Očima expertů: Jak správně nastavit cestovní pojištění

Tak. Vysvědčení je tady a začíná každoroční přesun kmene Čechů (a dalších slovanských kmenů obývajících českou kotlinu) za jižními bratry k Jadranu. Tisíce rodin vyrážejí na zahraniční dovolenou hned první víkend prázdnin. Další je budou během července a srpna následovat. Nejpopulárnější destinací českých turistů bylo v loňském roce Chorvatsko. Tam nás dorazilo zhruba 850 tisíc. V závěsu jsou Itálie, Slovensko, Rakousko a Řecko. Podle cestovních kanceláří to letos bude podobné, i když stále populárnější jsou také exotické destinace.

Jak se pojistit

Většina lidí, kteří se vydávají na dovolenou do zahraničí, má cestovní pojištění sjednané. Kupují ho se zájezdem v cestovní kanceláři, (stále častěji) přes web nebo (pořád míň) na pobočce pojišťovny, nebo si vystačí s pojištěním k platební kartě. Málokterý cestovatel ale podrobněji zjišťuje podmínky smlouvy o cestovním pojištění. Jaké jsou pojistné limity, jaká připojištění zahrnuje zvolený „balíček“ a především, jaké jsou výluky, tedy při jakých situacích vám pojišťovna nic nevyplatí.

V anketě Očima expertů jsme proto oslovili cestovky, pojišťovny, spotřebitelská sdružení a další odborníky, aby vám poradili, na co si dát při sjednávání cestovního pojištění pozor a jaké jsou klasické chyby, které při tom lidé dělají.

Jan Marek

tiskový mluvčí pojišťovny Generali

Položte si dvě nejdůležitější otázky:

Kam jedu? Pojistné limity volte podle toho, jestli jedete do Evropy (kde stačí nižší pojistné limity), nebo do zbytku světa (potřeba násobně vyšších limitů). Zdravotní péče je totiž mimo Evropu mnohdy velmi nákladná – platí to zejména pro USA, Kanadu nebo Nový Zéland.

Co tam budu dělat? Tomu uzpůsobte výběr připojištění i limity. Týká se to hlavně rizikových sportovních činností. Seznam těchto aktivit máme na svém webu. Dozvíte se, které sporty (nebo jiné činnosti) jsou s rizikovým příplatkem a které naopak hradí běžná varianta pojištění.

Cestovní pojištění vybírejte i podle renomé asistenční služby. Lepší je ta, která působí celosvětově a dokáže tlumočit do více jazyků. Doporučujeme mít vytištěnou kartičku cestovního pojištění nebo ji uložit do telefonu. V obou případech jsou na ní uvedené podstatné informace, které klient v případě nesnází potřebuje. A hlavně – pomoc asistence je dostupná 24 hodin denně.

Lukáš Zelený

vedoucí právního oddělení dTest

Někomu opravdu vyhovuje nabitý balíček s veškerým připojištěním, jiný si ho koupí taky – ale jen z pohodlnosti, i když se mohl pojistit za polovinu. S velikostí balíčku totiž narůstá pravděpodobnost, že vám přibalí i nepotřebné služby. Proto je důležité seznámit se s jednotlivými složkami.

Při sjednávání pojištění bychom se měli zejména ptát, na co se pojišťujeme, a ještě spíš, na co pojištěni nebudeme, tedy na výluky z pojištění. Obecně jsou vyňaty zejména všechny zdravotní úkony, které jsme mohli absolvovat bez obtíží v Česku, nebo potíže způsobené onemocněním, o němž jsme věděli nebo vědět mohli už doma. Jedná se o velmi nebezpečnou výluku, u které není pevně stanovená hranice té zapeklité formulace „vědět mohli“.

Příbuzným problémem jsou zubní ošetření. Pokud nejsou vyňata úplně, jsou u nich stanovené velmi nízké limity. Důsledně si ve smlouvě musíme také projít aktivity, na které se pojistka nevztahuje. Nemusíme být zrovna organizovaní sportovci a skákat padákem, aby aktivitu pojišťovna hodnotila jako rizikovou.

Kateřina Lhotská

vedoucí oddělení analýz a finančních produktů Creasoft

Je důležité, aby si klient uvědomil, co chce na dovolené provozovat, a tomu přizpůsobil sjednaná rizika. Zejména to platí, když neplánuje celou dovolenou proležet u moře v turistickém resortu, tam totiž obvykle stačí nějaký standardní balíček, jak je mají pojišťovny sestavené. Velkou pozornost by nastavení pojistky měli věnovat ti, kteří plánují prožít velmi aktivní dovolenou. Ďábel je totiž skryt v detailu. Kdo plánuje v rámci dovolené putování v horách, měl by pečlivě ověřit, co pojišťovna považuje za vysokohorskou turistiku a jestli, případně za jakých podmínek ji pojišťuje. Odlišnosti bývají v nadmořské výšce; pamatuji případ, kdy rozhodoval doslova každý metr. Klient měl při vší smůle alespoň to štěstí, že se mu úraz nestal o pár metrů výš.

