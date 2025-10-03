Energie fixujte hned, radí expert. A kdo topí uhlím, ať utíká

Dodavatelé energií včetně těch velkých hlásí snižování cen. Zuří cenová válka?
Jinak se to asi pojmenovat nedá. Je ale nutné říct, že máme dva typy cen. Cenu pro stávajícího zákazníka a cenu pro nového zákazníka, takzvanou akviziční cenu. A akviziční ceny jsou často nižší, než za kolik se dá komodita koupit.
Třeba plyn stojí na burze řekněme 800 korun za megawatthodinu. Když si jako dodavatel připočtu nějakou marži a počítám s poplatkem za uskladnění toho plynu v zásobníku, neměl bych ho prodávat za méně než 1050 nebo 1100 korun – a to mám tu marži opravdu minimální. Přitom vidíme ceny jako 950 korun se vším všudy. Dodavatelé prodávají pod nákupní cenou, aby získali zákazníky.
Má cenu vyčkávat a doufat v ještě nižší ceny?
Když sečteme plyn i elektřinu, je v Česku zhruba devět milionů odběrných míst. A nějakých šest a půl milionu za posledních deset let neměnilo dodavatele. Většinou mají smlouvu na dobu neurčitou a platí cenu, která je tak vysoká proti tomu, jaká je dneska nabídka, že je naprosto nepodstatné, jestli by příští měsíc nedostal cenu nižší o dvacet nebo třicet korun na megawatt. Důležité je to, že už nebude za megawatt elektřiny platit 3500, ale 2400 korun. Nebo u plynu nebude platit 1500, ale 950 korun.
Navíc změna neprobíhá okamžitě…
Jistě. Když mám smlouvu na dobu neurčitou, změnu dodavatele dokončím nejdřív za tři celé měsíce. A celou tu dobu budu platit tu vysokou cenu, kterou mám teď. Určitě se tedy vyplatí zkusit změnu udělat co nejdříve, abych co největší kus topné sezóny měl za tu cenu nižší.
Co lidi, kteří mají cenu fixovanou?
Nemusíme vždycky uzavírat smlouvu, která bude platná hned. Můžeme uzavřít smlouvu, která začne platit třeba za rok. Až takovou dobu dopředu se dá smlouva podepsat. Apeloval bych na lidi, aby se podívali, jaké ceny teď na trhu jsou, a i když jim bude končit smlouva až příští rok, aby novou podepsali dopředu. Na dnešní cenu už se zpětně potom nikdy nedostanou.
Existuje nějaké riziko, když měním dodavatele? Co si mám hlídat jako zákazník?
Můžete udělat chybu ve smlouvě a v okamžiku, se kterým počítáte, pak ke změně dodavatel nedojde. Příklad: máte smlouvu, která končí posledního června příštího roku. Podepíšete novou a od prvního července byste měl začít u nového dodavatele. A pravděpodobně až nějakých dvacet dnů před tím se přijde na to, že na smlouvě bylo něco špatně. Pokud ta chyba byla moc velká, může původní dodavatel tu změnu i odmítnout. Proto bych doporučoval využít někoho, kdo vám se změnou dodavatele pomůže. Nechci si přihřívat vlastní čajíček, prostě nějakého specialistu.
Jaká vážná chyba se ve smlouvě dá udělat?
Nejčastěji je to nesoulad mezi tím, jak je zapsané odběrné místo u operátora trhu, a tím, co uvedeme v nové smlouvě. Třeba je napsané na paní, která se vdá. Napíšeme smlouvu na paní Novákovou, ale ona se dřív jmenovala Kaňoková. Původní dodavatel výpověď neakceptuje, automaticky prodlouží smlouvu o další dva roky a nic s tím nemůžeme udělat. Ale těch míst, kde se dá udělat chyba, je relativně dost, může to být špatně daná distribuční sazba, může to být špatně zapsaná adresa ve smlouvě jako takové nebo špatně sepsaná plná moc pro nového dodavatele, který u dodavatele původního za zákazníka vypovídá starou smlouvu.
A pak se může stát, že třeba vybereme špatného dodavatele…
Ano, spousta lidí se právě proto změny dodavatele bojí. Máme v paměti energetickou krizi a to, jak v jejím důsledku končili dodavatelé počínaje Bohemia Energy… Paradoxně její klienty vlastně ten krach na relativně dlouhou dobu ochránil. Když nepočítáme lidi, kteří někdy těsně před začátkem války na Ukrajině podepsali smlouvy za tehdejší ceny na tři roky, tak klienti Bohemia Energy a firem, co v té době padly, z krize vyvázli vlastně úplně nejlíp.
