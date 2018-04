Létání a cestovní pojištění v těhotenství: pravidla

Do kdy může těhotná žena cestovat letadlem? Jaká jsou omezení u leteckých společností? A můžete si v požehnaném stavu sjednat cestovní pojištění, které vás skutečně ochrání?

Jestli si chcete před narozením dítěte užít ještě trochu cestování nebo se zkrátka nutně potřebujete někam letadlem dopravit, nejlepší to bude v druhém trimestru – už vás nebudou trápit počáteční nevolnosti a termín porodu stále bude v bezpečné vzdálenosti.

Jedna věc je ovšem vaše pohodlí a rozpoložení, jiná pravidla přepravců. V ranějších fázích na vás těhotenství nikdo nepozná, takže nebudete muset před nástupem do letadla nic vysvětlovat ani dokládat. Jakmile začne být těhotenství patrné, určitě byste měla mít při ruce těhotenský průkaz nebo potvrzení od lékaře o tom, v jakém týdnu gravidity jste – jinak vás nemusí pustit na palubu.

Nic nezkazíte ani tím, když si před letem obstaráte potvrzení od doktora (ideálně na speciálním formuláři MEDIF; letecké společnosti ho většinou se svým logem vyvěšují na webu), že jste zdravotně způsobilá k letu. Většina přepravců sice potvrzení o způsobilosti k cestě nevyžaduje, alespoň ne před 28. týdnem těhotenství, ale budete mít jistotu, že nebudou s vaším nástupem do letadla potíže.

Obecně platí, že do 28. týdne (u některých dopravců do 26. týdne), byste neměla narazit na omezení, později už záleží. Každá letecká společnost si pravidla pro cestování žen v požehnaném stavu v přepravních podmínkách stanovuje sama. Proklepli jsme je pro vás, ať víte, co čekat.

Jedno všechny spojuje: po 36. týdnu vás na palubu nepustí žádný přepravce. Pokud plánujete ještě na poslední chvíli vycestovat, nezapomeňte, že stejný limit platí i pro zpáteční cestu.

ČSA

Pokud vaše těhotenství probíhá bez zdravotních komplikací, můžete na letech provozovaných Českými aeroliniemi (ČSA) cestovat do konce 34. týdne u jednočetného a do konce 28. týdne u vícečetného těhotenství. Později už to nejde.

„Kromě standardních cestovních dokladů se těhotná žena musí při odbavení na let s ČSA prokázat těhotenským průkazem nebo potvrzením od lékaře, že není v pokročilejší fázi než ve 34. týdnu u jednočetného nebo ve 28. týdnu u mnohočetného těhotenství. Žádná další potvrzení k těhotenství nepožadujeme. Bez platného těhotenského průkazu nebo potvrzení lékaře nelze z bezpečnostních důvodů těhotné cestující přepravovat. Je to opatření, které především chrání zdraví budoucích matek a jejich ještě nenarozených dětí,“ uvedl pro Peníze.cz mluvčí Českých aerolinií Daniel Šabík.

ČSA těhotným také doporučují, aby své cestovní plány předem konzultovaly s lékařem – zvlášť, když jejich těhotenství provázejí zdravotní potíže nebo předchozí těhotenství bylo vícečetné.

Přepravce také upozorňuje, že z bezpečnostních důvodů nemohou nastávající maminky cestovat na sedadlech v řadách u nouzových východů.

Ryanair

Se společností Ryanair můžou nastávající maminky bez potíží létat do 28. týdne těhotenství. Od začátku tohoto týdne gravidity už letecká společnost požaduje potvrzení o tom, že jsou způsobilé k letu – vystavit ho musí porodní asistentka nebo lékař. Vzor dokumentu potvrzujícího způsobilost k letu nabízí Ryanair ke stažení. Vyplněný formulář je třeba předložit palubnímu personálu před nástupem do letadla, jinak vás s bříškem na palubu nepustí.

U jednočetného těhotenství nepřijme letecká společnost ženu na palubu, jakmile ukončí 36. týden. U vícečetného těhotenství platí totéž už od konce 32. týdne.

Wizz Air

Společnost Wizz Air nepřepravuje těhotné ženy po 34. týdnu těhotenství. Jestli čekáte dvojčata nebo vícerčata, do letadla vás nevezmou po konci 32. týdne. Pokud už jste ukončila 28. týden, smíte s Wizz Air cestovat, jedině když předložíte lékařské potvrzení, že jste způsobilá k letecké přepravě; vydané musí být maximálně šest dní před termínem letu. Pokud vám let zařizuje cestovní kancelář, a v den letu budete v pozdějším než 28. týdnu, musíte těhotenství podle pravidel Wizz Air oznámit cestovce (a předložit jí potřebné lékařské potvrzení).

EasyJet

Pokud čekáte jedno dítě, můžete s EasyJet letět do konce 35. týdne těhotenství. Pokud čekáte dvojčata, vezmou vás na palubu do konce 32. týdne gravidity.

Travel Service a SmartWings

S Travel Service a SmartWings můžete bez omezení létat do 34. týdne těhotenství, respektive do 28. týdne, když čekáte dvojčata nebo vícerčata. Obdobně jako u jiných dopravců budete potřebovat těhotenský průkaz, kterým doložíte stádium gravidity. Společnost SmartWings upozorňuje, že po 34. týdnu těhotenství už letecká přeprava těhotných není možná za žádných okolností. Na palubu se nedostane ani těhotná žena v pokročilém stádiu těhotenství, která nedoloží týden těhotenství.

Cestovní pojištění v těhotenství. Pozor na výluky

Za cestovní pojištění sjednané v těhotenství si pojišťovny nesmějí účtovat zvláštní přirážky, platíte stejně jako jiný klient, který se chce pojistit na cesty. Musíte ale myslet na výluky. Neočekávané zdravotní úkony v těhotenství obvykle pojišťovny proplácejí jen do určité fáze gravidity, hranici si každá pojišťovna určuje sama; obvykle jde o 26. až 28 týden těhotenství, u některých pojišťoven už o 24. týden. Když budete v souvislosti s těhotenstvím v pozdějších týdnech potřebovat v cizině jakoukoli zdravotní péči nebo tam například předčasně porodíte, pojišťovna náklady neproplatí.

Pokud je vaše těhotenství rizikové (nebo jste například kvůli těhotenství v pracovní neschopnosti) a budete z důvodu gravidity v cizině potřebovat zdravotní péči, pojišťovny ji nekryjí vůbec, bez ohledu na to, v jakém týdnu jste. Zdravotní komplikace v rizikovém těhotenství jsou u cestovního pojištění standardní výlukou – pojišťovny vycházejí z toho, že jste potíže mohla předvídat.

Jestli probíhá vaše těhotenství bez problémů a ještě jste nedosáhla limitního týdne, po kterém už pojišťovna plnit nebude, není na škodu nechat si před cestou od gynekologa potvrdit, že jste v pořádku a zcela zdravotně způsobilá k cestě – v případném pozdějším sporu s pojišťovnou ohledně pojistného plnění se takový dokument může hodit.

Když si těhotná na dovolené zlomí nohu nebo dostane zánět zubu, který bude vyžadovat lékařské ošetření, pojišťovna bude platit stejně jako u ostatních – těhotenství na to nemá vliv.

V žádném případě pojišťovny v rámci cestovního pojištění neproplácejí plánované zákroky, jako je umělé oplodnění, vyšetření neplodnosti, interrupce nebo třeba plánovaný porod v cizině.