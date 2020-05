Sleva nebude zadarmo. Konec daně z nabytí nemovitosti očima expertů

O zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se v posledních letech bojovalo v Poslanecké sněmovně hned několikrát. Vláda ale její existenci vždycky uhájila. Vybrané peníze – ročně takřka 14 miliard korun – prý byly ve státní kase nezbytně potřeba. Na tom se sice nic nemění, peněz teď bude stát kvůli koronakrizi potřebovat mnohem víc než dřív, zároveň je ale nutné rozpumpovat ekonomiku, třeba přes realitní trh. V půlce dubna proto vládní koalice rozhodla, že kritizované dani přece jen zatne tipec.

„Je to skvělá zpráva pro topící se realitní trh a především pro mladé rodiny, které tímto povzbudíme k pořízení si vlastního bydlení. Čtyři procenta z kupní ceny bytu dnes v Praze znamenalo klidně 200 až 300 tisíc korun navíc. Platí zpětná účinnost návrhu a daň z nabytí tak nezaplatí nikdo, jemuž byl proveden vklad na katastru nemovitostí v prosinci 2019 nebo později. Není tedy žádný důvod vyčkávat s převody,“ řekla k vládnímu návrhu ministryně financí Alena Schillerová. Návrh teď čeká obvyklé legislativní kolečko, ve středu prošel prvním čtením ve Sněmovně.

Jenže, jak ekonomové rádi zdůrazňují, nic není zadarmo. A platí to i v případě zrušení daně z nabytí nemovitosti. Ministerstvo financí totiž její konec podmiňuje zrušením možnosti odečítat z daní úroky z nových hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. O daňovou úlevu navíc přijdou i lidé, kteří doteď daň z nabytí platit nemuseli. Například ti, co si brali hypotéku na stavbu rodinného domu nebo nákup novostavby.

Ačkoli vláda prezentuje navrhované změny jako dlouho připravované, v daňovém balíčku, který dokončila v první polovině března, s těmito kroky ještě vůbec nepočítala.

Zpřísnit se má taky danění příjmů z prodeje nemovitostí: zatímco dnes je od daně z příjmů osvobozený prodej nemovitosti, pokud ji člověk drží alespoň pět roků, od roku 2021 to má být až po desíti letech.

Jak se dívají na vládní návrhy respondenti naší ankety? Je zrušení daně z nabytí nemovitosti výměnou za konec daňového odpočtu úroků z nových úvěrů na bydlení ze strany státu „férový deal“? A jaký dopad to může mít v praxi na realitní trh?

Vladimír Staňura

hlavní poradce České bankovní asociace

+1 + -

Zrušení daně z nabytí nemovitosti je rozhodně dobrá zpráva. Nikdy jsem této dani nerozuměl. Ať už je pryč. Jenom brzdila a prodražovala trh s nemovitostmi na bydlení. Věřím, že její zrušení pomůže rozhýbat trh s nemovitostmi po koronaviru.

Naopak zrušit „výměnou“ daňový odpočet úroků z úvěrů na bydlení považuji za nešťastné. Výsledkem bude zdražení bytů, tedy zvýšení nákladů na pořízení bydlení na úvěr. To si snad nikdo nepřeje. Jde to přímo proti pozitivnímu efektu ze zrušení daně z nabytí nemovitosti. Připomínám, že odpočet si může udělat pouze ten, kdo nemovitost používá k bydlení. Možná je to tedy „férový deal“, ale mně smysl nedává. Já bych daňový odpočet nerušil.

A kde jinde vzít na výpadek v příjmech státního rozpočtu, pokud by odpočet úroků zůstal v platnosti? Jsou dvě možnosti: Zvýšit daň z nemovitosti, nebo snížit počet státních úředníků. Jsem pro druhou možnost.

Hendrik Meyer

ředitel Bezrealitky.cz

+1 + -

Z našeho pohledu je to rozumný krok, který povede k transparentnějšímu prostředí. A v podstatě to je i jeden z nejzásadnějších zásahů, který může vést ke zvýšení dostupnosti bydlení za poslední roky. Snižování byrokracie má totiž šanci zjednodušit celý proces, který je v Česku dlouhodobě složitý i díky zapojení netransparentních prostředníků (což zase dobře řeší zákon o realitním zprostředkování).