Byl to přibližně milion domácností, které po krachu museli přejít k dodavateli poslední instance a od něj pak zas rychle pryč. Ceny byly okolo tří tisíc nebo 3500 korun za megawatt elektřiny a já si říkal, že je konec světa, že to prostě Češi nikdy nebudou schopni zaplatit. Ve snu mě nenapadlo, že kdo za tu cenu podepisuje na tři roky, vyhraje.
Protože už za dva za tři měsíce byla cena pět tisíc, šest tisíc, osm tisíc…, poměrně dlouho i vysoko nad deset tisíc korun, dokonce jsem měl v ruce ceník, kde byla cena 22 500 korun za megawatt. To teprve bylo něco, co jsme nebyli schopni nikdy dát. Pak přišel vládní strop, snížil nám ceny elektřiny na pět tisíc, které platila většina. A všichni ti od zkrachovalých společností, pokud vybrali dvouletý nebo tříletý kontrakt, platili tři a půl tisíce.
Spoustě zákazníků tedy krach paradoxně pomohl, ale rozumím, když lidi mají strach.
Vraťme se do současnosti. Co byste radil teď: vybrat si fixaci ceny na určitou dobu, nebo smlouvu na dobu neurčitou? Jak nad tím přemýšlet?
Čím větší mám spotřebu, tím víc bych měl být opatrný. Když to zkusím přirovnat: čím mám dražší auto nebo čím důležitější pro mě je, tím spíš ho budu mít pojištěné. Pokud mám auto, které mi stojí na zahradě a jedu s ním jednou za čtrnáct dní, mám možná jenom povinné ručení. Pokud pracuju jako řidič a jezdím každý den, mám pravděpodobně havarijní pojištění, to auto prostě potřebuju. Podobným způsobem bych koukal i na elektřinu a plyn.
Člověk by měl přemýšlet, že pokud doma topí elektřinou nebo plynem, je závislý na tom, kolik ta komodita stojí. A pak by neměl moc riskovat, jestli se náhodou Rusko nerozhodne třeba zaútočit na nějakou baltskou zemi. Myslím, že by nikdo neměl spoléhat, že se o něj postará někdo jiný, protože to se nikdy nestane. Každý by se o sebe měl vždycky postarat sám. Každému, kdo má větší spotřebu, bych určitě doporučoval, aby si cenu zafixoval. Může se stát, že by cena o padesát korun klesla dolů? Teoreticky ano. Ale určitě se může stát – a je to daleko víc pravděpodobné –, že vyroste o tisíc korun nahoru.
Pro lidi s velkou spotřebou tedy určitě doporučuju takhle fixovat, ale to neznamená, že malá domácnost by si cenu fixovat neměla. Myslím, že fixovat cenu by měl každý, kdo se nechce každý týden koukat na to, jak se vyvíjí cena elektřiny.
Samozřejmě, pokud jsem geek, který se každý den kouká, jak se vyvíjí cena, pak jsem na spotovém ceníku a hraju si s ním, možná na zimu si dám měsíční nebo jiný krátkodobý závazek. Ale pokud jsem typ, který jednou za rok zaplatí fakturu a pak každý měsíc posílá zálohu a tím to končí, tak bych zcela určitě měl mít cenu fixovanou.
To jste mi trošku nahrál s těmi geeky. Teď se začínají zase objevovat nebo víc inzerovat různé spotové tarify na elektřinu. Pro koho to je a kdo by se měl držet dál?
Hodně se mluví o tom, že spot je super volba, protože přes den je to levné a večer přece nic nepoužívám, tak mi nevadí, že to je drahé. Já si myslím, že je to naopak. Většina domácností se u nás má podobné chování podobně. Ráno vstaneme, rozsvítíme si světla, abychom viděli, začneme si dělat snídani, jdeme se sprchovat, ohříváme bojler. Spotřeba stoupne. V té době elektřina na burze stojí víc peněz. Neříkám, že je nejdražší, ale stojí víc. Pak jdeme do práce. V době, kdy začnou fungovat všechny fotovoltaické elektrárny, protože svítí sluníčko. Cena na burze klesá, ale. A my nejsme doma a nemáme skoro žádnou spotřebu. Večer přijdeme domů, zapínáme televizi, chystáme večeři, možná si trochu přitopíme. Přestalo svítit sluníčko, naše spotřeba roste – ale zároveň roste i cena.
