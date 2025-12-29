Elektřina od ledna prudce zlevní všem, potvrdil úřad

Energetický regulační úřad stihl ještě v prosinci schválit nový cenový výměr. V něm reaguje na usnesení vlády, že příspěvky na podporované zdroje elektřiny (POZE) bude nadále hradit stát z rozpočtu.
Od ledna 2026 tedy klesá každé domácnosti faktura za elektřinu o 600 korun na každou spotřebovanou megawatthodinu.
Vláda Andreje Babiše hned na svém prvním řádném zasedání 16. prosince schválila nařízení, podle kterého na sebe stát převezme veškerou slíbenou podporu obnovitelných zdrojů energie. Tedy i poplatek, který známe ze svých faktur za elektřinu pod zkratkou POZE.
Energetický regulační úřad, který stanovuje výši úhrad za regulovanou složku ceny elektřiny, začal na novém cenovém výměru pracovat týž den – a dnes dokument vydal. „Díky tomu, že nové usnesení stihla vláda přijmout hned na svém prvním řádném zasedání, vydává ERÚ změnové cenové rozhodnutí ještě v tomto roce, a nižší regulované ceny tak budou odběratelé platit již od 1. ledna 2026,“ říká předseda Energetického regulačního úřadu Jan Šefránek.
Podle propočtů to domácnostem sníží regulovanou složku ceny za elektřinu až o 15 procent, firmám ještě víc.
„Pro hladinu nízkého napětí ten pokles by znamenal meziročně zhruba 15procentní, pro hladinu velmi vysokého napětí to bude dokonce 34procentní a pro hladinu vysokého napětí zhruba 21procentní pokles,“ pokračuje Šefránek.
U domácností tvoří regulovaná složka zhruba polovinu celkové ceny za elektřinu (podle toho, jak výhodně si dokážou u dodavatele vyjednat cenu samotné energie, takzvané silové elektřiny).
Domácnosti platí příspěvek ve výši 599 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu (495 korun + DPH). Menší domácnost, která elektřinou jen svítí, má běžné spotřebiče a může mít spotřebu dvě MWh za rok, tedy ušetří zhruba 1200 korun ročně. Menší dům s tepelným čerpadlem, který spotřebuje 5 MWH ročně, by mohl ušetřit kolem tří tisíc.
Příspěvek na obnovitelné zdroje už jednou stát plně přebral na sebe: za energetické krize, přesněji od října 2022 do konce roku 2023.
Podle původního rozhodnutí vlády Petra Fialy měl v roce 2026 stát na podporu obnovitelných zdrojů vydat 24,6 miliardy korun, z toho na odběratele mělo podle propočtů regulačního úřadu vyjít přibližně 17 miliard. Podle rozhodnutí vlády Andreje Babiše je nakonec zaplatí taky stát z peněz vybraných na daních.
Příspěvek na podporované zdroje energie (POZE) se ve fakturách objevoval od roku 2006. Vychází to ze zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, který zavedl masivní podporu (hlavně fotovoltaiky), která se pak takto promítla do cen pro spotřebitele.
Část příspěvku platil stát, část spotřebitelé. Domácnosti platily naposledy 495 korun za megawatthodinu. Ovšem to byla cena bez daně z přidané hodnoty: když k dani na podporu obnovitelných zdrojů připočteme DPH, celkem to dalo 599 Kč/MWh.
Vycházelo to tak, že spotřebitelé a firmy platili o dost víc. V roce 2024, za který zatím máme poslední úplná data, šlo na podporu obnovitelných zdrojů celkem 37,3 miliardy korun. Z toho přímo domácnosti a firmy hradily 22,4 miliardy a nepřímo (tedy prostřednictvím daní) 14,9 miliardy korun.
POZE se jednoduše zrušit nedá, majitelům či budovatelům obnovitelných zdrojl dal stát před lety jisté garance (vyprší v roce 2030), kdyby je nyní porušil, znamenalo by to žaloby a arbitráže a vysoce pravděpodobný až jistý neúspěch by státní rozpočet zatížil ještě víc. Asi i násobně.