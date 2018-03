Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

20. 3. 2018





Jednou ročně na hory, v létě aspoň dva týdny u moře a ideálně ještě víkend v některé z evropských metropolí. Pokud během roku opakovaně vyjíždíte za hranice, dost možná jste přemýšleli o sjednání celoroční cestovní pojistky. V nabídce tuzemských pojišťoven pod tímto označením najdete dva typy produktů: pojistku sjednanou na celý rok nebo pojištění opakovaných výjezdů. V článku se dnes zaměříme na druhou variantu.

Rozsah, limity i destinace

Stejně jako u dalších typů pojistek i tady se vyplatí neřešit pouze cenu pojištění. Pozornost věnujte také rozsahu pojistného krytí, spoluúčasti a podmínkám smlouvy. Základní složkou každé cestovní pojistky jsou léčebné výlohy (ošetření, hospitalizace, repatriace) a asistenční služby. Nadto pojišťovny nabízejí řadu připojištění: úrazovou pojistku, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel nebo pojištění zpoždění letu. Obecně platí, že čím větší balík připojištění objednáte, tím dražší pojistka bude.

Obdobně se to má s pojistnými limity. Pokud pojišťovna hradí léčebné výlohy maximálně do jednoho milionu korun, bude pojistka stát méně. Tam kde kryjí léčebné výlohy do limitu pěti milionů korun, bude pojištění dražší. Většinou se doporučuje sjednávat pojištění s limitem pro léčebné výlohy minimálně tři miliony korun, klidně i vyšší.

Pokud jde o cestovní pojištění, důležitou roli hraje také cílová destinace. Počítejte s tím, že výlety za hranice Evropy celoroční pojištění prodraží. Nižší sazby pojišťovny nabízejí, pokud cestujete pouze po Evropě.

Kartička EHIC V rámci veřejného zdravotního pojištění, které si povinně platíme, má každý nárok na nezbytné ošetření v jakémkoli státu EU. Stejné, jako by dostal místní. Jako potvrzení o pojištění slouží EHIC (Evropský průkaz zdravotního pojištění neboli modrá průkazka pojištěnce). EHIC lze ovšem uplatnit pouze ve veřejných a státních zdravotnických zařízeních. Z veřejného zdravotního pojištění navíc nelze hradit spoluúčast, která je v řadě evropských zemí běžná. Stejně tak evropská průkazka nekryje zásah horské služby nebo repatriaci zpět do Česka.

A konečně poslední důležitá informace: v podmínkách všech pojišťoven najdete limit pro maximální délku jednoho zahraničního pobytu. Většinou jde o 45 až 90 dní. V praxi to znamená, že za hranice s pojistkou sice můžete vyjíždět opakovaně, při jedné cestě byste ale neměli překročit tento limit.

Přehled. Kdo nabízí a za kolik

Ještě než se pro některou z pojišťoven rozhodnete, hodí se propočítat, kolik času v zahraničí skutečně strávíte. Ve většině případů se totiž celoroční cestovní pojistka finančně vyplatí, teprve když v cizině pobýváte kolem čtyřiceti až padesáti dní v roce. Výjimkou je například pojišťovna Kooperativa – ve srovnání s cenou za krátkodobé pojištění stačí vyjet na třicet až čtyřicet dní. Nejvýhodněji celoroční pojistka vychází u pojišťovny UNIQA – na dovolené (ovšem pouze v rámci Evropy) stačí strávit zhruba 20 dní. Roli pak hraje také rozsah pojistného krytí. Pokud od pojištění čekáte pouze krytí léčebných výloh a asistenční službu, většinou se počet dní, které je potřeba trávit v cizině ještě zvyšuje. Menší rozdíly jsou u pojištění s větším rozsahem připojištění.

