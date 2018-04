Cestovní pojištění: ta karta není eso

Podle nadpoloviční většiny Čechů stačí na cesty po Evropě jen kartička zdravotní pojišťovny. Pravda to je i není. Když se vám v cizině něco přihodí, bez pomoci nezůstanete a tržní cenu za služby lékařů platit nebudete. Přesto se – ostatně nijak vysoká – investice do cestovního pojištění může vyplatit.





Každý český občan má mít zdravotní pojištění. Buď si ho povinně platí sám (na výplatní pásce to sice vypadá tak, že ho částečně platí zaměstnavatel, je ale asi jasné, kdo na něj musí vydělat), nebo ho za něj za určitých okolností platí stát (za studenty, penzisty, rodiče na mateřské…). A v EU platí dohoda, že kdo je zdravotně pojištěný v některé zemi Unie, je pojištěný i v ostatních členských zemích. Modrá průkazka, kterou dostáváme od své zdravotní pojišťovny, slouží zároveň jako evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Kromě Evropské unie platí průkaz navíc ještě v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku a ve Švýcarsku.

Co kartička nezaplatí

Jak ukázal nedávný průzkum Direct pojišťovny, víc než polovina Čechů má za to, že při cestování po Evropě si s evropskou průkazkou vystačí. Není to ale pravda docela. Za zkresleným pohledem na veřejné zdravotní pojištění je mimo jiné to, že v Česku má účastník veřejného zdravotního pojištění bezplatnou zvlášť širokou zdravotní péči. Jenže v cizině nemáme nárok na totéž, na co jsme zvyklí v Česku, ale jenom na to, co si můžou nárokovat místní.

„S kartičkou zdravotní pojišťovny máte kryté jen náklady lékařsky nezbytné zdravotní péče, navíc pouze v lékařských zařízeních zapojených do systému státní zdravotní péče,“ upozorňuje produktová manažerka Direct pojišťovny Simona Kuldová. V mnoha zemí Evropské unie je například zvykem, že se po pacientech vyžaduje spoluúčast. Jinými slovy: část ceny za ošetření a jiné zdravotnické služby tu platí pacient. Jak domácí, tak host z jiné země Evropské unie. Bývá to sice část menší, většinu zaplatí zdravotní pojišťovna, přesto může jít o částky, jejichž výše nepříjemně překvapí. Nehledě na to, že povinnost cosi platit může přinést praktické komplikace – a zrovna ve chvíli, kdy máte vzhledem k okolnostem tu nejmenší vůli a kapacitu je řešit.

Úraz, onemocnění nebo obecně zdravotní potíže na cestách můžou navíc být spojené s náklady, které pod zdravotní pojištění nespadají. Nyní, když na některých evropských svazích stále nekončí lyžařská sezóna, můžeme třeba připomenout, že evropská průkazka pojištěnce nepokryje například náklady na výjezd horské služby. Tím asi nejpodstatnějším, s čím by ale člověk ocenil pomoc, když je v cizině vážně zle, je návrat domů. Ani ten pochopitelně není hrazený z veřejného pojištění, na to je potřeba pojistka komerční.

Když ne kartička, tak karta?

Ze zmiňovaného průzkumu Direct pojišťovny také vyplývá, že řada cestovatelů se spokojuje s pojištěním spojeným s platební kartou, které se dá uzavřít třeba na celý rok. Třiapadesát procent lidí už další pojištění neřeší a domnívá se, že cestovko k platební kartě jim stačí. Určitě je lepší než nic, často ale není tak výhodné, jak na první pohled vypadá. Cena je jedna věc, druhá potom, co za své peníze dostanete. A proti klasickému cestovnímu pojištění je pojištění na kartě chudý příbuzný. Limity pojistného krytí, tedy kolik nejvíc bude pojišťovna vyplácet v případě potřeby, bývají u pojistek ke kartám několikanásobně nižší. Velmi často je navíc takové pojištění nepružné, nedá se upravit na míru. Pokud je například omezené jen na majitele karty, nebývá možné zahrnout do něj i rodinu. Pravidlem nebývá ani možnost rozšiřovat pojistku o nejrůznější připojištění. „Většinou nemáte možnost připojistit se pro sporty nebo náročnější turistiku,“ konstatuje Simona Kuldová. Rada na závěr je tedy jasná: stejně jako v každé jiné situaci, kdy jde o peníze, nenechávejte to na autopilotovi. I cestovní pojištění k platební kartě může posloužit dobře, měli byste ale přesně vědět, jestli vám opravdu stačí. Pročíst si jeho podmínky není nic těžkého. A porovnat to s tím, co můžete čekat od klasického cestovního pojištění, a zvážit, jestli vám nestojí za to připlatit si pár korun a klidněji na cestách spát, zabere v době internetu jen pár minut.

