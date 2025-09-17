Emisní povolenky ohrozí ty nejchudší. Hrozí nám nekalé praktiky energošmejdů?

Shrňme pro začátek, jak a proč se emisní povolenky promítají do cen elektřiny či plynu.
Emisní povolenka je v podstatě poplatek za to, že při výrobě energie vypouštíte do ovzduší škodlivé látky – hlavně oxid uhličitý. Evropská unie zavedla systém, aby firmy nemohly znečišťovat zadarmo. Výrobci elektřiny si musí koupit povolenky podle toho, kolik emisí při výrobě vyprodukuje.
Dnes funguje takzvaný „první systém“ (ETS1), kdy povolenky platí hlavně velké elektrárny a továrny. Ty musí emisní povolenky nakupovat a jejich cena se přímo promítá do ceny elektřiny.
Cena povolenek za poslední roky výrazně rostla. Na začátku stála povolenka pár korun, dnes může být dražší než samotná výroba elektřiny. To je mimochodem důvod, proč se také mluví o uzavírání uhelných elektráren. Výrobcům se už prostě nevyplatí z uhlí elektřinu vyrábět.
Od roku 2027 se začnou povolenky „nové generace“ (ETS2) povinně přidávat i do cen plynu, uhlí, benzinu a nafty, tedy i pro domácnosti a řidiče.
Jak to bude probíhat v praxi?
Začněme uhlím. Ten, kdo uhlím topí, ho většinou kupuje z nějakého uhelného skladu, který je v dojezdové vzdálenosti, aby nakonec neplatil víc za dopravu než za uhlí samotné. Prodejce, který uhlí nabízí, ho bude kupovat s už započítanou cenou emisních povolenek. Takže tady nevidím tak velký problém, jako si budeme popisovat u plynu. Musíme ale počítat s tím, že uhlí kvůli povolenkám opravdu zásadně zdraží, a je otázka, jak velké zdražení to bude. Ten, kdo uvádí uhlí do volného daňového oběhu, tedy ten, kdo do jeho ceny musí povolenky započítat, bude první rok „střílet od boku“. V lednu nebo únoru roku 2027 rozhodně nebude snadné predikovat, za kolik se budou emisní povolenky v průběhu roku na burze prodávat.
Dnešní vývoj cen ukazuje, že uhlí bude pravděpodobně, díky započtení emisních povolenek, stát dvakrát více, než dnes. Právě zde bude ekonomický dopad, hlavně na nízkopříjmové domácnosti, které často nemají jinou možnost, než ve spalování uhlí pokračovat, největší.
A co benzin a nafta?
Tady je to velmi podobné. Daně, a tedy i emisní povolenky se musí k ceně benzinu a nafty započítat v době, kdy se uvolňují do volného daňového oběhu. Benzinová pumpa si tedy benzin a naftu koupí už s cenou emisních povolenek, o kterých bude rozhodovat ten, kdo tuto komoditu prodává pro lepší představu „velkoobchodně“, tedy nejčastěji rafinerie. Tam se bude rozhodovat o tom, kolik se k jednomu litru napočítá, a pro všechny odběratele, tedy pumpaře, co si od dané rafinerie nechají palivo dodat, to bude stejné. Samozřejmě i zde platí otázka, kolik to vlastně bude. Na začátku se velmi obávám opatrného přístupu, kdy první dny bude cena na burze velmi vysoká a prodejci ji do cen paliva přenesou. Pokud se jim pak v průběhu roku podaří nakoupit další povolenky za výrazně nižší cenu, pravděpodobně jim značná část navýšené ceny zůstane jako zisk. To je přesně to, co na celém řešení nejvíce kritizuji.
A jak to bude u plynu, proč tam se máme bát nejvíc?
U plynu je malinko jiná situace. Tím, kdo bude určovat cenu povolenek, lépe řečeno, kdo bude zákazníkům účtovat ekvivalent ceny povolenky na každou spotřebovanou MWh plynu nebude jedna pro všechny společná firma, ale každý dodavatel zvlášť. Každý bude mít jinou metodu, jak ceny počítat, jinou logiku nákupu, jinou odvahu v tom, jestli má počkat na nižší ceny. A právě tady vidím největší prostor pro obnovení tak nenáviděného energošmejdství. Někdo totiž naúčtuje jen potřebnou částku, a jiný si k tomu neslušně přihodí obrovský zisk. A zatím nevidíme žádné řešení, které by před tím zákazníky chránilo.
Zdá se, že času na přípravu zbývá ještě dost. Nebo ne?
Podle mě už moc ne. Prodejci energií se měli do letošního dubna přihlásit do registru ministerstva průmyslu a obchodu. To se asi stalo, mimochodem tady se dá najít, kdo bude ten, kdo třeba na uhlí emisní povolenky napočítá.
Jestliže má být všechno spuštěno v lednu 2027, zbývá na přípravu poslední rok a něco. A to je krátká doba na to, aby se ještě měnila pravidla. Navíc, když prodejce třeba plynu nastaví v prvním měsíci špatně cenu povolenky a prodělá, už to za celý rok nemusí finančně dohnat. Proto by se o tom mělo začít otevřeně mluvit. Dopad na koncového zákazníka totiž bude obrovský.
