Lidé zbytečně přeplácejí za energie. Jak ušetřit až desítky tisíc ročně?

Je dnes situace na energetickém trhu klidnější, nebo pořád panuje nejistota?
Nejhorší období máme za sebou a výhled cen na roky 2026 a 2027 naznačuje mírný pokles, což spotřebitelům přináší určitou úlevu. Trh je ale stále ovlivněný geopolitickým napětím, takže s jistotou říct, že už bude jen lépe, zatím nejde.
Do cen navíc začíná výrazněji zasahovat i klimatická politika. Od roku 2027 má začít platit nový systém emisních povolenek (ETS2), což může domácnostem navýšit roční náklady třeba o čtyři až pět tisíc korun, podle vývoje cen těchto povolenek. Může to být také výrazně méně – problém je, že zatím nikdo nedokáže skutečný dopad nejen do cen energií, ale i do celého spotřebitelského řetězce odhadnout.
Jaká je dnes ochota Čechů měnit dodavatele energií?
Ti, kteří se na nás obracejí, už obvykle mají se změnou dodavatele zkušenost, takže k tématu přistupují otevřeněji a zpravidla v něm vidí konkrétní přínos. V Česku ročně změní dodavatele zhruba 750 tisíc odběratelů, což je při celkovém počtu přibližně 6,5 milionu odběrných míst stále jen menší část trhu.
Zájem o změnu ale postupně roste, protože čím dál víc domácností si začíná uvědomovat, že setrvávat u jednoho dodavatele automaticky neznamená výhodnější podmínky. Trend je jasný a směřuje k větší ochotě klientů dodavatele měnit.
Vymizeli energošmejdi, nebo si jen našli jiné způsoby?
Bohužel je to stále aktuální téma. Nadále se například setkáváme s případy, kdy si zprostředkovatelé účtují provize za to, že zákazníkovi vyjednají výhodnější smlouvu.
Často se stává, že někdo nabídne výrazně nižší měsíční platby – například místo pěti tisíc korun na měsíčních zálohách nastaví pouze dva. Nemusí to ale znamenat výhodnější cenu energií, jedná se jen o snížení zálohy, zákazníka bude při vyúčtování čekat velký nedoplatek. I proto jsme vytvořili naši službu, na kterou se lidé mohou s důvěrou a bez obav obrátit, že je někdo na energiích napálí.
Můžete krátce přiblížit, čemu se v encall věnujete?
Encall vznikl jako poradenská společnost, která se zaměřuje na pomoc lidem v oblasti energií. Pokud si nejste jistí, jestli máte správně nastavenou smlouvu nebo zvažujete změnu dodavatele, jsme tu od toho, abychom poradili. Předkládáme všechny důležité informace jednoduše a přehledně, konečné rozhodnutí je vždy na klientovi. Službu poskytujeme zcela zdarma. Staráme se o firmy, obce i o domácnosti, a to dlouhodobě, včetně hlídání důležitých termínů.
Řešíme i méně obvyklé situace, například když klientovi dorazí pokuta na jméno zesnulého a pozůstalí nevědí, jak postupovat. I v těchto chvílích se na nás lidé můžou obrátit stejně jako při běžném poradenství.
Čeho se lidé u změny dodavatele nejvíce obávají?
Z naší zkušenosti vyplývá, že nejčastější obavou je strach z neznámého. Spousta lidí se v tom jednoduše neorientuje – a není divu. Ke každé smlouvě patří obchodní podmínky, ceníky, různé přílohy, které se navzájem ovlivňují, mají různou právní váhu, a běžný spotřebitel nemá šanci se v tom vyznat. Navíc když se řeší cena, málokdo si je jistý, jestli už zahrnuje DPH, nebo ne.
Významným strašákem je i to, že energie jsou naprosto základní součástí fungování domácnosti. Nikdo nechce riskovat výpadek nebo zbytečné komplikace. Pořád tu navíc přetrvává spousta předsudků a obav, které lidi od změny odrazují. Změna dodavatele je pouze administrativní záležitost, neznamená žádný technický zásah.
Čím si to vysvětlujete?
Většina lidí nerozlišuje mezi distributorem a dodavatelem. Distributor je ten, kdo má na starosti infrastrukturu, tedy kdo natáhl do domu dráty, kterými elektřina proudín, nebo trubky, jimiž proudí plyn. Dodavatel naopak elektřinu a plyn nakupuje na burze a za určitou cenu pak prodává koncovému zákazníkovi. Jsou to dva zcela odlišné subjekty, ale lidé je často házejí do jednoho pytle.
Typická situace pak vypadá tak, že někdo chce změnit dodavatele, ale omylem kontaktuje distributora, který mu oznámí, že to možné není. A tím celá snaha končí, protože rozdíl mezi těmito dvěma rolemi není běžně známý. Distributora skutečně změnit nemůžete, ale pokud zaměníte pojmy, nikdo vám to obvykle nevysvětlí, i když je zřejmé, že jste přece mysleli dodavatele.
Platí, že pasivní zákazník je pro dodavatele ten nejlepší?
