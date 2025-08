Neplatí, ale bydlí dál? Návod, jak vystěhovat problémového nájemníka

Jak na to

1. 8. 2025

Zákon poskytuje pronajímatelům jen omezené možnosti, jak řešit potíže s nájemníky, a stanovuje jim striktní pravidla. Předně je vždy třeba mít na paměti, že k vystěhování nájemníka může dojít až po řádném ukončení nájemní smlouvy. V průběhu trvání nájmu není možné nájemníka z vlastní vůle jen tak vystěhovat.

Výpověď nájmu může pronajímatel dát pouze z důvodů stanovených občanským zákoníkem. Nejčastějším z výpovědních důvodů bývá neplacení nájemného. Případné neplacení nájmu po delší dobu dokonce zákon považuje za zvlášť závažné porušení povinností a umožňuje pronajímateli nájemní smlouvu ukončit okamžitě.

Platí tedy, že podobně jako v oblasti pracovního práva, kde je chráněnou slabší stranou zaměstnanec, nájemní právo poskytuje větší ochranu nájemcům. Není například možné smluvně se dohodnout na jiných výpovědních důvodech než těch zákonných. Současně je v případě problémů třeba přesně dodržet stanovený formální postup. V důsledku toho může být vystěhování neplatičů či jinak problémových nájemníků v praxi často poměrně komplikované, zdlouhavé a v konečném důsledku velmi nákladné.

Jak platně ukončit nájemní smlouvu

Základním pravidlem tedy je, že po nájemci je možné požadovat opuštění bytu až po řádném ukončení nájemního vztahu.

Pokud mezi nájemcem a pronajímatelem panuje shoda, nájemce například přišel o příjem a potřebuje levnější bydlení, je vždy vhodnější řešit nastalou situaci dohodou. V rámci dohody o ukončení nájmu není třeba dodržovat výpovědní doby a strany si mohou sjednat konkrétní specifické podmínky ukončení nájmu. Pokud nájemník dluží na nájemném, lze do dohody zahrnout uznání dluhu i splátkový kalendář. I když pronajímatel třeba nedostane celou dlužnou částku, snižuje dohoda riziko možných problémů.

Když však k dohodě nedojde nebo nájemník nekomunikuje, lze nájem v případech stanovených zákonem ukončit pouze výpovědí. Výpověď přitom musí být písemná a musí z ní být patrno, z jakého ze zákonných důvodů vychází.

Radek Novotný Je partnerem advokátní kanceláře Drobiš & Novotný, advokáti. Specializuje se na právní pomoc obětem dopravních nehod, pracovních úrazů, zdravotnické právo a taktéž právní pomoc online, zejména v oblasti nemovitostního práva.

Nájemní smlouvu, ať už sjednanou na dobu určitou nebo neurčitou, je možné vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou v případech:

Hrubého porušení povinností vyplývajících z nájemního vztahu.

Odsouzení nájemníka za úmyslný trestný čin spáchaný vůči pronajímateli, členovi jeho domácnosti, jinému obyvateli domu nebo majetku nacházejícímu se v domě.

Nutnosti uvolnit byt či dům z důvodu veřejného zájmu.

Nebo z jiného obdobně závažného důvodu.

Nájemní smlouvu na dobu neurčitou je možné rovněž vypovědět pokud:

Má pronajímatel nebo jeho manžel v souvislosti s rozvodem v úmyslu byt sám obývat.

Pronajímatel potřebuje byt pro vymezený okruh svých příbuzných.

Pokud nájemník porušuje své povinnosti zvlášť závažným způsobem, tedy například neplatí nájem a náklady na služby po dobu delší než tři měsíce, poškozuje byt či dům závažným způsobem, užívá neoprávněně byt k jiným než smluveným účelům a podobně, může pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Jak má výpověď z nájmu vypadat

Aby byla výpověď z nájmu účinná, musí splňovat určité základní náležitosti stanovené zákonem:

Musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé smluvní straně.

Pronajímatel musí nájemníka poučit o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a požádat soud o přezkum výpovědi.

Výpověď musí obsahovat konkrétní důvod ukončení nájmu a musí to být jeden ze zákonných důvodů.

Pokud se nájemník domnívá, že výpověď není oprávněná nebo zákonná, má možnost se do dvou měsíců od jejího doručení obrátit na soud a podat návrh na její přezkoumání.

Pokud pronajímatel hodlá vypovědět nájem ze zvlášť závažných důvodů, tedy bez výpovědní doby, musí navíc výpovědi předcházet výzva, aby nájemce v přiměřené lhůtě závadný stav odstranil.

Výpovědní doba

Jak již bylo zmíněno, je výpověď z nájmu spojena s tříměsíční výpovědní dobou a u vymezených intenzivnějších porušení nájemní smlouvy je možná výpověď okamžitá. V takovém případě je nájemník povinen byt opustit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce.

Je důležité si uvědomit, že případná výpovědní doba začíná běžet až od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. To znamená, že pokud plánujete ukončit nájem ke konkrétnímu datu a blíží se konec měsíce, je zásadní s podáním výpovědi neotálet. Například pokud výpověď doručíte 1. srpna, výpovědní doba začne běžet až od 1. září.

Nájemní vztah končí uplynutím celé výpovědní doby a teprve poté je možné po nájemníkovi oprávněně požadovat, aby váš byt opustil.

Když se nájemník odmítá vystěhovat

Jestliže nájemník odmítá po skončení nájemního vztahu dobrovolně opustit byt, vzniká pro pronajímatele komplikovaná situace. Zásadní však je, aby veškeré kroky spojené s vystěhováním přesto probíhaly v souladu se zákonem. Jinak by se totiž sám pronajímatel mohl dostat do potíží.

Majitel bytu se v žádném případě nesmí pokusit nájemníka vystěhovat silou, odpojením energií, výměnou zámků nebo vstupovat do bytu bez souhlasu nájemníka. Stejně tak není dovoleno svépomocí vyklidit nájemníkovy věci. Takové jednání je nejen nepřípustné, ale může být kvalifikováno i jako trestný čin.

Ačkoliv se pronajímatel může oprávněně cítit poškozen, protože někdo bez placení užívá jeho majetek, zákon chrání i neplatícího nájemníka. Pronajímatel proto musí při vystěhování postupovat výhradně podle platné legislativy.

Takový postup zahrnuje podání žaloby na vyklizení bytu, vyčkání na pravomocné rozhodnutí soudu a v případě potřeby jeho vynucení prostřednictvím soudního exekutora. Ačkoliv je tento postup zdlouhavý a administrativně náročný, jiná legální cesta k vystěhování problémového nájemníka bohužel neexistuje.

Žaloba na vyklizení bytu

Jak jsme si již nastínili, když se nájemník po řádném ukončení nájemní smlouvy odmítne z bytu dobrovolně vystěhovat, nezbývá pronajímateli nic jiného než se obrátit na soud. Ještě před zahájením soudního řízení by měl pronajímatel nájemníka formálně vyzvat k vyklizení bytu prostřednictvím předžalobní výzvy.

Tato výzva, která musí být písemná, slouží jako poslední upozornění. Měla by jasně určit termín, do kdy má nájemník byt vyklidit a informovat ho o možných právních následcích, jestliže tak neučiní.

Jestliže nájemník i nadále bezdůvodně setrvává v bytě, musí pronajímatel přistoupit k podání žaloby na vyklizení nemovitosti. V případě, že byl nájem řádně ukončen, měl by soud žalobě vyhovět. Je však třeba počítat s tím, že soudní řízení může trvat delší dobu, zejména když se nájemník snaží průběh soudního řízení zdržovat.

Vedle toho se poté může pronajímatel obrátit na soud s žalobou na uhrazení dlužného nájemného či na náhradu škody, která vznikla na zařízení nebo vybavení bytu.

Rozkaz k vyklizení

Aktuální právní úprava vystěhování problémových nájemníků je předmětem dlouhodobé kritiky prakticky všech zainteresovaných subjektů. Zákonodárce se proto aktuálně ve snaze o zjednodušení a zkrácení celého procesu rozhodl do právního řádu zavést institut rozkazu k vyklizení.

