účtu nebo v pokladně finančního úřadu. Když daň není vyšší než pět tisíc korun, hradí se do konce května (srpna) celá. Pokud je vyšší, můžete si platbu rozdělit: polovinu zaplatit do konce května (srpna) a druhou do konce listopadu; samozřejmě ale můžete daň uhradit už v první splátce celou.

Chcete taky platit daň? Klíč je mít nemovitost Hledáte dům nebo byt snů? Na koupi, na pronájem? Chcete investovat do realit a hledáte nemovitost? Podnikáte a hledáte komerční nemovitost? Vyzkoušejte náš realitní katalog. Desetitisíce nabídek realitních kanceláří a developerských projektů z celého Česka. Reality Peníze.cz

Kolik zaplatíte

Jak se daň z nemovitosti za rok 2018 počítá, se dočtete tady:

S výpočtem si teď ale nemusíte lámat hlavu. Jakmile jednou podáte daňové přiznání, bude už finanční úřad počítat za vás. Každý rok vám pošle složenku (nebo jiné upozornění) s výší daně. I v případě, že se od předešlého roku výše daně změnila, třeba kvůli úpravě koeficientu platného pro vaši obec.

Finanční úřady daňové poplatníky informují několika cestami:

fyzickým osobám, které nemají datovou schránku a nejsou registrované k placení daně přes SIPO ani ke službě zasílání údajů na e-mail (víc o tom níž), posílají daňové složenky (označené jako Poštovní poukázka A – doklad V/DS), za které se neplatí poštovní poplatek,

právnickým osobám, které nemají datovou schránku, posílají běžnou složenku typu A, zpoplatněnou podle ceníku České pošty,

fyzickým osobám, které mají datovou schránku a nejsou přihlášené k placení daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení daně e-mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, posílají informaci o daňové povinnosti do datové schránky,

právnickým osobám, které mají datovou schránku a výše daně jim nebyla sdělena platebním výměrem, posílají informaci o výši daně do datové schránky.

Složenky se rozesílají průběžně, poslední by měly letos do schránek dorazit 21. května. Když vám složenka (nebo jiná informace o výši daně) do tohoto termínu nepřijde, zajděte nebo zavolejte na svůj místně příslušný finanční úřad (místní příslušnost se určuje podle toho, kde leží nemovitost, nikoli podle místa bydliště nebo sídla majitele). Poplatník daně někdy zapomene úřadu oznámit stěhování nebo změnu jména po svatbě a složenka se pak nedoručená vrací, nebo se může někde na cestě ztratit. Jako omluvenka pro pozdní platbu vám to ale neposlouží. Složenku k platbě daně nutně nepotřebujete, stačí si ověřit správnou sumu na finančním úřadě a zaplatit.

Vybrat si dům A sehnat na něj prachy Nemovitost byste vyhlídnutou měli, ale váháte, z čeho to ji zaplatit? Nebo byste stavěli, přistavovali, rekonstruovali, oživovali? Víme, kde na to vezmete. Srovnání hypoték a srovnání úvěrů ze stavebního spoření na dosah ruky. My porovnáme, vy ušetříte. Chci úvěr ze stavebního spoření Chci novou hypotéku Chci refinancovat hypotéku Chci také ušetřit

Víc nemovitostí. Kolik bude složenek

Daň z nemovitých věcí spravuje čtrnáct finančních úřadů se sídlem v krajských městech a Praze. Správu provádějí skrze územní pracoviště, na kterých jsou uložené daňové spisy. Daň z nemovitosti se stanovuje za všechny nemovité věci, které vlastníte na území jednoho kraje. Když máte nemovitosti ve více krajích, přijdou vám v jedné obálce složenky za jednotlivé kraje.

Když vám v jednom kraji vychází daň z nemovitosti nižší než pět tisíc korun, dostanete za nemovitosti v tomto kraji jednu složenku. Když je daň vyšší, můžete platit ve dvou splátkách, takže i složenky jsou dvě – to vám ale nebrání zaplatit daň naráz jednou složenkou v první splátce.

Co najdete na složence, co musíte doplnit

Všechny složenky jsou opatřené názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu, tedy úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází a kterému máte zaplatit.

Na alonži složenky (na horní oddělitelné části) jsou uvedené tyto údaje:

celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2018,

výše a termíny splatnosti splátek,

stav daňového účtu poplatníka, tedy případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,

celková částka k úhradě po zohlednění přeplatku nebo nedoplatku je uvedena v případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,

QR kód, který lze použít k úhradě daně prostřednictvím mobilní aplikace,

spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložený daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.

Sami na složenku musíte připsat částku splatné daně zvýšenou o nedoplatek nebo sníženou o přeplatek. V případě, že je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti, uvedete sem částku z položky celkem úhradě, kterou najdete na alonži složenky.