Je potřeba také zmínit, že už samotný pokles úrokových sazeb i konstantní poptávka jsou dostatečnými stimulanty pro nastartování dalších prodejů. Zrušení daně však povede ke zlepšení dostupnosti bydlení pro všechny vrstvy obyvatel. U hodnotnějších nemovitostí – což jsou v podstatě všechny v Praze, metropolitním prstenci a Brně – nyní může dojít ke zpřístupnění nemovitostí pro nové zájemce. Na levnější domy a byty pak zájemci dosáhnou dříve. Což je v situaci, kdy pro celou řadu z nich byla daň z nabytí nemovitosti rozhodujícím investičním parametrem, zásadní úleva.

Vojtěch Munzar

poslanec za ODS

+1 + -

Zrušení daně z nabytí nemovitosti jsme sami navrhovali několikrát, je to absurdní, nespravedlivá a nekoncepční daň, která nemá ani ekonomický, ani regulační význam. Na konkrétním návrhu vlády je ale vidět rozdíl v přístupu k vlastnickému bydlení. My si přejeme, aby maximum občanů mohlo bydlet ve svém, a k tomu je potřeba, aby bylo bydlení dostupné. Avšak vládní návrh společně s rušením této daně zároveň ruší podporu vlastnického bydlení ve formě daňových odpočtů úroků hypoték. Je to takové přehazování daní z jedné hromádky na druhou. A na různé skupiny kupujících pak budou dopady různé. Pro ty, co kupují nemovitost na hypotéku, je to záměna jednorázové daňové zátěže za rozložení daňové zátěže v čase, což pro mnohé může být lepší, i když ne celkově levnější. Pro kupující novostaveb konkrétní návrh vede ke zhoršení pozice, protože dnes jsou novostavby od daně osvobozeny. Samotný návrh na zrušení daně vítám, ale v rámci projednávání přijdeme s pozměňovacími návrhy, kterými se budeme snažit udržet daňové zvýhodnění hypoték.

Lucie Tupá

realitní makléřka, RE/MAX

0 + -

Z vládního návrhu jsem trošku na rozpacích. Na jednu stranu kvituji, že by mohlo dojít ke zrušení daně z nabytí, neboť kupující tato daň velmi zatěžuje. Uspořené peníze by tak nyní mohli využít na krytí nákladů, které jim s pořízením nemovitosti často vznikají. Na druhou stranu mi nepřijde fér zrušit daňové odpočty úroků, neboť ve výsledku se tímto krokem slibované ušetření více či méně stírá (záleží samozřejmě na délce a parametrech úvěru). Kupující ale tuto skutečnost pominou a ocení, že nemusí vytahovat z kapsy další desítky až stovky tisíc korun už při nákupu nemovitosti. Myslím si tedy, že ve výsledku toto opatření realitnímu trhu pomůže.

Smysl daně z nabytí nemovitosti placené kupujícím jsem neviděla ani v minulosti, takže její zrušení rozhodně vítám. V návrhu jsou ovšem kromě zrušení odpočtů i další podmínky, nad kterými zvedám obočí (například prodloužení takzvaného časového testu, který má následně vliv na danění příjmů z prodeje nemovitostí) a které realitnímu trhu do budoucna naopak neprospějí.

Tomáš Martínek

poslanec za Piráty

0 + -

V Poslanecké sněmovně již od roku 2018 stále čeká na projednání pirátský návrh, který by s načtenými pozměňovacími návrhy snížil až zrušil daň z nabytí nemovitých věcí na pořízení vlastního bydlení. Pro rodinu by sleva na dani činila až 240 tisíc korun, většina kupujících by tak žádnou daň neplatila. Současně by měl pirátský návrh výrazně nižší dopady do státního rozpočtu, které by umožnily zachovat i možnost odečíst kupujícím hypoteční úroky od základu daně z příjmů.

