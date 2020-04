Daň z nabytí má skončit zpětně. S ní i odpočet hypoték

Co se děje

Zprávu z 14. dubna jsme rozšířili o další podrobnosti a ohlasy.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po úterním jednání vlády upřesnila chystaný návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. A potvrdila, že současně chce zrušit i daňový odpočet úroků z hypotéky.

Lidem, kteří by chtěli čekat až na schválení změn, vzkázala, že pokud návrh projde legislativním procesem, odpustí stát daň z nabytí i těm, kteří si novou nemovitost pořídili od prosince roku 2019. Není proto důvod odkládat pořízení bydlení.

Zrušení daně může podle Schillerové pomoci především mladým rodinám k pořízení vlastního bydlení. Podle ní jde o spravedlivý krok, protože taková daň nemá opodstatnění.

Připomněla, že v praxi je u ní řada výjimek. Daň platí hlavně fyzické osoby, zatímco právnické osoby velmi často kupují nemovitost převodem obchodního podílu a tím pádem se dani vyhnou.

Chybí konkrétní návrh i podpora

Přestože Schillerová mluvila o zrušení daně i odpočtů hypoték před víc než 14 dny v televizní debatě, návrh stále nemá konkrétní podobu a proto ho zatím vláda neschválila. Podle Schillerové s ním souhlasí ministři za ANO a nyní se má projednávat s koaličním partnerem, tedy ČSSD. Návrh v pátek zástupci vlády projednají také s Národní ekonomickou radou vlády (NERV).

„Nepřijde mi, že by zrušení daně z nabytí nemovitosti byl aktuální problém. V tuto chvíli by se podle mého názoru měl NERV i vláda věnovat otázkám zachování likvidity v ekonomice a otázkám podpory příjmů domácností nejvíce postižených opatřeními proti epidemii, ne nutně podporou těch, kteří teď budou kupovat chaty,“ říká Štěpán Jurajda, člen NERVu a ekonom z CERGE.

„Ale diskuse na NERVu nad těmito návrhy zatím neproběhla a tak si dovedu představit, že zazní podpůrné argumenty, které mne zatím nenapadly,“ dodává Jurajda. Výhrady mají podle informací webu Peníze.cz i někteří další členové rady.

„Za sociální demokracii bych rád vyjádřil určitou skepsi. Nejsem si jistý, že je to typ návrhu, který nás teď pálí a měl by být součástí opatření, o kterých se bavíme. Máme řadu daleko naléhavějších věcí, nemyslím, že by tato s nimi tak souvisela a toto je skupina obyvatel, kterým potřebujeme pomoci,“ řekl před týdnem ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Pro všechny návrhy od loňského prosince

Od daně mají být osvobozeni všichni, kdo podali návrh na vklad vlastnictví na katastru v prosinci roku 2019 nebo kdykoliv v letošním roce. Připomeňme, že stále platí povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň do tří měsíců po zápisu do katastru. Schillerová slibuje, že pokud někdo daň zaplatí (pokud podal návrh na vklad v prosinci nebo letos), vrátí mu ji následně finanční správa jako přeplatek. Samozřejmě: pokud návrh vůbec projde.

Čtyřprocentní daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující (do října 2016 ji platil prodávající, kupující byl ručitelem). Opozice, zejména ODS, ji už několikrát chtěla zrušit; mimo jiné ji považuje za nemravné zdanění už jednou zdaněných peněz. Současná vládní koalice ANO a ČSSD to však opakovaně odmítala – naposledy loni.

Schillerová teď navrhuje zrušení daně přesto, že tím stát přijde o zhruba 14 miliard korun ročně. Pro představu: když koupíte byt s hodnotou 2,5 milionu korun, daň dělá 100 tisíc korun.

Výpadek chce Schillerová aspoň částečně kompenzovat tím, že u nově koupených bytů či domů zruší možnost odečítat si od základu daně zaplacené úroky u hypoték. Lidé s hypotékou takto mohou na daních ušetřit několik tisíc korun ročně. U dříve pořízených nemovitostí, z nichž se ještě daň z nabytí (dříve daň z převodu) platila, by daňová úleva zůstala. Podle Schillerové to má do státního rozpočtu přivést postupně až tři miliardy korun ročně.

Schillerová argumentuje tím, že hypotéku nemá každý. Konkrétně uvedla mladé lidi, kteří si na bydlení půjčí od rodičů. Spravedlivější tak podle ní je, když se pořízení bydlení podpoří odpuštěnínm daně z nabytí, ze kterého budou profitovat všichni nakupující.

Většina opozičních stran souhlasí se samotným zrušením daně z nabytí, jejich zástupcům se ale nelíbí současné rušení daňových úlev z hypoték.

„Návrh ministryně Schillerové nepodpoříme, protože její nápad sice částečně některým skupinám lidí pomůže, ale středně a nízkopříjmovým skupinám lidí, kteří si berou hypotéky na delší dobu a mají vyšší úrokovou sazbu, to jejich finanční situaci zhorší. Budeme podporovat skutečnou větší podporu bydlení, což znamená zrušení daně z převodu nemovitosti a zároveň zachování odpočtu zaplacených úroků z daně,“ říká třeba předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Podobně se vyjádřili i oslovení zástupci ODS, Pirátů, TOP 09 a STAN.

Pro stavbu domu a nové byty odpočet zůstane

Lidé, kteří si vzali hypotéku na stavbu nemovitosti, o možnost daňového odpočtu nepřijdou, slíbila Schillerová v minulém týdnu v rozhovoru pro Českou televizi. Tito lidé totiž žádnou daň z nabytí neplatí, takže zrušení odpočtů by u nich nemělo co „kompenzovat“ a jednoznačně by na něm prodělali.

Pokud návrhy projdou, měli by i dál mít nárok na odpočty úroků od daní lidé, kteří kupují byt v novostavbě, oznámilo ministerstvo financí. U nich se daň z nabytí neplatí už dnes. Tito lidé by si ale o daňové zvýhodnění u daně z příjmů museli sami aktivně říci, museli by to ve lhůtě oznámit finančnímu úřadu.