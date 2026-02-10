Peníze.cz
Skončí Nová zelená úsporám? Macinka chystá změny k horšímu, varují exministři

Gabriel Pleska | rubrika: Aktuality | 10. 2. 2026
Zdroj: Pleska / Midjourney

Lidovečtí poslanci iniciovali vznik petice za zachování dotačního programu Nová zelená úsporám. Jeho budoucnost pod novým ministrem životního prostředí Petrem Macinkou (Motoristé sobě) je nejistá.

Poslanci KDU-ČSL Petr Hladík a Marian Jurečka vyzvali vládu, aby pokračovala v programu, který od roku 2009 přispěl na nejrůznější opatření vedoucí k energetickým úsporám 650 tisícům domácností.

„Je tady zhruba čtyři tisíce lidí, kteří podali žádost v loňském roce, jsou na ně peníze, ale ministr Macinka ty žádosti nepodepsal. A především jsou tady tisíce lidí, kteří mají připravené projekty na renovace svých domů, ale nová vláda teď stále kličkuje a neříká, co s Novou zelenou úsporám bude. Proto vyzýváme občany, kteří už s ní mají pozitivní zkušenosti, i ty, kteří by ji chtěli využít, aby tuto petici podepsali,“ řekl Petr Hladík, bývalý ministr životního prostředí.

Loni už bylo jasno

Nejsilnější strana nové koalice, hnutí ANO, sice mělo pokračování Nové zelené úsporám ve volebním programu, po volbách ale dostali ministerstvo životního prostředí Motoristé. Ministr Petr Macinka naznačil, že program bude muset projít změnami – předchozí vláda prý nadhodnotila výnos z prodeje emisních povolenek, ze kterých je program částečně financován.

Podle Hladíka ale peníze z prodeje emisních povolenek, které v rozpočtu jsou, nynější vláda prostě alokovala jinam: do rozpočtu ministerstev pro místní rozvoj a zemědělství.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se vyjádřil v tom smyslu, že program sice bude zachován, nicméně přímé dotace podle něj nahradí spíš záruky a půjčky. Premiér Andrej Babiš zase naznačuje, že program by pokračovat měl, považuje ho za dobrý a naznačuje další jednání.

Podoba programu pro nový rok a termín, kdy se do něj začnou přijímat žádosti, se pravidelně zveřejňovaly na konci ledna. Letos ale ministerstvo životního prostředí webu Peníze.cz na přímý dotaz, kdy se o budoucnosti programu dozvíme víc, lakonicky jednou větou odpovědělo, že se rozhodne během několika týdnů.

Jurečka: Dotace jsou budoucí úspory na dávkách

Bývali ministři Hladík a Jurečka při představení petice na podporu Nové zelené úsporám připomněli, že program už vyplatil na montáž fotovoltaických systémů, systémů pro ohřev vody, výměn dveří a oken a zateplovacích stavebních úprav přes 110 miliard korun. Upozornili i na to, že řada lidí si nechala zpracovat projekty stavebních úprav a rekonstrukcí – a teď je možná nebudou mít jak realizovat.

„Vláda dělá fatální chybu a hazarduje s důvěrou občanů v tento stát. Nová zelená úsporám byla roky symbolem stability a pomoci, na kterou si sáhli i ti nejzranitelnější,“ uvedl Marian Jurečka. Ten jako bývalý ministr sociálních věcí považuje zásadnější omezení nebo konec programu za nehospodárné. Připomněl, že stát vyplácel ročně 20 miliard korun na příspěvcích na bydlení, tedy z velké části na pomoc s úhradou nákladů na energie.

Dotace na zateplení by podle něj podobné každoroční solidární výdaje státu v budoucnu mohla významně snížit. „Pokud koalice tento program zařízne, vědomě tím uvrhne tisíce seniorů a rodin do energetické chudoby,“ říká Jurečka.

Práce pro české firmy

Poslanci také připomněli, že kromě peněz od státu příjemci dotací investovali ještě dvaapůlkrát tolik vlastních peněz, ze kterých pak benefitovaly menší a střední firmy v celé zemi. Petr Hladík uvádí, že v době, kdy se stavebnictví v okolních zemích propadalo, v Česku se drželo. „Jeden z výrazných důležitých aspektů – a ta data máme od Asociace ze stavebnictví – byla právě Nová zelená úsporám. Desítky tisíc projektů, malé realizační firmy, živnostníci, eseróčka díky Nové zelené úsporám realizovaly projekty,“ tvrdí Hladík.

Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 jako finanční nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu jeho fungování podpořil zhruba 650 000 domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun. Zdrojem peněz pro program byly v posledních letech zejména Národní plán obnovy, Modernizační fond EU a výnosy z emisních povolenek.

Důležité otázky a odpovědi (FAQ)

  • Nová zelená úsporám je státní dotační program spuštěný v roce 2009. Jeho cílem je podpora energetických úspor v bytových a rodinných domech a snižování spotřeby energií v domácnostech. Program administruje Státní fond životního prostředí ČR a je financován zejména z evropských zdrojů a výnosů z emisních povolenek.

  • Program podporoval především zateplení budov, výměnu oken a dveří, instalaci fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel, solárních systémů pro ohřev vody a další opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti domácností. Dotace se vztahovaly jak na jednotlivá dílčí opatření, tak na komplexní renovace domů.

  • Oprav dům po babičce je podprogram Nové zelené úsporám spuštěný v roce 2023. Zaměřuje se na komplexní renovace starších rodinných domů, zejména na hluboké zateplení a celkové snížení energetické náročnosti. Specifikem programu je vyplácení části dotace předem a možnost kombinace s výhodným úvěrem.

  • Nová zelená úsporám Light je zjednodušený podprogram určený původně především pro domácnosti s nižšími příjmy, seniory a zranitelné skupiny. Podporuje menší a levnější úsporná opatření, například dílčí zateplení, výměnu oken nebo instalaci základních technologií. Program umožňuje rychlejší čerpání dotace a nižší administrativní zátěž.

