Nemůžete jet na dovolenou kvůli válce nebo živlům. Kde vám pojištění storna nepomůže?

Začneme jednoduchým pravidlem: když před cestou do určité oblasti oficiálně varovaly úřady, především české ministerstvo zahraničních věcí, s velkou pravděpodobností vám tam nebude fungovat cestovní pojištění. Případná zranění, další škody i mimořádné výdaje, třeba s evakuací, si tak budete muset zaplatit sami.

Všechny pojišťovny mají situaci, kdy jste odjeli navzdory „doporučení necestovat“, v takzvaných výlukách. Když ne výslovně, tak přinejmenším jako porušení takzvané prevenční povinnosti. Pojištění obecně kryje jen nečekané, náhodné, málo pravděpodobné události. Vaší povinností je omezit riziko, když o něm víte nebo ho můžete předvídat.

Konkrétní podmínky se mírně liší. Některé pojišťovny například zmiňují jen ministerstvo zahraničí, některé mluví široce o varování jakéhokoli státního orgánu ČR či významné mezinárodní instituce (například Světová zdravotnická organizace).

Pokud takové doporučení nedodržíte, může to u některých smluv vést k neplatnosti celého cestovního pojištění, zatímco jiné pojišťovny by vám proplatily alespoň škody, které vůbec nesouvisí s rizikem, před nímž varovaly úřady.

V tomto textu se ale zaměříme na situaci, kdy chcete doporučení úřadů dodržet a nikam necestovat. Přístup různých pojišťoven, u nichž máte sjednané pojištění storna, je totiž hodně odlišný.

Přes cestovku je to snazší

Když jedete s cestovní kanceláří, pravděpodobně v takové situaci (doporučení úřadů) zruší zájezd přímo ona – a vrátí vám peníze.

Máte na to nárok i podle občanského zákoníku: „Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd.“

Cestovka se s vámi může přít třeba o tom, co to je „významný dopad“. Přinejmenším oficiální doporučení úřadů by vám však mělo pomoct. Začátek covidové pandemie v roce 2020 nicméně ukázal, že některé cestovky považují za bezproblémovou situaci i v místech, před nimiž varují úřady.

Podobné to může být s letenkami, přestože jste si je koupili sami: letecká společnost může let do rizikové oblasti zrušit, o peníze nepřijdete.

Půjde nám tedy hlavně o individuální cesty – typicky v případě, když jste si sami zamluvili ubytování a zaplatili další služby, třeba půjčení auta.

Které pojišťovny proplatí storno, když zrušíte dovolenou kvůli varování úřadů?

Základem je, že se situace v místě vaší plánované dovolené zhoršila nečekaně – nemohli jste to „rozumně předpokládat“ už v době objednání ubytování nebo cesty.

Zároveň musí jít o varování oficiálních úřadů (doporučení necestovat). Nestačí, že jen máte obavy, nebo že se tím pokazí váš dojem z dovolené – například zhoršená viditelnost kvůli požárům na druhé straně ostrova, ostrov zaplněný uprchlíky a podobně.

Doporučení úřadů si rozdělíme na dvě základní skupiny: do jedné patří „geopolitická rizika“ (válka), terorismus a podobně, do druhé pak živelní události (příroda).

Storno vám v obou situacích zaplatí jen ČSOB (v rozšířené variantě pojištění) a Pojišťovna VZP. Ve variantě Erste Premier také Kooperativa.

Jen u živelních událostí vám proplatí storno Generali Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Kooperativa, Uniqa a v případě jednorázového cestovní pojištění také Komerční pojišťovna (KB).

Ani v jednom případě vám negarantují proplacení storna pojišťovny Axa, Allianz, BNP Paribas Cardif (a to ani ve variantě pro Zlatou kartu Raiffeisenbank), Direct, Colonnade, Slavia a u dlouhodobého pojištění ani Komerční pojišťovna (včetně karty k prémiovému účtu Komerční banky).

Podrobněji k jednotlivým pojišťovnám

Pojištění storna od ČSOB pojišťovny se v rozšířené (dražší) variantě výslovně vztahuje i na zrušení cesty z důvodu „přírodní katastrofy, epidemie nebo pandemie oficiálně vyhlášené mezinárodními institucemi, válečného konfliktu či teroristické akce v cílové oblasti zájezdu, varování před cestou do cílové destinace, které bylo vydáno deset a méně dní před nastoupením cesty Ministerstvem zahraničních věcí ČR“. V základní variantě pojištění tyto důvody nenajdeme.

Dobře to vypadá i pro klienty, kteří si sjednají cestovní pojištění u Pojišťovny VZP. Storno poplatky proplatí i při zrušení cesty, pokud „oficiální úřady označily cílovou destinaci jako zdraví či život ohrožující, a to z důvodu hrozících teroristických útoků nebo přírodní katastrofy, tj. požáru, povodně, záplavy, vichřice, zemětřesení či výbuchu sopky“. Chybí tu už ale zmínka o válečném konfliktu.

Klienti prémiového bankovnictví Erste Premier od České spořitelny mají kvalitní cestovní pojištění od Kooperativy. Kryje i zrušení cesty kvůli „varování nebo doporučení, které vydalo ministerstvo zahraničních věcí a zároveň je uveřejnilo na svých webových stránkách www.mzv.cz, pokud toto varování bylo platné sedm dnů nebo méně před nastoupením cesty“.

Klasické cestovko od Kooperativy pak zmiňuje jen „živelní pohromy nastalé v cílové oblasti cesty až po sjednání pojištění, jejichž vznik je potvrzen místními nebo mezinárodními orgány či úřady“.

