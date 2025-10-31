Pozor při zimní dovolené. Vaše dítě už pojišťovna nemusí počítat

Pan Jan musel během dovolené v zahraničí s manželkou a dětmi řešit nečekané komplikace. Zranění osmnáctiletého syna nakonec naštěstí nemělo vážné následky – a zvýšené finanční výdaje Jana tolik netrápily, protože je zvyklý, že ho chrání cestovní pojištění k prémiové kartě od jeho banky.
Jenže: Jan si neuvědomil, že na syna se už pojištění od 18. narozenin nevztahuje. Bance to nevyčítal – v podmínkách to píše srozumitelně. A peníze nakonec dostali zpátky díky manželce: má totiž podobné pojištění u jiné banky, které ovšem platí až do 21 let dítěte.
Když se z nezletilého potomka stane dospělý, změní se plno věcí. Mnoha z nich si všimnete – například zdravotní pojišťovna ho vyzve, aby si nastavil vlastní přístup do klientského portálu, protože jako rodič už to dělat nemůžete. V některých bankách – ne ve všech – také zaniknou předchozí oprávnění rodičů k dětskému účtu.
Další dopady vám ale nemusí včas dojít. Věkové limity cestovního pojištění jsou navíc u různých bank a pojišťoven dost odlišné – jedna z nich dokonce žádný strop nemá, protože dítě vnímá obecně jako potomka.
Abyste kvůli tomu zbytečně nepřišli o peníze, prošli jsme podrobné podmínky. Nejde pochopitelně jen o tu nejbližší – zimní – dovolenou, ale obecně o všechny cesty do ciziny.
Zaměřili jsme se na právě na dlouhodobé pojištění, které dávají banky klientům zdarma ke kartám v rámci prémiových účtů. U něj je pravděpodobnější, že na věkový limit časem zapomenete. Hrozí to i u některých rodinných pojištění na celý rok, které si zájemce sám aktivně sjednal a zaplatil – ať už přímo přes pojišťovnu, nebo prostřednictvím banky.
Náš text se netýká jednorázového pojištění – to se sjednává na konkrétní kratší období, kde si můžete snadněji pohlídat aktuální podmínky, a především se při něm zadávají údaje o každé pojištěné osobě a jejím věku.
Je vaše dítě pořád dítě?
Cestovní pojištění k prémiovým platebním kartám chrání – až na jednu výjimku – nejen majitele účtu (držitele karty), ale i jeho rodinu. Pouze v UniCredit Bank je pojištěný jenom majitel účtu, ne rodina.
Za rodinu se podle podmínek bank a pojišťoven považují přinejmenším:
- manžel či manželka, registrovaný partner či partnerka
- druh nebo družka, pokud žijí s majitelem účtu ve stejné domácnosti,
- děti (jak vaše, tak nevlastní – tedy děti manžela, partnera, druha, případně osvojené; některé banky a pojišťovny zmiňují také pěstounskou péči nebo náhradní rodinnou péči obecně).
Zatímco některé pojištění zahrnuje dítě jen do 18 let, jiné má vyšší strop nebo je úplně bez věkového limitu. A co to vlastně přesně znamená, když je dítě pojištěné třeba „do 18 let“?
Česká spořitelna (Erste Premier) to má v podmínkách k prémiovému účtu napsané nejsrozumitelněji. K právní formulaci, že pojištění kryje děti „do dovršení 18 let věku“, přidává pro vyloučení pochybností i informaci, že „poslední den pojistné ochrany je den 18. narozenin“.
mBank: Na děti se pojištění vztahuje „do 18 let,“ píše v podmínkách ke kartě mKreditka Travel. „To znamená, že posledním dnem pojistné ochrany je den předcházející 18. narozeninám,“ upřesňuje tisková mluvčí banky Kristýna Dolejšová.
