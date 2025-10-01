Od dodavatele energie jde teď odejít i před koncem fixace. Pomůže nový index

Lidé a firmy se zafixovanou cenou elektřiny nebo plynu můžou od října nově vypovědět smlouvu s dodavatelem a odejít od něj bez sankcí před uplynutím sjednané doby.
Půjde to ve chvíli, kdy pro ně nemá zajištěno alespoň 70 procent očekávané spotřeby energie. Jestli má dodavatel nakoupeno, ukazuje nový index zajištění, který ode dneška každý dodavatel musí zveřejňovat. Pravidlo má zabránit opakování pádu Bohemia Energy.
„Pokud jsme si zafixovali cenu elektřiny nebo plynu a dodavatel pro nás na toto období nemá dopředu alespoň 70 procent energie zajištěno, můžeme smlouvu s ním ukončit. Výpověď můžeme podat i v případě, že obchodník v zákonném termínu index nezveřejní,“ říká Markéta Zemanová z Energetického regulačního úřadu. Dodává, že tato možnost platí jak pro domácnosti, tak pro firemní zákazníky.
Výpovědní doba končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pokud byste tedy podali výpověď svému dodavateli teď v říjnu, odcházet od něj budete k poslednímu listopadu. Vzor výpovědi zveřejnil úřad na svých stránkách.
Dodavatelé mají povinnost oznámit a zveřejnit hodnotu indexu zajištění dvakrát ročně – k 31. březnu a 30. září. Jde o údaj, který ukazuje, kolik energie má obchodník pro své zákazníky dopředu zajištěno. Nemusí uvádět přesná čísla. Pokud je hodnota vyšší než 70 procent, může jen napsat, že zákonné minimum bylo splněno.
Novinka má ochránit stávající zákazníky, kteří můžou včas opustit dodavatele, pokud budou mít pocit, že spekuluje s pohyby cen na burze a nenabízí jistotu. Index může zároveň posloužit i lidem, kteří uvažují o změně dodavatele.
„Index zajištění je jeden údaj se dvěma benefity. Při změně dodavatele mají spotřebitelé další informaci, kterou mohou při rozhodování zohlednit. Uvidí tak například, že konkrétní obchodník nabízí sice velmi nízkou cenu, ale zároveň má dopředu nakoupeno méně energie,“ říká Zemanová.
Index zajištění je součástí legislativních změn, které Energetický regulační úřad navrhoval po kolapsu dodavatelů spojených se skupinou Bohemia Energy. Ta v roce 2021 přestala ze dne na den dodávat energie stovkám tisíc domácností. Neměla totiž dopředu vytvořené zásoby, nakupovala průběžně – když pak prudce začala růst cena energií, firmu to zaskočilo.
Svůj index zajištění má povinnost zveřejňovat každý dodavatel. Kromě toho data od dodavatelů získává i Energetický regulační úřad, který je má poskytnout v souhrnné podobě veřejnosti.
„Už s předstihem jsme dodavatele informovali o tom, jakým způsobem nám mají data reportovat. Budeme je tak moci rychle zpracovat a poskytnout spotřebitelům souhrnnou informaci o tom, jaká situace na trhu v oblasti zajištění dodavatelů panuje,“ dodává Martin Šik, ředitel odboru a analytik ERÚ.
Důležité otázky a odpovědi (FAQ)
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
