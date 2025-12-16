Elektřina o tisícovky levněji. Podporu obnovitelných zdrojů bere na sebe stát

Nová vláda na svém prvním regulérním zasedání schválila nařízení, podle kterého na sebe stát převezme veškerou podporu obnovitelných zdrojů energie. Tedy i poplatek, který známe pod zkratkou POZE ze svých faktur za elektřinu.
Podle propočtů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) to domácnostem sníží regulovanou složku ceny za elektřinu až o 15 procent, firmám ještě víc. „Pro hladinu nízkého napětí ten pokles by znamenal meziročně zhruba 15procentní, pro hladinu velmi vysokého napětí to bude dokonce 34procentní a pro hladinu vysokého napětí zhruba 21procentní pokles,“ uvedl předseda rady ERÚ Jan Šefránek. U domácností tvořé regulovaná složka zhruba polovinu celkové ceny za elektřinu (plus minus – podle toho, jak výhodně si dokázali u dodavatele vyjednat cenu samotné energie, tzv. silové elektřiny).
Domácnosti platí příspěvek ve výši 495 korun + DPH (celkem 599 korun) za každou spotřebovanou megawatthodinu. Menší domácnost, která elektřinou jen svítí a má běžné spotřebiče, může mít spotřebu dvě MWh za rok a ušetří tedy zhruba 1200 korun ročně. Menší dům s tepelným čerpadlem, který spotřebuje 5 MWH ročně by mohl ušetřit kolem tří tisíc.
Tíže podpory obnovitelných zdrojů se dneska děli mezi odběratele a stát, od příštího roku by měla být čistě na státu – podobně jako to bylo za energetické krize, přesněji od října 2022 do konce roku 2023.
Podle rozhodnutí vlády Petra Fialy, jež dnešní rozhodnutí vlády Andreje Babiše mění, měl v roce 2026 stát na podporu obnovitelných zdrojů vydat 24,6 miliardy korun, na odběratele mělo podle propočtů Energetického regulačního úřadu vyjít přibližně 17 miliard. Ty tedy nakonec zaplatí taky stát z peněz vybraných na daních.
Energetický regulační úřad při znalosti vyjádření členů tehdy ještě budoucí vlády avizoval už před několika týdny, že pokud k převedení poplatku na stát skutečně dojde, je připravený nové nařízení zapracovat do svých cenových rozhodnutí co nejrychleji. Což dnes potvrdil. „Byť jsou termíny velmi napjaté, předpokládám, že díky schválení usnesení vlády hned na prvním zasedání vyjde změnový cenový výměr ještě v tomto roce. Nižší regulované ceny by tak platily už od 1. ledna 2026,“ říká Jan Šefránek.
A na nové cenové rozhodnutí úřadu jsou připraveni reagovat bez prodlení i dodavatelé elektrické energie.
Důležité otázky a odpovědi (FAQ)
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem