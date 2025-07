Šest metrů za milion korun. A bude hůř, říkají o bydlení developeři

Developerské společnosti Central Group, Skanska a Trigema pravidelně vydávají tržní analýzu nemovitostního trhu. V té nejnovější, za první pololetí letošního roku, potvrzují, že zájem o byty je mimořádný.

Celkový počet 4300 prodaných nových bytů v Praze od začátku roku je podle nich druhým nejlepším pololetním výsledkem za posledních 15 let, kdy se vedou prodejní statistiky. Vyšší zájem ze strany kupců byl doposud zaznamenán pouze v rekordní první polovině roku 2021, kdy se prodalo 4750 nových bytů.

Tehdy ale následoval výrazný propad poptávky, spojený se začínajícím růstem sazeb hypoték a prudce se zvyšující inflací. Letos je prý situace jiná a silný zájem o byty bude pokračovat. Celkové by tak roční prodeje mohly přesáhnout osm až devět tisíc bytů, což by znamenalo nový prodejní rekord.

Za silnou poptávkou stojí podle analýzy několik faktorů:

Postupný pokles úrokových sazeb: podle ČBA Hypomonitor v červnu klesla průměrná úroková sazba nových hypoték na 4,56 % ročně a od začátku roku byly poskytnuty nové hypotéky v objemu 150 miliard korun. To je o 50 miliard (50 %) víc než ve stejném období loňského roku.

Celkové zlepšení ekonomické situace a návrat odkládané poptávky z let 2022 a 2023.

Nejistý vývoj v mezinárodním obchodě, který vede část lidí a investorů k přesunu svých prostředků do nemovitostí jako bezpečné formy investice.

„Kupující si zároveň uvědomují, že ceny nových bytů v Praze rostou rychleji než se snižují úrokové sazby hypoték a snaží se tak využít příležitosti k pořízení vlastního bydlení v čase, kdy je k dispozici nabídka atraktivního bydlení,“ říká Juraj Murín, ředitel vývoje projektů Skanska Residential.

Doplňuje, že úrokové sazby bank by se mohly pomalu dostat ke čtyřem procentům, naopak ceny bytů porostou v následujících měsících o zhruba 10 procent.

Průměrná nabídková cena bytů v Praze dosahuje nyní rekordních 170 594 korun za metr čtvereční, což představuje meziroční nárůst o 8,8 % a zvýšení o 1,6 % oproti minulému čtvrtletí. Prodejní ceny se dostaly na 165 019 korun za metr čtvereční, meziročně se jedná o 12,3% nárůst, mezičtvrtletně pak o 3,3%. Každých šest metrů čtverečních bytové plochy tedy stojí milion korun.

Nejnižší průměrné prodejní ceny nových bytů v Praze zůstávají v Praze 9, pohybují se okolo 152 tisíc. Naopak nejvyšší ceny dál vykazuje historické centrum, konkrétně Praha 1 a 2, kde průměrná cena přesahuje 210 tisíc korun za metr čtvereční. V těchto lokalitách je zároveň minimální nabídka. Cenově se k nim přibližuje rychlým tempem Praha 7, která prošla stavebním vývojem a jde o velmi populární lokalitu.

Čtvrtletí Průměrná nabídková cena bytu (70 m²) Sazba hypotéky Měsíční splátka hypotéky 4Q 2023 10 673 752 Kč 5,65 % 49 267 Kč 1Q 2024 10 685 072 Kč 5,19 % 46 903 Kč 2Q 2024 10 974 600 Kč 5,05 % 47 418 Kč 3Q 2024 11 250 407 Kč 4,96 % 48 077 Kč 4Q 2024 11 424 210 Kč 4,80 % 47 972 Kč 1Q 2025 11 756 291 Kč 4,68 % 48 685 Kč 2Q 2025 11 941 580 Kč 4,56 % 48 746 Kč

Podle developerů rostou ceny také v Praze 3, která by se mohla stát „druhým Karlínem“. Ceny sousedního Karlína, který patří také k populárním částem Prahy, se blíží k 200 tisícům za čtvereční metr podlahové plochy.