Komerční banka: Dlouhodobé pojištění Premium Rodina se podle informací na webu banky vztahuje i na děti „do 21 let“. V podrobných podmínkách od KB pojišťovny najdeme přesnější formulaci, že jde o děti „mladší 21 let“. To splňují naposledy den před 21. narozeninami. Pro platnost pojištění nicméně podle podmínek stačí, že věkovou podmínku („mladší 21 let“) splňují při odjezdu z domova.
V podrobných podmínkách KB najdeme ještě jedno omezení: pojištění se vztahuje jen na „nezaopatřené“ a současně „vyživované" děti. To znamená přinejmenším do nabytí plnoletosti – do 18. narozenin. Může jít také o starší dítě, pokud „se soustavně připravuje na budoucí povolání“ nebo se nemůže připravovat na povolání či vydělávat kvůli nemoci, úrazu nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu. V případě tohoto pojištění tedy hrozí komplikace u devatenáctiletého nebo dvacetiletého potomka, který už nestuduje a sám si vydělává.
ČSOB: Cestovní pojištění Extra Family k prémiovému účtu se vztahuje na děti „do 21 let včetně“. Co přesně to znamená? „Posledním dnem pojistné ochrany je den předcházející 22. narozeninám,“ odpovídá mluvčí Petr Milata.
Raiffeisenbank: Dlouhodobé pojištění ke zlaté debetní kartě v rámci Exkluzivního účtu se podle aktuálních podmínek vztahuje na děti „ne starší 26 let“. To znamená, že pojištění platí nejpozději v den 26. narozenin – tehdy dítě „dovrší 26 let“, den poté už je „starší 26 let“. Pozor: kdo má starší typ dlouhodobého pojištění k debetní kartě, nabízený do 10. prosince 2023, může mít dosud jiné podmínky.
Moneta: Cestovní pojištění Komfort k prémiovému účtu Gold nemá žádný věkový limit pro děti ani vnoučata. „Pojištění se vztahuje také na příbuzné v řadě přímé (tj. děti – ať již vlastní, nebo svěřené do náhradní rodinné péče držitele karty či jeho manžela/manželky, rodiče, prarodiče, vnuky atd.)“, píše se v podmínkách.
Moneta pracuje s obecnou definicí dítěte ve smyslu potomka podle občanského zákoníku, podobně jako například při dědění. Pojištění proto kryje i situace, kdy do ciziny vyjede třeba 70letý klient se svým 45letým synem a 20letým vnukem.
„Toto cestovní pojištění pro rodinu je bez věkového omezení,“ ujišťuje mluvčí Monety Lucie Leixnerová. „V případě této nabídky na věku dítěte nezáleží, podstatný je příbuzenský vztah,“ potvrzuje Pavlína Adámková z tiskového oddělení Generali České pojišťovny.
Pro srovnání přidáme ještě dlouhodobé rodinné pojištění od Axa Assistance – to patří k nejpopulárnějším mezi lidmi, kteří si cestovko sjednávají a platí sami. Kryje i „nezletilé děti, jejichž zákonným zástupcem je pojištěný“. Zletilost člověk nabývá hned se začátkem dne 18. narozenin.
Co rodiče a sourozenci?
Většina dlouhodobých pojištění k prémiovým kartám může chránit také vaše vnoučata (vnoučata klienta, tedy majitele karty). Počítají s nimi Česká spořitelna (Erste Premier), ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank i Moneta.
Horší už je to s vašimi rodiči. Jako pojištěné je zmiňují jen ČSOB, Raiffeisenbank a Moneta. Prarodiče klienta pak pojistí pouze ČSOB a Moneta.
Na vaše sourozence se pojištění obvykle nevztahuje, přestože je také považujete za rodinu a cestujete společně. Jako pojištěné zmiňují sourozence jen ČSOB a Raiffeisenbank
Pozor i na počet osob
Výrazně se liší také počet osob, které s vámi mohou cestovat. Tedy: pochopitelně s vámi může cestovat, kolik lidí chcete – ale ne všichni budou zadarmo pojištěni.
- UniCredit Bank v rámci účtů Top nebo Open pojistí jen vás jako klienta – nikoho dalšího.
