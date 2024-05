Jak se pojistit do zahraničí: dvacka na den versus léčba za miliony

Letní cesty za dobrodružstvím se blíží. Většina lidí je přežije bez větší úhony, jenže spolehnout se na to nedá. Jak správně nastavit cestovní pojištění, radí Jana Konvalinová z Kooperativy.

Většina evropských států mezi sebou uzavřela mezistátní dohody o poskytování zdravotní péče. Co to přesně znamená pro české turisty?

Ve státech Evropské unie a v Evropském hospodářském prostoru se můžete s evropským průkazem zdravotního pojištění (fakticky s kartičkou své zdravotní pojišťovny) nechat ošetřit ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Veřejné zdravotní pojištění ale v zahraničí pokrývá jen výdaje za poskytnutou nezbytnou zdravotní péči, a to ještě s výhradou spoluúčasti pacienta například v podobě poplatků. A spoluúčast je v mnoha zemích značná.

Komerční cestovní pojištění se tedy vyplatí i při cestách do zemí Evropské unie?

Bezpochyby. V případě, že se vám něco stane, si v členských zemích hradíte třeba poplatek za návštěvu lékaře v rozmezí 50–2000 korun, vystavení receptu na léky, pobyt v nemocnici, stomatologické zákroky a samozřejmě předepsané léky v hodnotě stovek korun.

Veřejné zdravotní pojištění nepokryje ani náklady na zpětný transport do Česka v případě nemoci, na zásah horské služby, transport leteckou ambulancí nebo repatriaci ostatků při úmrtí. Převoz nemocného člověka ze zahraničí do Česka sanitkou vyjde i na 60 tisíc korun, leteckým speciálem až na 300 tisíc korun. Zásah horské služby například v Rakousku stojí přibližně šest tisíc eur, tedy 180 tisíc korun.

Příklady cen za lékařskou péči

Ambulantní ošetření Léky Hospitalizace Německo Ordinační poplatek 10 eur 10 % ceny (max. 10 eur) 10 eur/den Rakousko Nemocenský lístek 3,63 eura 4,35 eura/položka (lék) 8–9 eur/den

Jana Konvalinová Zdroj: Kooperativa Vystudovala Univerzitu Pardubice. V Kooperativě pracuje 17 let. Zpočátku působila na pozici disponenta pojištění, poté přestoupila do odboru cestovního pojištění. Od roku 2024 je produktovou manažerkou cestovního pojištění.

Mezinárodní dohoda zřejmě nezahrnuje ani asistenční služby. K čemu v rámci cestovního pojištění slouží?

Asistenční služby nabízejí jen komerční pojišťovny. V Kooperativě je tato služba dostupná 24 hodin denně po celý rok. Klient nahlásí, jaký má problém a telefonní číslo, na kterém je k zastižení. O všechno ostatní se postarají operátoři asistenční služby, kteří klientovi zavolají zpátky. Pomůžou například najít zdravotnické zařízení, přeložit lékařskou zprávu, případně zajistit úhradu péče. U banálních ošetření, cca do 50 eur, je obvykle rychlejší zaplatit všechno z vlastních peněz a účty si nechat proplatit po návratu domů.

Na letošní sezónu jsme pro klienty připravili také možnost telefonické konzultace s česky mluvícím lékařem. Doktor může s klientem probrat jeho zdravotní stav, navrhnout postup při zdravotních potížích, vysvětlit příznaky a příčiny onemocnění nebo objasnit nálezy z odborných vyšetření. Částka, kterou klient provolal, se mu hradí v rámci likvidace pojistné události.

Která rizika si na cesty do zahraničí pojistit a jaké nastavit limity plnění?

Základem je sjednání pojištění léčebných výloh minimálně ve výši deset milionů korun. Doporučuji si také přikoupit balíček pojištění úrazu, zavazadel, zpoždění zavazadel, zpoždění letu, přerušení cesty, nevyužité cestovní služby a v neposlední řadě pojištění odpovědnosti pro případ, že způsobíte škodu někomu jinému, a to alespoň na limit tři miliony korun.

Stejně tak je nutné do smlouvy uvést některé sporty, jako je vysokohorská turistika nebo přístrojové potápění, pokud je chcete provozovat, a připojistit je.