Nejprodávanějšími jsou byty 2+kk, které dlouhodobě tvoří přes 40 procent všech prodejů. Spolu s byty o velikosti 1+kk pak tvoří dohromady 72 % prodejů. Postupem let se zmenšuje podlahová plocha bytů, nyní se pohybuje v průměru kolem 58 metrů čtverečních. Magickou hranicí je 30 metrů čtverečních, o menší byty je pak už zájem menší.

Podle Dušana Kunovského, předsedy představenstva Central Group, rostou ceny bytů v hlavní městě nejenom kvůli silné poptávce a nízké nabídce, dalším důvodem jsou rostoucí ceny stavebních pozemků i zvyšování dalších stavebních nákladů.

„Podstatnou roli v růstu cen sehrávají také přetrvávající komplikace s implementací nového stavebního zákona a zpožděná digitalizace povolovacích procesů. Povolování staveb je tragické dlouhodobě. Nyní je ale situace z důvodu vzniklého chaosu ještě horší, než byla u starého stavebního zákona,“ říká Kunovský.

Doplňuje, že ceny nových bytů za posledních 10 let vzrostly už o víc než 170 %, a to i přes stagnaci v letech 2022 a 2023. „A bez potřebných razantních kroků a změn ze strany státu bude tento trend pokračovat,“ míní Kunovský.

Koncem června bylo v Praze v nabídce 5750 nových bytů, což představuje nárůst o 7,5 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Tento růst je možné podle analýzy přičíst postupnému vyčerpávání zásob dřív předpřipravených projektů z období odložené poptávky v letech 2022 a 2023, nikoli zlepšené situaci s povolováním nových staveb.

Nabídka je tak stále výrazně pod potřebami trhu. „Pokud má Praha dohnat dlouhodobý bytový deficit, mělo by se zde ročně povolovat alespoň osm až deset tisíc nových bytů. Nynější tempo je zcela nedostatečné, a právě nízká míra povolování je jedním z hlavních důvodů, proč nabídkové ceny novostaveb v Praze dosáhly historického maxima,“ říká k tomu Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema.

Zdražují i starší byty a nájemné. Průměrná nabídková cena starších bytů v Praze je nyní 143 303 korun za metr čtvereční, což je meziroční nárůst o 11,6 %. Průměrné nájemné v Praze je nyní 447 korun za metr čtvereční, u novostaveb 477 korun. Jedná se meziroční nárůst o 5,7 %. A podle developerů i nájemné v následujícím roce poroste, a to o zhruba 10 procent. V Praze je aktuálně v nabídce šest tisíc nájemních bytů.

V některých regionech je situace s volnými byty ucházející. Nyní je podle analýzy v krajích k dispozici 9737 nových bytů, což je o víc než 20 procent víc než v prvním čtvrtletí 2025. Ceny bytů se liší podle kraje. Druhým nejdražším městem z pohledu nových bytů je Brno, kde se tržní cena dostala na 145 881 korun za metr čtvereční. „Dá se tak říci, že Brno se stává v cenách bytů předměstím Prahy,“ uvádí Marcel Soural.

Zástupce developerských společností navrhují vládě čtyři kroky ke zlepšení nedostatku bydlení v Česku:

Zrychlit a zjednodušit povolování.

Zmírnit přeregulovanost stavebnictví.

Zlepšit územní plánování, aby bylo kde stavět.

Stavět dostupné byty městy a obcemi „ve velkém“.

„Politici by měli konečně udělat to co mají, tedy zjednodušit zákony, zjednodušit procesy, snížit počet norem, snížit počet orgánů státní správy a celý ten proces povolování staveb zlehčit. Když se tohle stane, tak budou ceny stabilní. Když se to nestane, tak ceny bytů porostou a obyvatelé nebudou mít kde bydlet,“ uzavírá Soural z Trigemy.