- Moneta vedle vás (klienta) pojistí maximálně další tři osoby. Děti se počítají společně s dospělými. To znamená, že když máte s manželem tři děti a jedete všichni společně, na jednoho z nich (manžela nebo některé z dětí) se pojištění nevztahuje.
- Česká spořitelna a ČSOB vedle vás a jednoho dalšího dospělého pojistí maximálně tři děti nebo vnoučata.
- mBank vedle klienta a dalšího dospělého (manžela, registrovaného partnera nebo druha ze společné domácnosti) pojistí libovolný počet dětí – když se vejdou do věkového limitu.
- Také Komerční banka vedle klienta a dalšího dospělého (manžela, registrovaného partnera nebo druha ze společné domácnosti) pojistí libovolný počet dětí, případně i vnoučat.
- Raiffeisenbank počet pojištěných neomezuje. Vedle vás se tak může vztahovat na všechny osoby uvedené jako rodinní příslušníci: manžel (nebo registrovaný partner nebo druh ve společné domácnosti), rodiče, sourozenci, děti nebo vnoučata (včetně dětí nebo vnoučat vašeho partnera). Mimochodem: kromě věkového limitu 26 let pro děti a vnoučata najdeme v podmínkách i limit 100 let pro ostatní rodinné příslušníky.
Příjemným bonusem některých pojištění je, že členové rodiny nemusí cestovat společně s vámi jako majitelem karty. I v takovém případě se na ně vztahuje dlouhodobé pojištění od ČSOB, České spořitelny (kromě vnoučat – ta musí cestovat s vámi), Komerční banky (opět kromě vnoučat) nebo třeba i Axa Assistance. Naopak vždycky jen na společné cesty s vámi je rodina pojištěná u Raiffeisenbank, Monety a mBank.
U žádného ze zmíněných pojištění nemusíte předem určit, na jaké další osoby se vztahuje. Není potřeba ani hlásit, kdy, kam a s kým během roku odjíždíte. Pokud cestujete s více lidmi, než se vejde do limitu pojištění, a všem by se stal úraz nebo jiná „pojistná událost“, je na vás, abyste si vybrali, na koho budete chtít od pojišťovny peníze.
„Klient předem pojišťovně nehlásí konkrétní osoby, které s ním cestují. Pokud je jich víc než maximální limit pojištěných, je na jeho rozhodnutí, které osoby budou v případě pojistné události uplatňovány v rámci pojištění ke kartě. Pro ostatní cestující doporučujeme sjednat samostatné cestovní pojištění, aby byli rovněž kryti,“ říká Pavlína Adámková z Generali České pojišťovny.
Při různých cestách během roku se dlouhodobé pojištění může vztahovat na různé spolucestující.
Kdy se hodí další pojištění
Když vyrážíte ve více lidech, než kryje váš limit, je proto vhodné využít ještě další cestovní pojištění. Jistotou může být jednorázové cestovko jen pro danou cestu a jen pro konkrétní osoby, které se nevejdou pod vaše pojištění.
Ještě předtím se ale vyplatí podívat, jestli někdo ze spolucestujících – typicky manžel, případně i váš sourozenec nebo rodič – nemá podobné dlouhodobé pojištění jako vy.
Nic vám nebrání ani v tom, abyste měli současně sjednáno víc pojištění na podobnou nebo stejnou věc. Pochopitelně: nedostanete pak dvoje překrývající se „pojistná plnění“ na stejnou „škodní událost“. Ale může se to šikovně doplnit. Základem je, že o dvojím nebo vícenásobném pojištění budete vaši pojišťovnu (banku) informovat a chcete po ní vyplatit jen to, co nekryje jiné pojištění, případně na co nestačí limit z jednoho pojištění.
Stropy pojistného plnění u cestovního pojištění ke kartám se výrazně liší. U hlavního rizika – léčebných výloh – najdeme na jedné straně limit 100 milionů korun na osobu u Komerční banky a ČSOB, na druhé straně jen dva a půl milionu u UniCredit. Podrobnosti jsme přinesli v květnovém přehledu.