Liší se nastavení smlouvy, pokud cestujete mimo Evropskou unii?

Většina pojišťoven rozlišuje variantu smlouvy pro Evropu a svět. Je tedy potřeba zvolit tu správnou a samozřejmě adekvátní pojistné limity.

Pojišťuje Kooperativa všechny světové destinace?

Ano, naše pojištění má i variantu pro celý svět. Vyloučeny jsou destinace, kde je válečný stav nebo se očekává teroristický útok. Řídíme se doporučeními Ministerstva zahraničních věcí ČR. V pojistných podmínkách uvádíme, že pokud jakékoliv české státní orgány či významné mezinárodní instituce ohlásí, že do dané země nedoporučují cestovat, nebo varují před vycestováním, a klient přesto do rizikové země odcestuje nebo rizikovou zemi neopustí, nemáme povinnost plnit za škody, které vznikly v důsledku toho, proč bylo dané varování vydáno. V těchto dnech se to týká třeba Ukrajiny, Ruska, Iráku, Íránu, Izraele v okolí pásma Gazy a u severní hranice nebo Palestiny.

Kolik základní pojištění stojí?

Cestovní pojištění je možné zakoupit jako kombinaci různých variant. Některé pojišťovny nabízejí pojištění jako balíček, u většiny si můžete vybrat jen některá rizika. Záleží na vás, jaký rozsah pojištění zvolíte. Pro klid na dovolené v cizině se vyplatí sjednat si minimálně dva základní produkty cestovního pojištění, tedy pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti za škody. Základní pojištění léčebných výloh stojí pro dospělého dvacet korun za den, pro dítě polovinu.

Na co se při výběru pojištění zaměřit?

Doporučuji se orientovat především podle rozsahu pojištění – jaká rizika potřebujete pojistit a na kolik. Je důležité si také ohlídat, jestli máte správnou územní platnost. Jestli není aktivita, kterou budete provozovat, ve výlukách nebo jakou nabízí pojištění asistenční službu. Obecně není rozumné rozhodovat se jen podle ceny. Pár ušetřených stokorun může mít nepříjemné důsledky.

Jaké situace pojišťovny během léta typicky řeší?

Nejčastěji se jedná o zažívací obtíže, úpaly, úžehy, vymknuté kotníky, drobnější zlomeniny, záněty středního ucha. S mírnějšími obtížemi pomůže místní lékař a celkové náklady obvykle nepřesáhnou 500 eur. Lehčí úrazy bez operace mohou vystoupat k 1200 eurům. Tato částka zahrnuje vyšetření, medikaci a zafixování. U těžších případů výlohy výrazně narůstají a pohybují se v rozmezí pět až patnáct tisíc eur v závislosti na rozsahu zranění.

Můžete uvést nějaké konkrétní případy?

Vysokou škodu za přibližně 1,5 milionu korun jsme hradili klientovi, který pobýval v USA. Došlo u něj k zauzlování střev a musel podstoupit akutní operaci s následnou hospitalizací a repatriací do Česka.

V dalším případě spadl klient ze skály – přibližně z 20 metrů. Utrpěl mnohočetná zranění včetně proražené plíce a poraněného obratle. Celkové výlohy zahrnující i transport vrtulníkem do nemocnice vyšly na 4,5 milionu korun.

Naposled bych uvedla klienta, s nímž se v Argentině cestou na letiště převrátil autobus. Okamžitě mu byla operovaná páteř. Včetně repatriace do Česka se celkové náklady vyšplhaly na dva miliony korun.

Co musí klient pojišťovně doložit, aby došlo k pojistnému plnění?

Je potřeba doložit veškeré doklady, které souvisejí s pojistnou událostí. A to třeba skrze webové stránky, kde je možné škodu nejen nahlásit, ale také sledovat její stav či přidávat doplňující dokumentaci, eventuálně položit dotaz přímo likvidátorovi. Pokud škodu v zahraničí řeší naše asistenční služba, tak většinou všechny platby probíhají ze strany asistence okamžitě a klient pak už s pojišťovnou nemusí řešit v podstatě nic.

V jakých situacích plnění u cestovního pojištění naopak neproplácíte?

Jednou ze základních výluk je alkohol a omamné látky. Neproplácíme ani úmyslně způsobenou škodu.