Vládní návrh na zrušení možnosti odečíst úroky může některé kupující celkově poškodit. Navíc nahrává víc bohatým, kteří hypotéku nepotřebují. Vládní návrh také nebude podporovat novou výstavbu bytů, protože kupující novostaveb neplatící daň už nyní přijdou o možnost odečíst úroky.

Návrh tak pravděpodobně způsobí skupování pozemků a nemovitostí na pronájem lidmi s dostatečným kapitálem jako investice v době finanční krize, což by mohlo průměrnou cenu nemovitostí i zvýšit. Na druhou stranu je ale návrh pořád lepší než stávající stav.

Radek Vachulka

manažer bydlení v České spořitelně

0 + -

Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí určitě může přinést pozitivní dopad na realitní trh. Nicméně v kontextu se zrušením úrokového odpočtu u úvěrů na bydlení mi přijde poněkud zvláštní. Pokud se bavíme o tom, že vlastnické bydlení je nedostupné, zejména pro mladé lidi nebo rodiny, které v pořizovaných nemovitostech skutečně bydlí, pak vládní návrh na jedné straně snižuje výdaje o čtyři procenta všem, kteří nemovitosti pořizují. Na druhé straně ale odebírá možnost snížení daňového základu skupině kupujících, která se díky pravidlům platícím pro odpočty rekrutuje ze skutečných vlastníků, kteří v nemovitostech se svými rodinami bydlí, nikoli investorů, pro něž je nemovitost jen investičním nástrojem. a ne domovem. Což je zvláštní kombinace.

Jan Hájek

partner realitní kanceláře Quantum reality

0 + -

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je všeobecně považováno za dobrý krok. Všem zájemcům o koupi nemovitosti tato skutečnost rozváže ruce, jelikož nebudou muset část svých vlastních zdrojů ponechat na následnou platbu daně, která u nemovitostí ve větších městech dosahovala několika stovek tisíc korun. I přes zrušení daňových odpočtů je návrh svým způsobem pro zájemce o vlastní bydlení zajímavý, sice v budoucnu můžou zaplatit víc na dani z příjmu, na druhou stranu budou moci lépe dosáhnout na hypotéku, jelikož můžou vložit víc vlastních zdrojů a tím si snížit ukazatel LTV.

Realitní trh prožívá momentálně jistou nervozitu a faktorů, které ovlivní následný vývoj, je více. Těžko odhadovat, které převládnou. V naší realitní kanceláři zatím nevnímáme snížení zájmu kupujících ani snižování realizovaných prodejních cen. Pouze u pronájmu bytů a rodinných domů došlo ke snížení nájemného o zhruba deset až patnáct procent.

Libor Ostatek

ředitel Golem Finance

0 + -

Pro společnost je důležité, aby lidé měli možnost pořídit si vlastní bydlení a následně založit rodinu. Navíc vlastní bydlení je i určitou formou zajištění na stáří. Odpočet úroků z úvěru na bydlení je velice dobře vyspecifikovanou a cíleně zamířenou a trvalou podporou pro lidi pořizující si nemovitost pro vlastní bydlení, u které je minimální riziko zneužití. Určitou nevýhodou je, že ji nemohou čerpat lidé, kteří si bydlení pořídí z vlastních úspor.

Co se týče daně z nabytí, tak tam už je víc různých výjimek a možností, jak tuto daňovou povinnost obejít (např. převody skrze prodeje s. r. o.) a navíc výběr této daně je relativně nákladný. Klonil bych se tedy k jejímu plošnému zrušení. Zároveň by se měla nastavit pravidla pro spekulativní nákupy nemovitostí, které uměle navyšují ceny a v důsledku zhoršují dostupnost bydlení pro prvokupující a mladé rodiny. Pokud si člověk pořídí nemovitost za účelem dalšího prodeje nebo pronájmu (včetně krátkodobého), pak by příjmy z těchto činností měly podléhat řádnému zdanění.

Vládní návrh nyní prochází legislativním procesem a je dost možné, že se ještě řada parametrů a termínů změní, proto nechci v tuto chvíli hodnotit dopady na realitní, potažmo hypoteční trh.