Pokud si člověk není jistý, jak vysoké limity pojistné ochrany potřebuje, doporučuji zvolit limity vyšší – rozdíl v ceně není zásadní, případné následky špatné volby ale můžou být hodně bolestivé.

Jan Matoušek

výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Cena by neměla být při volbě pojištění jediné kritérium. Lidé by měli porovnat také limity a fungování asistenčních služeb. I rozdíly ve výlukách a pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven mohou být velké.

Cestujete-li po Evropě, hledejte pojištění s limitem do dvou milionů korun. V případě, že jste se rozhodli pro exotiku, částka by měla být vyšší, neboť i cena ošetření bývá zpravidla dražší. Při cestách do USA či Kanady je dobré volit nejlepší varianty pojištění s limitem čtyři až pět milionů korun. Nejdražší ošetření není jen v Americe, ale i v exotických destinacích jako Indonésie či Bali.

Pokud klient pojišťovny při zahraniční cestě onemocněl nebo se mu stal úraz, měl by neprodleně kontaktovat asistenční službu, která ho odkáže na prověřené zdravotnické zařízení a doporučí další postup. Pojišťovna tak garantuje kvalitu ošetření. Zároveň lékař ani personál po klientovi většinou nepožadují žádnou hotovost nebo si nenaúčtují zákroky, ke kterým nedošlo.

Lukáš Urbánek

finanční poradce Partners

Cestovní pojištění má jako každé pojištění své háčky. Důležité je zvolit správně délku pojištění, raději s rezervou, kdyby vás něco na zpáteční cestě zdrželo. Klíčové je pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti. Chceme-li mít komfortní pojištění, lze volit u léčebných výloh plnění bez limitu. Pojištění odpovědnosti je důležité, kdybyste způsobili újmu na zdraví nebo na majetku někomu jinému. Úrazové připojištění není zpravidla potřeba, pokud máme slušně sestavenou životní pojistku. Pojištění storna se hodí hlavně pro rodiny s malými cestovateli, kteří můžou před odletem na dovolenou onemocnět; toto připojištění je potřeba uzavřít hned při koupi zájezdu.

Z pohledu výluk a omezení je potřeba sledovat hlavně rizikové sporty. Lyžování se nás v létě asi týkat nebude, ale třeba vysokohorská turistika… Je tedy určitě na místě si přečíst pojistné podmínky, případně se zeptat hned při sjednávání pojištění. Důvodem pro neplnění ze strany pojišťovny může být i to, že pojištěný neměl všechny ochranné sportovní pomůcky.

Petra Heklová

odborník na cestovní pojištění, Česká pojišťovna

Základním parametrem cestovního pojištění jsou limity pojistného plnění. Je třeba je nastavit tak, aby dokázaly pokrýt všechny případné škody. V mnohých případech totiž dosahují celkové náklady například na léčbu a repatriaci několika milionů korun. Na cesty po Evropě postačí limit na léčebné výlohy ve výši tří milionů. Na cesty do vzdálenějších destinací, jako jsou třeba Asie nebo Austrálie, určitě doporučuji sjednat si limity na léčebné výlohy vyšší. Částky vynaložené na ošetření v exotických destinacích totiž stoupají do astronomických výšin. Nákladnější je pak také samozřejmě případná repatriace do Česka.

Je důležité zamyslet se i nad aktivitami, které budete během cesty provozovat. Stále populárnější jsou nejrůznější adrenalinové aktivity. Řada lidí tomu nepřizpůsobí cestovní pojištění, a mohou se tak dostat do velmi nepříjemných potíží. Nezapomeňte ani na pojištění odpovědnosti za škody. Způsobíte-li někomu jinému například úraz, náklady na léčení a rekonvalescenci se v zahraničí mohou vyšplhat vysoko.

Tereza Picková

výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Upozornila bych, že spoléhat se na cestovní pojištění v rámci platebních karet se nemusí vždy vyplatit. Člověk by si u něj měl ověřit, jestli mu bude stačit a seznámit se s výší pojistného krytí.

Určitě se najde někdo, kdo vám bude tvrdit, že na cesty po Evropě mu stačí kartička pojištěnce. Je ale potřeba upozornit, že veřejné zdravotní pojištění má omezený rozsah vyplývající z podmínek té které země. Cestující musí počítat s tím, že ve většině států se za zdravotní péči připlácí. A protože platí, že v jiné zemi Evropské unie máte nárok jen na tu samou péči jako místní, můžou pak i po českém turistovi žádat zaplacení části účtu v hotovost i když předloží Evropský průkaz zdravotního pojištění. A například lékařský převoz zpět do vlasti není z veřejného pojištění hrazený vůbec.

Turisté také často zapomínají na pojištění odpovědnosti. Přitom každý může (a nejen při sportu) nechtěně někomu jinému způsobit škodu na zdraví. Nároky poškozeného se pak můžou pohybovat ve stovkách tisíc korun. Pojištění odpovědnosti navíc kryje i finanční škody na majetku – pokud omylem zničíte koberec, rozbijete okno v hotelu a podobně. Pokud cestujeme s domácími mazlíčky, měli bychom je do cestovního pojištění také zahrnout.