Jaký vývoj čekáte u cen plynu?
Dnes stojí plyn zhruba 1200 až 1500 korun za megawatthodinu bez daně z přidané hodnoty. Aktivnější zákazníci se dostanou i na tisíc korun. Pokud se do ceny přidají emisní povolenky, může to znamenat zdražení o 200 až 400 korun na megawatthodinu, pokud budou povolenky stát 40 až 80 eur.
Pro domácnosti to znamená asi třicetiprocentní zdražení, u většího domu se náklady mohou zvednout o 10 až 12 tisíc korun ročně. S tím se dá počítat a upravit si zálohy.
Problém ale bude první rok, kde hrozí nekalé jednání dodavatelů. Nikdo neví, jakou cenu povolenek si tam nastaví, jestli 200 korun nebo klidně tisíc za megawatthodinu, jen „pro jistotu“. Toho se obávám nejvíc. U některých dodavatelů už dnes vidíme, že jejich chování není vždy korektní.
Tady by měl jasně vystoupit Energetický regulační úřad a říct, jak bude chráněn zákazník. To zatím úplně chybí.
Nemlčí se o tom i kvůli blížícím se volbám?
Může to hrát roli, jde o nepopulární téma. Jenže mlčení není řešení. Objevila se iniciativa, aby se spuštění odložilo, podle mých informací to ale Evropská unie zamítla. Žádné odkládání nebude. Jiné státy jsou připravené to spustit, jenže pro ně to představuje třeba čtvrtinový problém oproti nám. Třeba lidé v Německu nebo Norsku mají podstatně vyšší příjmy, a proto si s tím poradí mnohem snáz než my v Česku.
Dá se s tím něco dělat na národní úrovni, nebo máme svázané ruce pravidly z Bruselu? Můžou přijít konkrétní záruky?
Myslím, že ano. Když se na politické úrovni povede dostatečně silná debata o možných následcích, může přijít i záruka, že cena povolenky nepřekročí určitou hranici. Bylo by dobré přehodnotit, jestli je správné začínat na původně plánovaných 42 eurech, nebo po započtení inflace na 57 eurech, což se teď rýsuje. To je podle mě hodně vysoká cena a dopady by byly zásadní, nejen pro Česko, ale pro půlku Evropy.
Nejhorší, co může nastat, je nejistota. Když dodavatelé nevědí, jak to bude, začnou panikařit. Burza funguje tak, že když je větší zájem, cena roste. A když cena roste, zájem je ještě větší. To pak žene cenu nahoru do extrému. V tu chvíli jdou dodavatelé nakupovat, protože nevědí, kolik bude stát povolenka zítra.
Pokud nebude silná regulace, může se toto stát. A pokud by regulace byla, pak je otázka, jestli mají vůbec smysl povolenky obchodované na burze.
A potřebujeme tedy emisní povolenky vůbec?
Ano, potřebujeme. Kdyby se ceny energií nezvyšovaly, lidé by jimi dál plýtvali. Česko bylo dlouho pěkným příkladem. Plyn i elektřina tu byly levnější než v okolních zemích a podle toho to vypadalo. Topilo se naplno a zároveň byla otevřená okna.
Když pak přišlo výrazné zdražení, najednou jsme dokázali spotřebu snížit o desítky procent. To jasně ukazuje, že když lidé cítí, že energie jsou drahé, začnou šetřit.
Pokud bychom dál spalovali všechna fosilní paliva, za chvíli bychom na téhle planetě nemohli žít. Směr je tedy správný, jen praktická stránka zatím není dobře vysvětlená.
Jak se emisní povolenky promítnou do cen, které si lidé budou porovnávat v kalkulátorech?
Už dnes mají velcí dodavatelé v cenících plynu napsáno, že cenu emisní povolenky přenesou na zákazníka. Nejde ale o samostatnou položku, která by byla vypsaná zvlášť. Povolenka se prostě započítá do celkové ceny. V praxi to znamená, že lidé se časem přestanou dívat jen na samotnou cenu plynu a začnou sledovat celkovou cenu od dodavatele.
Vidíte tam ještě nějaká další úskalí?
Ano, a dost zásadní. Když během energetické krize zdražila elektřina, měl zákazník u smlouvy na dobu určitou právo odejít. Jenže u povolenek tohle právo zřejmě nebude. Představte si, že podepíšete smlouvu na plyn za tisíc korun. Dodavatel si tam napíše poznámku, že až budou povolenky, tak vám je připočítá. A najednou platíte 1500 korun. Jenže se to nebere jako změna ceny.
Jak zákazník dokáže, že dodavatel nezdražil záměrně, ale jen na něj přenesl cenu povolenky? Může se dodavatel vymluvit, že koupil povolenku nevýhodně na burze? Zde vidím velký vykřičník a zatím víc otázek než odpovědí.
Pavel Kohár
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Působil v obchodních a marketingových týmech řady firem napříč různými obory. Aktuálně se ve svých textech nejraději věnuje byznysu, startupům a finančním trhům. Další články autora.