Přesně tak. Zákazník obvykle platí takovou cenu, jakou mu dodavatel nastaví. Přijde faktura, předpis záloh – a tím to pro většinu lidí končí. Jen málokdo se zamýšlí nad tím, jestli výše záloh skutečně odpovídá spotřebě. Navíc je na faktuře tolik informací, že je pro normálního člověka nemožné se v nich vyznat. Častým omylem je přesvědčení, že přeplatek znamená výhodnou cenu. Pravděpodobně to však jen ukazuje, že měsíční platby byly zbytečně vysoké.
V praxi se setkáváme s případy, kdy někdo posílá čtyři a půl tisíce korun měsíčně za chatu nebo šest tisíc za běžný byt, aniž by měl tušení, že by mohl mít za podobnou částku obě nemovitosti dohromady, nebo dokonce levněji. Jde tedy o pocitovou věc a opět o fakt, že lidé si myslí, že je povinnost platit to, co dodavatel předepíše.
Máte příklad konkrétní úspory, které jste někomu pomohli dosáhnout?
Uvedu příklad z loňska. Obrátila se na mě sestřenice, které dodavatel nastavil zálohy na osm tisíc korun měsíčně s tříletou fixací. Cena za jednotku elektřiny v jejím případě vycházela zhruba na šest tisíc korun včetně DPH, a to v době, kdy se běžně pohybovala kolem tří tisíc. Jen na této části ceny ušetřila čtyřicet tisíc ročně. Šlo o běžný rodinný dům do dvou set metrů čtverečních, kde žije čtyřčlenná rodina.
Jak velká může být úspora u bytů a firemních zákazníků?
U běžného bytu o velikosti 2+kk, řekněme kolem 50 metrů čtverečních, se může roční úspora pohybovat zhruba okolo tří až pěti tisíc korun. V průměru se ale dostáváme na částku kolem osmi tisíc ročně na jednu smlouvu. U firem pak obvykle dokážeme snížit náklady o 20 až 25 procent oproti původním cenám.
Probíhá proces změny dodavatele energií výhradně online?
Může, ale není to nutné. Kdo chce, má k dispozici na telefonu energetického poradce, kterému popíše svou situaci, a on mu rovnou připraví nabídku na míru s vyčíslenou úsporou. Tu mu hned posílá e-mailem a klient se tedy okamžitě může doptat na všechno, co ho zajímá. Pokud se klient rozhodne ušetřit změnou dodavatele, přijde mu na e-mail vyplněná smlouva včetně dalších dokumentů, které on-line podepíše, a tím pro něj všechno končí. Veškerou administrativu zařizujeme my. Pak už jen čeká na zahájení dodávek od nového dodavatele.
Když se někdo rozhodne změnit dodavatele, co by si měl pohlídat?
Především je potřeba si pohlídat, jakou cenu za energii skutečně platím. To znamená porovnat jednotkovou cenu na faktuře s tou, kterou dostanu v nové nabídce. Důležité je také vědět, jestli uzavírám smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, protože podle toho se liší podmínky ukončení. Pokud je součástí nabídky bonus, měl by člověk znát přesné podmínky, za kterých na něj má nárok.
Často dochází k nejasnostem ohledně garance ceny – standardně platí, že cena je garantována od data podpisu smlouvy až do posledního dne jejího trvání. Ale pozor – setkáváme se i s případy, kdy smlouva je podepsaná dnes, ale odběr začne až za několik měsíců, během kterých se cena může změnit. A nakonec je důležité vědět, jaké jsou podmínky pro výpověď smlouvy. Od 1. 8. platí novela energetického zákona, která nastavuje maximální možné sankce, a to i pro již uzavřené smlouvy.
Liší se nějak podmínky, pokud smlouvu uzavřu online nebo na dálku?
Ano, rozdíl tam je. U smluv uzavřených online má spotřebitel možnost od nich bez sankce odstoupit, zatímco při podpisu na pobočce tato ochrana neplatí – jakmile smlouvu podepíšete, už z ní nelze jednoduše vycouvat, ani když jde o nevýhodnou cenu. Online sjednání je tak z našeho pohledu pro spotřebitele bezpečnější a dává mu víc času si všechno ověřit a promyslet.
Co vy osobně považujete za největší výzvu v oboru?
Nejtěžší je vysvětlit lidem, že energie je potřeba začít řešit komplexně. Nejen změnou dodavatele, ale i způsobem, jakým ji doma používají – čím topí, ohřívají vodu, navíc jak efektivní jsou zařízení, s jejichž pomocí to dělají. Dřív se tomu moc pozornosti nevěnovalo, energie byla levná a všechno tak nějak fungovalo. Dnes je ale důležité vědět, kdy a jak spotřebiče používat, jak rozumně nakládat s elektřinou z vlastní fotovoltaiky a jak to celé nastavit tak, aby nejen klesly náklady na jednotku energie, ale zároveň se snížila i samotná její spotřeba.
Pavel Kohár
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Působil v obchodních a marketingových týmech řady firem napříč různými obory. Aktuálně se ve svých textech nejraději věnuje byznysu, startupům a finančním trhům. Další články autora.