Samozřejmě spotový ceník se opravdu může někomu vyplatit, ale pouze tehdy, pokud bude umět svou spotřebu upravovat vůči tomu, jaká je cena. A i tak je otázka, pokud mám sám fotovoltaiku, jestli je lepší spot nebo třeba sdílení elektřiny. Spotový ceník může mít výhodu, že v určitou dobu můžu brát ze sítě elektřinu za zápornou cenu. Jenže cena komodity je jenom jedna věc, při odběru platíme taky distribuční poplatek. I když je ta cena minusová.
Asi můžu říct, že je stoprocentní, že cena za distribuci poroste a že cenu plynu zvednou emisní povolenky pro domácnosti. Myslím, že ještě víc než cenu energie budeme čím dál tím víc muset sledovat, kolik jí vlastně spotřebujeme. Máte nějaké tipy, jak spotřebu snížit? Co prověřit třeba hned?
Nejlevnější elektřina je ta, kterou neodeberu. To samé platí samozřejmě u plynu. Snižování spotřeby je to „nejklíčovější“.
Patříme mezi země, kde se spotřeba nikdy moc neřešila. Elektřina a plyn byly relativně levné a nebylo úplně neběžné, že panelák topil a všichni měli otevřená okna, lidem to prostě bylo jedno. Až energetická krize nám ukázala, jak strašně moc peněz to může stát peníze a jak strašně moc můžeme ovlivňovat to, kolik za energie utratíme nebo neutratíme. Spotřebu jsme dokázali velmi výrazně snížit. Snižování se už ale zastavilo. Myslím, že mimo jiné lidi už otupěli, akceptují aktuální cenu a už se tolik nehlídají.
Ale dám příklad: měli jsme tu pána, ten má sklep a v něm měl dvě šedesátiwattové žárovky. Jednou zapomněl ve sklepě zhasnout. Nevím po jak dlouhé době se do něj šel podívat znovu, ale ty dvě žárovky mu zatím prosvítily tolik peněz, že kdyby si do celého domu nakoupil žárovky úsporné, tak to pro něj bylo levnější.
Chci tím říct, že i malá domácnost s malou spotřebou se může podívat na to, jak zbytečně neplatit. Takže pokud máte doma starou velkou plazmovou televizi, podívejte se, kolik žere. Ta nemá spotřebu, ta prostě žere. Vyměnit ji televizi za něco úspornějšího by za to určitě stálo. Mám babičku, která má starou ledničku ještě z doby komunismu? Když se jí k Vánocům společně poskládáme na novou, možná jí snížíme účet u elektřiny o víc, než si vůbec umíme představit.
Stará pračka nebo stará sušička, ty mívají dvakrát větší spotřebu než moderní. Patnáct let stará myčka má proti těm, co se prodávají teď, obrovskou spotřebu – a v domácnostech, kde jsou dvě děti, běží myčka každý den. Dvě hodiny. To jsou přesně ty věci, na které by bylo dobré se koukat.
Jak moc mi ke spotřebitelské kázni můžou pomoct všelijaké chytré měřáky „strčím do zásuvky a vím, co kolik žere“?
Je to dobrý motivátor. Ale může to být jako s váhou. Vlezete na ni, vidíte, že jste tlustý a že byste s tím měl něco udělat? Neberte osobně, prosím. Jenže ono to může být jinak. Víte, že jste tlustý, a tak na váhu nevlezete, abyste nevěděl, jak moc tlustý jste. Aha, váha jenom leží pod skříní. Takže když máte doma měřák a víte, že máte starodávný spotřebič, ani ho nepřipojíte, protože přesně víte, co vám to poví.
Ano, má to svoji logiku, ale neinvestoval by do toho úplně moc peněz, i ze štítku, který na spotřebiči vždycky je, se dá celkem odhadnout, jak velká by mohla úspora při výměně být.
Ok, to jsou věci, které se dají řešit hned. A když budu chtít uvažovat strategicky, dlouhodobě, o větších úsporách, na které si budu muset našetřit, protože sleva samozřejmě není zadarmo…
Pokud máte byt, tam jde fakt spíš o spotřebiče, které v něm používám a jak je používám. Ve svém bytě samozřejmě můžete vyměnit okna. Ale dál je to o dohodě všech v domě – abychom se koukli, jestli se nedá zateplit střecha, jestli se nedá pořídit sdílená fotovoltaika, protože za elektřinu, kterou by vyrobila, neplatíme ty distribuční poplatky. Dá se společně přemýšlet o zateplení toho domu.