Lucie Drásalová

hypoteční a úvěrová analytička Partners

0 + -

Za zrušení daně z nabytí nemovitosti jsem ráda. Při dnešních cenách nemovitostí to je pro klienty značný náklad, hlavně ve velkých městech, kde se jedná o statisíce. Klienti mají velmi často v hlavě jen kupní cenu, tam směřuje jejich myšlení, když chtějí řešit hypotéku. Najednou mají svoji vysněnou nemovitost a uvědomí si, že je čekají další nemalé výdaje – vybavení nemovitosti a daň z nabytí. Takto spousta klientů uvažuje a obrací se na naše poradce až ve chvíli, kdy zjistí, že potřebují další peníze.

Je ale škoda, že se jedná o „výměnu“. Lidé byli dlouhá léta zvyklí využívat daňové výhody a odečítali si zaplacené úroky na hypotéce. Nejednalo se o úplně malé peníze a byl to pro ně příjemný benefit za to, že investují do svého bydlení, a tím pádem v podstatě i do zajištění na důchod. Uvidíme, jaký bude mít tato výměna dopad do trhu. Zrušení daně z nabytí nemovitosti by mohlo trochu přispět k rozhýbání trhu, jen se bojím, aby nenahrálo spekulantům, kterým se teď (hlavně v Praze, kde jsou ceny enormní) výrazně sníží náklad na pořízení nemovitostí.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund, člen Národní ekonomické rady vlády

0 + -

Proti zrušení daně se stavěli zejména sociální demokraté. Upozorňovali na výpadek třinácti miliard korun, který to způsobí ve veřejných rozpočtech. Že vláda zrušení daně schválila, je ale dobře z několika důvodů.

Anketa Máte favorita? Vladimír Staňura Hendrik Meyer Vojtěch Munzar Lucie Tupá Tomáš Martínek Radek Vachulka Jan Hájek Libor Ostatek Lucie Drásalová Lukáš Kovanda

Zaprvé, realitní trh se za koronakrize ocitá pod tlakem. Zamrzá. Vyčkávání trhu, „až vláda daň zruší“, pochopitelně k zamrzání přispívalo. Jestli se přitom v realitách točí méně peněz, než by mohlo, prohlubuje to celkový objem nominálních výdajů v ekonomice, a tedy propad letošního nominálního hrubého domácího produktu. Zamrzání realitního trhu kvůli nejistotě ohledně daně z nabytí prohlubovalo historický propad tuzemské ekonomiky. Je pozitivní, že nejistota skončila.

Zadruhé, v době, kdy se nemovitostní trh dostává pod tlak, je pravděpodobnější než jindy, že se snížení daně projeví skutečným snížením ceny nemovitostí. V příznivých časech se stává, že po zrušení daně zůstane celková cena beze změny, tedy že vlastní cena nemovitosti stoupne, v méně příznivých časech se vlastní cena nemovitosti měnit spíš nebude. Jinými slovy, bydlení bude skutečně dostupnější a kupující ušetřené peníze může použít k útratě jinde. Dá je za dovolenou, za spotřební zboží nebo bude jen častěji chodit do restaurace. To vše by ekonomice pomohlo ke zotavení, poskytlo by to likviditu a zmírnilo propad nominálního hrubého domácího produktu.

Zatřetí, je vidět, že vládě činí potíže likviditu do ekonomiky dodávat. Například programy Covid 1 nebo Covid 2 vykazují pramalý podpůrný efekt. Pokud tedy stát přijde o třináct miliard, jaká je to vlastně škoda? Zdá se, že je příhodnější nechat právě v této náročné době těch třináct miliard lidem, ať s nimi naloží podle svého. Sami nejlépe vědí, jak a za co je utratí. Podpoří tak sami ekonomiku přirozeným, tržním způsobem, namísto vlády, jejíž administrativní podpora má nedostatečný efekt.

Co se týče zrušení odpočtů úroků z hypoték, je dobře, když k němu bezprostředně nedojde, protože by to zbytečně tlumilo příznivý efekt, který bude mít na realitní trh zrušení daně z nabytí nemovitosti.