Ceny celoročních pojistek a sazeb za krátkodobého cestovního pojištění si můžete porovnat v článku:

AXA Allianz Česká podnikatelská pojišťovna Česká pojišťovna Pojišťovna AXA nabízí v rámci celoročního cestovní pojištění tři balíčky: Reference, Komfort a Excelence. Zatímco Reference kryje léčebné výlohy (limit 2,5 milionu korun) a základní asistenční služby, s variantou Komfort získá klient vedle léčebných výloh (limit 5 milionů korun) a asistenčních služeb také pojištění úrazu (smrt úrazem, trvalé následky úrazu), odpovědnosti a zavazadel. Varianta Excelent přidává pojištění cesty letadlem a neomezený limit pro léčebné výlohy. Maximální doba jedné cesty: 90 dní EVROPA Reference : 1289 Kč

: 1289 Kč Komfort : 1616 Kč

: 1616 Kč Excelent: 2466 Kč SVĚT Reference : 2758 Kč

: 2758 Kč Komfort : 4064 Kč

: 4064 Kč Excelent: 5262 Kč Allianz má pro cestovatele základní pojistku s krytím léčebných výloh nebo kompletní balíček (tedy včetně dalších běžných připojištění). Cena pojištění začíná na sumě 1620 korun, online kalkulačka není k dispozici. Tiskový mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek radí spojit se přímo s pojišťovacím poradcem, který připraví smlouvu na míru. Maximální doba jedné cesty: 45 dní Česká podnikatelská pojišťovna nabízí celoroční pojistku s krytím léčebných výloh a limitem pět milionů korun. Maximální doba jedné cesty: 90 dní EVROPA 1040 Kč SVĚT (mimo USA) 1144 Kč Celoroční pojištění si můžou klienti České pojišťovny do jisté míry sestavit sami. Na výběr mají ze dvou limitů léčebných výloh: tři a sto milionů korun. Ke krytí léčebných výloh lze přidat další volitelná připojištění jako pojištění úrazu (trvalé následky, smrt úrazem, doba nezbytného léčení), odpovědnosti, pojištění zavazadel nebo právní ochranu a rovněž si zvolit limit pojistného krytí. V přehledu celoročních pojistek počítáme s nejnižšími variantami. Maximální doba jedné cesty: 90 dní EVROPA Léčebné výlohy (3 miliony) : 1350 Kč

: 1350 Kč Léčebné výlohy (100 milionů) : 1755 Kč

: 1755 Kč Kompletní balíček (LV 3 mil. Kč ): 2205 Kč

): 2205 Kč Kompletní balíček (LV 100 mil. Kč): 2610 Kč SVĚT Léčebné výlohy (3 miliony) : 2700 Kč

: 2700 Kč Léčebné výlohy (100 milionů) : 3510 Kč

: 3510 Kč Kompletní balíček (LV 3 mil. Kč ): 3645 Kč

): 3645 Kč Kompletní balíček (LV 100 mil. Kč): 4455 Kč

ČSOB pojišťovna Direct Ergo ERV ČSOB pojišťovna nabízí pojistku pro opakované výjezdy ve třech variantách. Základní varianta kryje pouze léčebné výlohy (limit 3,5 milionu korun), další balíček (Kompletní balíček 1) zahrnuje úrazové připojištění (smrt, trvalé následky, denní odškodné), pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel či storno zájezdu. Poslední varianta pak nabízí vyšší limit pro léčebné výlohy – 7 milionů korun. Maximální doba jedné cesty: 45 dní EVROPA Léčebné výlohy : 1000 Kč

: 1000 Kč Kompletní balíček 1 : 1575 Kč

: 1575 Kč Kompletní balíček 2: 1970 Kč SVĚT Léčebné výlohy : 3100 Kč

: 3100 Kč Kompletní balíček 1 : 3675 Kč

: 3675 Kč Kompletní balíček 2: 4570 Kč V rámci celoroční cestovní pojistky od Directu lze krom pojištění léčebných výloh (neomezený pojistný limit) počítat s připojištěním odpovědnosti, pojištěním úrazu (trvalé následky, smrt), zavazadel a právní ochrany. Maximální doba jedné cesty: 90 dní EVROPA 2012 Kč SVĚT 4330 Kč Dva balíčky celoročních cestovních pojistek nabízí klientům také pojišťovna Ergo. Tarif W-Travel zahrnuje léčebné výlohy (limit 5 milionů korun), tarif W-Travel All k léčebným výlohám (limit 5 milionů korun) přidává úrazové připojištění (smrt, trvalé následky, denní odškodné), pojištění odpovědnosti a pojištění zavazadel. Pojistné je stejné pro Evropu i svět. Maximální doba jedné cesty: 45 dní W-Travel, 60 dní W-Travel All W-Travel : 1200 Kč

: 1200 Kč W-Travel All: 2500 Kč Celoroční pojištění MultiTrip nabízí ERV ve dvou variantách. Varianta Comfort kryje léčebné výlohy (limit 3 miliony korun), úraz, odpovědnost za škodu, osobní věci a zrušení cesty. Balíček Premium nabízí vyšší krytí léčebných výloh – 6 milionů korun, připojištění rozšiřuje pro případ únosu nebo jízdy autem. Ve srovnání počítáme s variantou bez spoluúčasti a s pojištěním zimních sportů. Maximální doba jedné cesty: 45 dní EVROPA Comfort : 3280 Kč

: 3280 Kč Premium: 4490 Kč SVĚT Comfort : 4080 Kč

: 4080 Kč Premium: 5190 Kč

Generali Kooperativa Union UNIQA Pojišťovna Generali připravila pro cestovatele celoroční pojistku Comfort family s limitem pro léčebné výlohy 100 milionů korun. Nadto pojištění zahrnuje také pojištění úrazu, odpovědnosti sportovní činnosti, osobních věcí a zavazadel. Další variantou je celoroční pojištění Comfort – léčebné výlohy kryje rovněž do limitu 100 milionů korun, k připojištění přidává ještě připojištění pro pracovní cesty. Maximální doba jedné cesty: 30 dní EVROPA Comfort : 3596 Kč

: 3596 Kč Comfort Family: 2589 Kč SVĚT Comfort : 5109 Kč

: 5109 Kč Comfort Family: 3694 Kč Pojišťovna Kooperativa připravila pro cestovatele celoroční pojistku KOLUMBUS ABONENT. Pokud chcete pojistit i aktivní sporty, nabízí pojišťovna balíček Klasik ve třech variantách. Nejlevněji vyjde krytí léčebných výloh (limit 5 milionů korun), sjednat si ale můžete i balíček s připojištěním úrazu (smrt, trvalé následky, kompenzace pobytu v nemocnici), ztráty zavazadel a pojištěním odpovědnosti. Další balíček přidává pojištění storna. Maximální doba jedné cesty: 45 dní EVROPA Klasik : 960 Kč

: 960 Kč Klasik s připojištěním : 1236 Kč

: 1236 Kč Klasik s připojištěním + storno: 1416 Kč SVĚT Klasik : 2880 Kč

: 2880 Kč Klasik s připojištěním : 3150 Kč

: 3150 Kč Klasik s připojištěním + storno: 3420 Kč U pojišťovny Union lze celoroční cestovní pojistku vybírat z balíčků Medical, Premium a Extra. Všechny nabízí stejný limit léčebných výloh – 4 miliony pro cesty po Evropě a 6 milionů pro cesty po celém světě, a také pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci s pojistným limitem do jednoho a čtvrt milionu korun. Varianty Premium a Extra přidávají úrazové připojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel a varianta Extra ještě pojištění zrušení objednaných služeb. Maximální doba jedné cesty: 45 dní EVROPA Medical : 690 Kč

: 690 Kč Premium : 990 Kč

: 990 Kč Extra: 1990 Kč SVĚT Medical : 1380 Kč

: 1380 Kč Premium : 1980 Kč

: 1980 Kč Extra: 3980 Kč Několik tarifů celoročního cestovního pojištění nabízí také pojišťovna UNIQA. Varianta L5+ kryje pojištění léčebné výloh, pojistný limit dělá pět milionů korun. Tarif K5+ přidává ještě úrazové pojištění (smrt, trvalé následky, odškodné za pobyt v nemocnici), pojištění odpovědnosti a pojištění zavazadel. Varianta K7+ nabízí vyšší limit pro léčebné výlohy – sedm milionů korun. Maximální doba jedné cesty: 45 dní EVROPA Tarif L5+ : 400 Kč

: 400 Kč Tarif K5+ : 600 Kč

: 600 Kč Tarif K7+: 1200 Kč SVĚT Tarif L5+ : 1200 Kč

: 1200 Kč Tarif K5+ : 1800 Kč

: 1800 Kč Tarif K7+: 3600 Kč