A v domku?
Nejvíc energie spotřebuje vytápění a pak ohřev vody. Na to bychom se měli zaměřit. V první řadě, kdo má jakýkoli kotel na uhlí, chtěl bych říct: „Lidi, koukněte se, jaký jsou možnosti utéct od toho uhlí pryč.“
Když jsem koukal na propočty – jestli bude někdo bit na nových emisních povolenkách, je to ten, co topí uhlím.
Ano. Spalování uhlí nejvíc znečišťuje prostředí a Evropská unie se snaží motivovat lidi – v tomhle případě negativně, zaváděním poplatku nebo nějaké daně – aby od uhlí ustoupili. Problém je samozřejmě v tom, že ten, kdo topí uhlím, topí často uhlím prostě proto, že musí. Je třeba z ekonomicky slabšího kraje, kde obec nemá na to, aby zařídila lidem plynofikaci. Často jsou to lidé, kteří prostě nemají na to, aby si pořídili nějaký jiný typ topení, aby třeba přešli na tepelné čerpadlo, a nezbývá jim než na tom uhlí být. Můžou přejít na peletky, můžou přejít na dřevo, ale je to ekonomicky náročná věc a tihle lidé, na to většinou nemají peníze. Na ty to dopadne nejvíc.
Jsou tady ale nějaké dotační programy. Zelená úsporám je poměrně dost zaměřená i na ty slabší.
Ano. A dřív fungovala tak, že nejdřív si něco pořídíte nebo zařídíte, a pak teprve zpětně dostanete dotaci, jenže hodně lidí nemělo ty peníze, aby si nejdřív něco pořídili nebo zařídili. Dneska ale můžete dostat peníze i dopředu. Takže ještě jednou, pokud má někdo doma uhlí, doporučuju, aby se na to kouknul. Teď.
A je vlastně jedno, jestli uhlí zdraží o 70 procent, což jsou ty nejjemnější odhady, nebo o sto procent nebo víc. Tak jako tak to bude taková rána, že se zvedne obrovská vlna lidí, kteří budou chtít od uhlí odejít. Alternativy pak budou výrazně zdražovat, protože se po nich zvedne poptávka.
A budou fronty…
To se snažím říct. Nejde jenom o tu cenu, ale i o čekání, během kterého budete topit tím drahým uhlím. Když chcete přecházet z uhlí, souvisí s tím nějaké přípravné práce. Když máte doma kotel na uhlí, většinou to funguje tak, že zatopíte, hodíte do něj nějakou tu lopatku, zavřete kotel a on jede. A topí tak, že je v uvozovkách vlastně jedno, v jakém stavu je dům. I když není dobře zateplený, ten kotel to zvládne.
Pokud ale budete chtít přejít třeba na tepelné čerpadlo, protože u vás není plyn, musíte mít dům opravdu dobře zateplený. Tepelné čerpadlo je super věc, ale pozor, je to jako když máte hodně silné auto, jedete po okresce, máte zařazenou šestku a jedete 90. Spotřeba je minimální a to auto si tam tak jako brumlá. Pak ale přijde kopeček, máte šlápnout na plyn – a najednou to strašně žere. S tím čerpadlem je to podobné. Sám jsem si ho pořídil a ono si tak brumlá, jenže já mám perfektně zateplený dům. Kdybyste z uhlí přešel na tepelné čerpadlo a neměl v pořádku střechu, v pořádku okna, aby vám teplo neutíkalo, tak vás to čerpadlo sežere. Spotřeba bude strašně veliká a bude to stát strašně moc peněz.
Takže vážně, ten zhruba rok a čtvrt, který máte na to, abyste od uhlí odešli, než brutálně zdraží, není moc. Je zapotřebí si pozvat někoho, kdo vám to spočítá a řekne: „Takhle by to nešlo, ale když se to zateplí, tady se vymění okna a tady se udělá zateplení střechy, tak by to vyšlo.“
A na to jsou ty dotační programy…
Za určitých okolností se dá čerpat z dotací až milion korun. Určitě stojí za to, aby si to člověk nechal spočítat, ale musíte to stihnout včas. Když začnete příští rok v létě, už to nestihnete.
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem