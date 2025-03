Víc a dráž. Kolik se v Česku prodá bytů a kde jsou nejlevnější

Na trhu nových bytů vede Praha a ceny rostou. V segmentu novostaveb se v loňském roce prodalo téměř 21 500 bytů, což je o 51 procent víc než v loňském roce. Dokonce se bytů v novostavbách prodalo víc než bytů v panelové zástavbě, kde se dlouhodobě prodává nejvíc. Přes 80 procent bytů v novostavbách se prodalo v takzvaných prvoprodejích, tedy prvním majitelům přímo od developerů.

Milan Roček Zdroj: Hypox.cz Spoluautor a provozovatel aplikace Hypox.cz a portálu Dataligence.cz (dřív CenovaMapa.org), který dlouhodobě sleduje a analyzuje trh rezidenčních nemovitostí v Česku. Se svým týmem se věnuje vytváření valuačních řešení a digitálních nástrojů pro online oceňování nemovitostí pro banky a pojišťovny i pro realitní investory a širokou veřejnost.

Necelých deset tisíc bytů v novostavbách se prodalo v hlavním městě. Praha zůstává epicentrem prodeje nových bytů, a to i přes vysoké ceny. Nové byty tu za minulý rok zdražily o více než deset procent a s cenou 158 597 Kč/m² jsou na hranici historického maxima. Nové byty zdražovaly i v regionech, ale pouze o necelých 1,5 procenta.

Jak jsou novostavby dostupné?

Pokud byste si chtěli koupit v Praze nový byt o výměře 75 m², budete na něj potřebovat asi 11 600 000 korun. Kdybyste si na takový byt brali 80procentní hypoteční úvěr, splátku můžete očekávat okolo 50 000 korun. Naopak v Karlových Varech, kde jsou teď nové byty nejdostupnější, by vám za stejných podmínek stačilo na splátku jen přibližně 23 600 Kč.

Zdroj: Hypox.cz

Zdražovalo se víceméně všude

Cenový vývoj je podobný i u starších bytů. Na úrovni celé republiky byty ve starší zástavbě zdražily o 10,1 procenta, v Praze dokonce o 15 procent. V rámci starší zástavby se v loňském roce prodalo více než 33 tisíc bytů, necelé dvě třetiny v panelové zástavbě, zbytek byty v cihlových domech. Starší bytová zástavba je dlouhodobě nejstabilnějším segmentem napříč všemi regiony, protože takové byty mají, narozdíl od novostaveb, bohaté zastoupení napříč všemi typy měst. Byty v panelové zástavbě tvoří dnes přibližně polovinu všech bytů v Česku, cihlové pak další zhruba třetinu.

Zdroj: Hypox.cz

Panelové byty se nejvíc prodávaly v Ústeckém kraji. Prodalo se tu dokonce o 310 bytů v panelácích víc než v Praze. Ústecký kraj už zároveň není nejlevnější lokalitou, kde lze panelový byt pořídit. Na 75 m² panelového bytu si tam nyní musíte připravit 2 526 000 korun. O něco levněji byste mohli nakoupit v Karlovarském kraji, kde vám postačí 2 485 000 korun. Naopak nejdražší panelové byty jsou nepřekvapivě v hlavním městě. Na stejně velký byt v paneláku v Praze si musíte nachystat skoro 8,5 milionu, ceny panelových bytů se totiž dlouhodobě drží nad hranicí sta tisíc Kč/m².

Živo bylo v minulém roce i na trhu s rodinnými domy, kterých se prodalo 26 tisíc, jen minimum z toho v Praze. Nejlevněji rodinný dům vyšel na konci roku v Karlových Varech, nejdražší byly v Praze a Brně.

Zdroj: Hypox.cz

Sazby hypoték neklesají, ale poptávka roste

Hypoteční trh v roce 2024 výrazně ožil, a to i přes nízký pokles úrokových sazeb. Přestože úroková sazba klesla od ledna do prosince 2024 pouze o 0,74 procenta, zájem o hypotéky dlouhodobě roste. Podle dat Hypomonitoru České bankovní asociace banky během minulého roku poskytly nové hypotéky za 228 miliard korun, průměrná výše hypotéky vzrostla na 3,86 milionu korun.

Celkově lze říci, že rok 2024 byl pro český realitní trh rokem obnovy a růstu po období stagnace. Předpovídat, co nás letos čeká na realitním trhu, nebudeme, ale vidíme oživení na všech stranách. Prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by pozitivní trend neměl pokračovat. Předpokládaný další mírný pokles úrokových sazeb a stabilní ekonomická situace by měly podpořit jak poptávku, tak i nabídku na trhu s nemovitostmi.

Peníze BrandVoice: Partnerem článku je Hypox.cz Více o spolupráci

Milan Roček Milan Roček je spoluautor a provozovatel aplikace Hypox.cz a portálu Dataligence.cz (dříve CenovaMapa.org), který dlouhodobě sleduje a analyzuje trh rezidenčních nemovitostí v České republice. Milan a jeho tým se věnují vytváření... Další články autora.

Jakou cenu má vaše nemovitost? Získejte na pár kliknutí jediná certifikovaná data o realitním trhu a rozhodujte se na základě správných informací. Vyzkoušet zdarma

Sdílejte článek, než ho smažem