Uniqa proplácí storno z důvodu „přírodní katastrofy (požár, povodeň, vichřice) v cílovém místě pobytu, které jsou oficiálními úřady nejdéle pět dní před počátkem pojištění označeny jako ohrožující život, zdraví nebo majetek“. U jiných varování úřadů však pojistné plnění neslibuje.

Na přírodní živly se vztahuje také pojištění storna od České podnikatelské pojišťovny v lepší variantě Plus. Jde o „živelní události velkého rozsahu v cílové oblasti cesty pojištěného – takovou událostí je škoda podstatného charakteru, která vznikla působením požáru, povodně, výbuchu, zemětřesením, tsunami a nastala v době, kdy pojištění bylo již sjednáno a její vznik je oficiálně potvrzen místními nebo mezinárodními orgány či úřady“.

Komerční pojišťovna (Pojišťovna KB) zmiňuje živelní události u jednorázového cestovního pojištění. Kryje storno kvůli „živelní události nebo následků životní události v cílové oblasti, které znemožňují uskutečnit plánovanou cestovní službu“, základem je potvrzení úřady nebo oficiální doporučení necestovat.

Dlouhodobé cestovní pojištění Komerční pojišťovny nekryje ani živelní událost v místě pobytu. „Cestovní pojištění vám nepomůže při zrušení cesty z důvodu živelní pohromy v cílové destinaci či z důvodu nedoporučení ministerstva zahraničních věcí odcestovat do cílové oblasti,“ píše pojišťovna. Smůlu mají i klienti s prémiovým účtem Komerční banky (pojištění KB Premium Rodina).

Generali Česká pojišťovna vás ochrání při stornu kvůli „živelní události v cílové destinaci, jejíž vznik je oficiálně potvrzen Ministerstvem zahraničních věcí ČR nebo obdobnou institucí, a která znemožňuje pojištěnému uskutečnit plánovanou cestu. Zároveň tato událost trvá ještě sedm dní před nastoupením na cestu.“ Totéž platí i pro cestovní pojištění ke kartě k prémiovému účtu Moneta Gold.

Pojištění od Generali České se však nevztahuje na případy, kdy zrušíte zájezd u cestovky dříve, než jej zruší cestovní kancelář nebo cestovní agentura sama nebo je zřejmé, že by jej cestovka nemohla uskutečnit. Ani na případy, kdy zrušíte letenku nebo jízdenku dříve, než cestu zruší dopravce sám nebo je zřejmé, že by cestu dopravce nemohl uskutečnit.

Pojištění Allianz Travel ve variantě Storno Standard kryje jen situaci, kdy „státní orgány v cílové destinaci nařídí povinnou evakuaci, která nabude účinnosti do 24 hodin před datem vašeho odjezdu“. Varianta Storno Plus pak kryje i zrušení kvůli „nepředvídatelným politickým nepokojům v cílové nebo tranzitní zemi“. Živelní událost zmiňuje jen ve variantě pro firmy.

Podle podmínek Allianz Travel není pojištěno zrušení cesty „v situaci, kdy vláda nebo jiný státní orgán zakázal cestovat do zahraničí, respektive do příslušné cílové destinace, nebo došlo k uzavření oblasti místními úřady“. Pokud nekryje ani „zákaz“, tím spíš neuspějete ani s „doporučením necestovat“.

Pojištění Allianz Cesta pak nekryje ani to, co varianta Travel. Výslovně uvádí, že se nevztahuje na storno z důvodu „zhoršení či stabilně nedobré geopolitické, klimatické, ekologické či epidemiologické situace v cílové zemi“.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna (včetně pojištění ke Zlaté debetní kartě Raiffeisenbank) nezmiňuje doporučení úřadů ani v případech, jichž se pojištění storna týká, ani ve výlukách. V říjnu 2023 sice dočasně rozšířila podmínky o veřejný příslib, že proplatí storno i v souvislosti s válečným stavem v Izraeli, týkal se však jen cest, jež měly být započaté v období do konce roku 2023.

Situace, kdy úřady nedoporučují cestu, neřeší v podmínkách ani Slavia pojišťovna. Při zrušení cesty tedy nic negarantuje.

Axa Assistance v podmínkách jasně upozorňuje, že pojištění storna se netýká události, která „nastala v důsledku nepříznivých geopolitických, klimatických, ekologických či epidemiologických situací v cílové zemi“.

Také pojišťovna Direct píše, že pojištění vám nepomůže, když dojde k „náhlému zhoršení geopolitické, klimatické, ekologické či epidemiologické situace v cílové zemi“.

Podobnou zmínku najdeme u pojišťovny Colonnade. Neuhradí storno, k němuž dojde „v důsledku zhoršení či stabilně nedobré geopolitické, klimatické nebo ekologické situace, v případě uzavření vzdušného prostoru nebo pandemie“.

Nejednoznačně vyznívají všeobecné podmínky ERV Evropské pojišťovny. Varování či doporučení úřadů sice ohledně storna nezmiňují (tedy negarantují proplacení), v lepší variantě Plus však připouštějí zrušení cesty z „jiných závažných doložitelných důvodů, vzniklých bez vašeho přičinění“.

ERV současně upozorňuje, že „při zrušení cesty do oblasti, kterou řadíme mezi rizikové, nebo kde bezpečnostní, zdravotní, politická či klimatická situace může vyvolat obavy z cestování, můžeme snížit pojistné o polovinu“.

Pojišťovnu jsme u obou bodů poprosili o bližší vysvětlení, doplníme ho.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

