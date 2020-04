Odpočet úroků skončí pro všechny nové hypotéky, přitvrdila Schillerová

Vláda podpořila zrušení daně z nabytí nemovitosti. Odnesou to však lidé, kteří by ji stejně nemuseli platit – třeba s hypotékou na stavbu rodinného domu.

Odpočet úroků z hypoték a úvěrů na stavební spoření má skončit pro všechny nové smlouvy. Ministryně financí Alena Schillerová přitom původně plánovala, že je zruší jenom lidem, kteří na rozdíl od dřívějška nebudou muset platit daň z nabytí nemovitostí.

Zrušení odpočtů (15 procent ze základu daně) Schillerová až doteď vysvětlovala jako „kompenzaci“ právě za současné zrušení daně z nabytí. Lidem by tak podle ní zůstaly peníze okamžitě, místo aby na jejich postupné vrácení od státu čekali třeba až na konec dvacetiletého splácení hypotéky.

Podle návrhu, který dnes Schillerová přinesla na vládu, ale o daňové odpočty přijdou i lidé, kteří doteď daň z nabytí platit nemuseli. Tedy typicky ti, kteří si vezmou hypotéku na stavbu rodinného domu nebo nákup novostavby.

„V těch návrzích mám, že novostavby by si ty úroky mohly uplatňovat i u nových staveb samozřejmě dále, protože ti daň neplatí,“ ujišťovala přitom Schillerová třeba 10. dubna v České televizi. Na vládu ale dnes přišla s návrhem, který odpočty pro nové úvěry ruší bez náhrady, s výjimkou pro výstavbu ani novostavby nepočítá.

Zrušení daně z nabytí dnes vláda podpořila, stejně jako konec daňových výhod. Možnost odečítat si zaplacené úroky zůstane pro všechny smlouvy, kde právní účinky vkladu nastaly do konce roku 2021. Schillerová původně přišla na jednání se zrušením odpočtů už ke konci roku 2020, vláda to ale o rok prodloužila.

„Každá daňová výjimka ve svém důsledku generuje zvýhodnění jedné skupiny na úkor jiné. Uplatnění odpočtu úroků z hypotečních úvěrů nabízí úlevu těm, kteří pro financování bydlení využijí úvěrů od finančních institucí, zatímco znevýhodňuje ty, kdo mají naspořeno z vlastního nebo jim například půjčí rodiče. Tím se fakticky podporuje život na dluh,“ vysvětluje Schillerová.

Možnost odpočtu zůstane pro dříve sjednané úvěry (do konce roku 2021) včetně jejich refinancování.

Shoda na zrušení daně z nabytí nemovitostí

Vláda podpořila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to zpětně. Od daně mají být osvobozeni všichni, kdo podali návrh na vklad vlastnictví na katastru v prosinci roku 2019 nebo kdykoliv v letošním roce.

Připomeňme, že stále platí povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň do tří měsíců po zápisu do katastru. Schillerová slibuje, že pokud někdo daň zaplatí (pokud podal návrh na vklad v prosinci nebo letos), vrátí mu ji následně finanční správa jako přeplatek. Samozřejmě: pokud návrh vůbec projde. Teď teprve zamíří do standardního připomínkového řízení a pak k poslancům. Vláda ho tedy nezkouší prosadit ve zrychleném režimu legislativní nouze. K definitivnímu schválení tak zřejmě dojde až v létě.

Čtyřprocentní daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující (do října 2016 ji platil prodávající, kupující byl ručitelem). Opozice, zejména ODS, ji už několikrát chtěla zrušit; mimo jiné ji považuje za nemravné zdanění už jednou zdaněných peněz. Současná vládní koalice ANO a ČSSD to však opakovaně odmítala – naposledy loni.

Daň z prodeje investičních bytů zpřísní

Vláda se také shodla na prodloužení takzvaného časového testu při prodeji „investičních“ bytů nebo domů.

Doteď je od daně osvobozený prodej po aspoň pěti letech vlastnictví. Od roku 2021 by se měl takzvaný časový test prodloužit na deset let. Schillerová původně navrhovala prodloužení na patnáct let. S návrhem přišla už v daňovém balíčku, který dokončila ještě před epidemií koronaviru. Nakonec ho ale přeřadila právě do nového návrhu týkající se rušení daně z nabytí a daňových odpočtů.

Z prodeje dřív než po deseti letech se nebude muset platit daň, jestliže člověk takový příjem použije na „obstarání vlastní bytové potřeby“ – tedy například nákup většího bytu pro rozšiřující se rodinu. K tomu musí dojít nejpozději v následujícím kalendářním roce po prodeji.

Zpřísnění se nedotkne bytů či rodinných domů, pokud v nich měl vlastník bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Dosavadní daňové osvobození se v tomhle případě nemění.

A kdo v prodávané nemovitosti sice bydlel, ale kratší dobu než dva roky, bude dál osvobozen od daně, když příjem z prodeje použije na „obstarání vlastní bytové potřeby“ (dosavadní zákon mluví o „uspokojení“).

Delší časový test začne platit až pro nemovitosti pořízené po přijetí novely, tedy nejdříve od začátku roku 2021.