Pozor na to, že adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určená pouze pro vracení nedoručitelných složenek, ne pro zasílání jiné korespondence finančním úřadům. Všechny dotazy, podněty nebo odvolání směřujte vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu (najdete na složence).

Komu přijde informační e-mail

Kdo nechce spoléhat na složenku, může si místo ní objednat informační e-mail, ve kterém obdrží vše potřebné k úhradě daně. Zpráva obsahuje stejné údaje, jako jsou na alonži složenky, včetně QR kódu, který umožňuje zaplatit daň prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

Ke službě se ale musíte včas přihlásit – kdo chce dostat místo složenky e-mail už letos, musel žádost podat do patnáctého března. Kdo požádal později, bude e-mail místo složenky každoročně dostávat až od příštího zdaňovacího období, tedy od roku 2019. Ke službě se přihlásíte tak, že místně příslušnému finančnímu úřadu doručíte Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem:

Pokud jste poplatníkem daně z nemovitých věcí u více finančních úřadů, musíte požádat každý finanční úřad zvlášť. Na stejném formuláři lze požádat o změnu e-mailové adresy pro zasílání údajů i o ukončení služby.

Služba zasílání údajů pro placení daně e-mailem je určená pouze pro fyzické osoby, které nemají zřízenou službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které nemají datovou schránku. E-mail totiž nahrazuje složenku, kterou ostatní plátci daně stejně nedostávají.

Jak daň z nemovitosti zaplatit

Daň se platí složenkou nebo převodem na účet finančního úřadu, případně hotově v pokladně krajského finančního úřadu (název i adresa je na složence). Nebo prostřednictvím QR kódu (přes mobilní bankovnictví) na složence nebo v e-mailu od finančního úřadu.

Při platbě bankovním převodem zadejte totožné údaje (číslo účtu, variabilní symbol atd.), jako jsou na složence. Liší se jen konstantní symbol: při platbě převodem 1148, při platbě běžnou složenkou 1149, při platbě daňovou složenkou 0001. Variabilním symbolem je vaše IČ nebo rodné číslo.

Kam poslat peníze Čísla bankovních účtů finančních úřadů

pro placení daně z nemovitých věcí Praha 7755-77628031/0710

Středočeský kraj 7755-77628111/0710

Jihočeský kraj 7755-77627231/0710

Plzeňský kraj 7755-77627311/0710

Karlovarský kraj 7755-77629341/0710

Ústecký kraj 7755-77621411/0710

Liberecký kraj 7755-77628461/0710

Královéhradecký kraj 7755-77626511/0710

Pardubický kraj 7755-77622561/0710

Kraj Vysočina 7755-67626681/0710

Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710

Olomoucký kraj 7755-47623811/0710

Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710

Zlínský kraj 7755-47620661/0710

Platba přes SIPO

Daň z nemovitých věcí je možné platit i přes SIPO. Možnosti ale může využít pouze ten, kdo do konce ledna doručil finančnímu úřadu Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO i se spojovacím číslem SIPO.

Jestli nemáte spojovací číslo SIPO, je třeba vyplnit ještě formulář SIPO, který je k dispozici na každé poště, a na poště ho odevzdat. Získáte tak spojovací číslo a dál postupujete jako ostatní.

Kdo finančnímu úřadu doručil oznámení do konce ledna, nemusí se už placením daně zabývat, daň se bude každý rok automaticky strhávat a platit inkasem. A to i v případě, že se změní její výše. Jestli jste oznámení o platbě přes SIPO podali později, budete přes SIPO platit až od roku 2019.

Nejpozději do patnáctého března daného zdaňovacího období se můžete od platby přes SIPO zase odhlásit, slouží k tomu stejný formulář jako k přihlášce.

Když zaplatíte pozdě

Když zaplatíte daň z nemovitosti pozdě, naúčtuje vám finanční úřad úrok z prodlení. Úrok se počítá z roční výše repo sazby České národní banky (platné k prvnímu dni kalendářního pololetí, kdy jste se do prodlení dostali) navýšené o čtrnáct procent, rozpočítává se na dny.

Krátké zpoždění se promíjí: když daň zaplatíte během prvních čtyř pracovních dnů po termínu, úrok neplatíte. Vyměřuje se, až když se opozdíte o pět pracovních dní a víc – počítá se pak ale od prvního dne prodlení, nikoli až od pátého.

Úrok se uplatňuje nejvýš za pět let prodlení a odpouští se, když u jedné daně za jedno zdaňovací období nepřesáhne dvě stě korun.

Všechno propočítá naše kalkulačka.

Pozdě zaplacená daň: kalkulačka úroku z prodlení Daň jsem měl(a) zaplatit nejpozději dne: Daň jsem zaplatil(a)/zaplatím dne: Výše daně: Kč