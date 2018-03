Cestovní pojištění k platebním kartám. Kolik stojí a na co dát pozor?

Společně se zlatou kartou dostanou klienti UniCredit Bank také cestovní pojistku zdarma. Mastercard Gold (vedení 3000 Kč ročně) obsahuje pojištění TRAVEL Basic, VISA Gold (vedení 7000 Kč ročně) i pojistku TRAVEL Plus. Pojištění pro celou rodinu – partnera a děti mladší osmnácti let nabízí pouze varianta TRAVEL Plus. Držitelé zlaté karty Mastercard za rodinný balíček zaplatí 70 korun měsíčně. Pojištění se stejnými limity pojistného krytí lze sjednat také ke kreditní kartě VISA Gold Credit, balíček pro jednotlivce přijde na 35 Kč měsíčně, rodinný balíček na 70 Kč měsíčně. Všechny pojistné limity se vztahují na jeden výjezd do ciziny. TRAVEL Basic na držitele karty, v případě pojištění TRAVEL Plus na celou rodinu.

TRAVEL BASIC

Pojistka kryje: léčebné výlohy (limit 2,5 milionu korun), pojištění osobních věcí a zavazadel, pojištění úrazu (smrt s limitem 200 tisíc korun, trvalé následky 500 tisíc korun), pojištění odpovědnosti (limit 2 milion korun škody na zdraví, milion korun škody na majetku), pojištění právní ochrany, pojištění zrušení a přerušení cesty.

TRAVEL PLUS

Pojistka kryje: léčebné výlohy (limit 4 miliony korun), pojištění osobních věcí a zavazadel, pojištění úrazu (smrt s limitem 200 tisíc korun, trvalé následky 500 tisíc korun), pojištění odpovědnosti (limit 2 milion korun škody na zdraví, milion korun škody na majetku), pojištění právní ochrany, pojištění zrušení a přerušení cesty.

Maximální doba jedné cesty: 90 dní

K ostatním typům karet, včetně kreditních karet VISA Classic Credit, lze cestovní pojištění sjednat jako doplňkovou službu. Pojištění kryje rekreační a vybrané rizikové sporty a platí po celém světě.

TRAVEL BASIC

Pojistka kryje: léčebné výlohy (limit 1,7 milionu korun), pojištění osobních věcí a zavazadel, pojištění úrazu (smrt s limitem 100 tisíc korun, trvalé následky 250 tisíc korun), pojištění odpovědnosti (limit 500 tisíc korun pro zdraví a majetek).

Cena pojištění: 25 Kč měsíčně

TRAVEL PLUS

Pojistka kryje: léčebné výlohy (limit 3 miliony korun), pojištění osobních věcí a zavazadel, pojištění úrazu (limit 250 tisíc korun), pojištění odpovědnosti (limit 1 milion korun pro zdraví a majetek), právní služby, pojištění zrušení a přerušení cesty.

Cena pojištění: 60 Kč měsíčně