Rozkaz k vyklizení bytu představuje zjednodušenou formu soudního řízení, která má za cíl urychlit vystěhování neplatiče či problémového nájemníka. Na rozdíl od standardního soudního řízení může soud rozhodnout bez nařízení jednání, což výrazně urychlí celý proces. Rozhodnutí poté může být vydáno už během několika týdnů.

Pokud jsou splněny zákonné podmínky pro jeho vydání, nařídí soud v rozkazu k vyklizení žalovanému, aby do 15 dnů od jeho doručení vyklidil byt či dům a uhradil náklady řízení, nebo aby ve stejné lhůtě podal odpor.

Právě zde může využití v praxi narážet na problémy. Dá se totiž předpokládat, že problémoví nájemníci, kteří byli za předchozí úpravy schopni obstrukcemi soudní řízení protahovat, vznesou jednoduše odpor a věc bude muset být řešena ve standardním soudním řízení.

Pokud však nájemník na rozkaz nezareaguje odporem, může být po právní moci provedeno nucené vyklizení bytu prostřednictvím soudního exekutora.

Vyklizení bytu exekutorem

Završením celého dlouhého procesu vystěhování je realizace soudního rozhodnutí o vyklizení bytu. Pokud nájemník ani po nabytí právní moci rozsudku byt ve stanovené lhůtě dobrovolně neopustí, musí se pronajímatel obrátit na soudního exekutora.

Exekutor nejprve bývalého nájemníka vyzve, aby byt dobrovolně vyklidil a předal. Pokud ten výzvu ignoruje, určí konkrétní datum vystěhování a poté přistoupí k jeho provedení. V případě odporu nebo komplikací může exekutor požádat o spolupráci například zámečníka nebo Policii ČR. Celý proces musí opět probíhat v souladu s právními předpisy a stanovenými lhůtami, což znamená další zdržení. Pro pronajímatele to však znamená, že konečně bude moci nemovitost opět využívat.

Lze problémům předcházet?

Vystěhování problémového nájemce tedy může být složitý, časově náročný a finančně nákladný proces. Optimální proto je snažit se problémům předcházet. Je pravdou, že pronajímatelé mají v tomto ohledu úzký manévrovací prostor, ale existuje několik osvědčených rad ke snížení rizik spojených s pronajímáním bytu.

Základem je důkladný výběr nájemníků. Snažte se o nich zjistit co nejvíce. Například prostřednictvím internetu či veřejně dostupných rejstříků nebo databází týkajících se dluhů, exekucí, insolvenčních řízení. Vždy je vhodné se s potenciálními zájemci osobně setkat a důkladně si je vyzpovídat.

Dalším zásadním krokem je kvalitně sepsaná nájemní smlouva. Lze jen doporučit obrátit se na advokáta specializujícího se na nájemní právo, který vám sepíše nájemní smlouvu na míru, tak aby vám poskytovala nejvyšší možnou ochranu a současně byla právně bezvadná.

Obvyklým preventivním nástrojem je sjednání jistoty, tedy peněžité kauce, kterou zaplatí nájemník před nastěhováním. Tato částka slouží pronajímateli ke krytí případných škod či dluhů. Současně lze v nájemní smlouvě sjednat smluvní pokutu pro případná porušení povinností. Je však nutné dodržet zákonný limit, kdy celková výše kauce a smluvních pokut nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

Vedle toho se rozhodnutím Nejvyššího soudu z roku 2024 otevřela pronajímatelům možnost využít ke své ochraně notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti. Notářský zápis může urychlit vystěhování problémového nájemníka, neboť ho lze využít jako exekuční titul. Je však nutno počítat s tím, že jde o další náklad a formalitu nad rámec sepisu běžné nájemní smlouvy.

Postavení pronajímatele je v podobných případech velmi složité a bylo by potřeba přijmout opatření ke zrychlení a zjednodušení řízení o vystěhování. Zlatým pravidlem zůstává, že je důležité řešit případné problémy s nájemníky včas a aktivně. Ideálním řešením bývá většinou nějaká forma dohody. Pokud však dohoda není možná, je třeba při vystěhování problémového nájemníka postupovat přesně podle zákona, neboť je to jediná cesta, jak se sám nedostat do problémů.

Radek Novotný

