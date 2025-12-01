Jak ušetřit na dřevěné stavbě? 5 tipů, jak stavět nízkonákladově

Dřevěné stavby, ať už se jedná o dřevěné domky, altány, přístřešky či dřevěné chaty, jsou skvělým doplněním zahrady či pozemku. Přinášejí přidanou hodnotu, usnadňují práce na zahradě či poskytují místo k odpočinku a relaxaci v přírodě. Chtěli byste si i vy postavit vlastní dřevěný domeček či chatku? Jak na to tak, abyste nemuseli hodně utrácet, ale zároveň si zajistili plnohodnotnou dřevěnou stavbu?
V tomto článku naleznete 5 tipů na to, jak stavět nízkonákladově, ať už jde o dřevěné chaty, dřevěné domky nebo altány či přístřešky.
Teď, když se počasí ochlazuje a trávíme více času doma, máme ideální příležitost přemýšlet nad tím, jakou dřevěnou stavbu bychom si chtěli doplnit na pozemek. Máme více času plánovat, srovnávat, hledat inspirace či řešení. Pokud hledáte konkrétní nápady, doporučujeme podívat se na stránku mujaltan.cz, kde najdete různé typy dřevěných staveb od zahradních domků až po altánky a přístřešky.
Abyste si mohli postavit dřevěnou chatu či domek rozumně a úsporně, zde je 5 praktických tipů, jak při stavbě ušetřit, aniž byste museli dělat kompromisy v kvalitě.
Tip 1: Vyberte cenově výhodné materiály
U dřevěných staveb dokážete nejvíce ušetřit správným výběrem materiálů. Cenově dostupnou a nejčastěji používanou volbou je smrkové dřevo. Je snadno dostupné, cenově přijatelné a vhodné pro většinu zahradních staveb. Borovice je o něco dražší, ale nabízí vyšší odolnost vůči vlhkosti.
Odborníci na dřevěné stavby z mujaltan.cz doporučují se při výběru materiálů zaměřit převážně na severský smrk nebo borovici, neboť tyto dřeviny jsou odolnější a trvanlivější v porovnání s tuzemskými.
Chcete-li ušetřit ještě více, můžete využít také standardizované řezivo, případně cenově dostupné OSB desky nebo jednoduchou palubovku. Skvělým tipem je i nákup dřeva mimo hlavní stavební sezónu, kdy ceny bývají nižší a časem se vám to vyplatí.
Tip 2: Úsporná podkladová plocha
Kvalitní podklad výrazně ovlivní nejen stabilitu, ale také celkovou životnost dřevostavby. A zároveň vám může ušetřit peníze.
Nejlevnějším řešením bývají betonové patky nebo jednoduchá dlažba, které zvládnete připravit i svépomocí. Základové pásy či celá betonová deska jsou sice pevnějším, ale zároveň dražším řešením.
Důležité je, aby byl podklad rovný, pevný a dobře připravený. Pokud ho zanedbáte, může se vám to později prodražit na opravách, přepadávání stavby či nutných úpravách konstrukce.
Tip 3: Volte jednoduché a lehké střešní materiály
Střecha je jedna z nejdůležitějších částí (nejen) dřevěné stavby. Zároveň je také jedna z těch, kde se dá ušetřit tak, abyste nemuseli dělat kompromisy z hlediska bezpečnosti. Na menší dřevěné chaty či dřevěné domky se skvěle hodí asfaltová lepenka nebo asfaltový šindel. Tato řešení jsou cenově dostupná, lehká a nenáročná na montáž.
Preferujete-li trvanlivější řešení, můžete zvolit plechovou krytinu, která je sice o něco dražší, ale vydrží roky bez starostí. U altánků jsou oblíbené také polykarbonátové desky, které propustí světlo a zároveň jsou dostupné za výbornou cenu. Při výběru střechy se řiďte také jejím sklonem. Ne všechny krytiny se totiž hodí například na ploché střechy.
Tip 4: Promyšlený design a jednoduchá konstrukce
Chcete-li stavět nízkonákladově, bude dobré, pokud se vyhnete zbytečně komplikovaným řešením. I při stavbách, jako jsou dřevěné chaty či dřevěné domky, platí jednoduchá rovnice. Méně tvarů = méně práce = nižší cena.
Upřednostněte tedy spíše jednoduchý půdorys, přímočarou střechu a minimum členitých detailů. Nejenže tak ušetříte na materiálech, ale zrychlíte i samotnou výstavbu domku, chaty či altánku. A pokud jde o interiér stavby, otevřený prostor bývá levnější a praktičtější než množství malých příček.
Tip 5: Zvažte koupi hotového montovaného domku
Chcete-li ušetřit čas, nervy a v konečném důsledku i peníze, dobrou možností je hotová montovaná dřevostavba. Tyto stavby jsou navrženy tak, aby jejich montáž byla rychlá, přesná a bez komplikací. Takto můžete mít svoji chatku, domeček či altán na pozemku již za 1 až 2 dny.
Výhodou je i to, že všechny díly jsou vyřezány na přesné rozměry, takže doma nemusíte nic dodělávat ani řešit chyby, které by vás při svépomocné stavbě mohly stát další peníze. Mnohé montované dřevěné domky či chaty se dodávají také s montáží nebo návodem, což je velká úspora času. Inspirace na takové montované stavby naleznete také na mujaltan.cz.
Závěr
Postavit si dřevěnou stavbu lze i s omezeným rozpočtem. Důležité je správné plánování a dobrá rozhodnutí. Zaměříte-li se na cenově výhodné materiály, kvalitní podklad, jednoduchý design a promyšlená řešení, může být vaše dřevěná chatka či domek nízkonákladový, ale stále kvalitní a trvanlivý. A chcete-li ušetřit ještě více času, montovaný domek může být skvělá volba, která zajistí rychlé a spolehlivé řešení.
