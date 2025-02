Vytěžování dat z katastru: skrytý byznys, který ohrožuje trh s bydlením

Každý potřebuje někde bydlet, trh s nemovitostmi je nedomyslitelnou a základní složkou ekonomiky a přímo nebo nepřímo i součástí života každého z nás. V posledních letech jsme na něm ale bohužel svědky rozsáhlého zneužívání dat z katastru nemovitostí ze strany nejrůznějších služeb, které nerespektují ani pravidla, ani ochranu soukromí. Místo toho, aby data pomáhala trh zpřehlednit, stala se nástrojem nekalých praktik, které pokřivují informace o cenách, umožňují spekulace s vlastnictvím a v nejhorších případech vedou k cílenému okrádání lidí o jejich majetek.

V čem je problém?

Problém je nelegální „těžba“ dat z katastru a jejich zneužívání. Český katastr je poměrně otevřený a dají se z něj snadno získat i údaje, které jsou sice důležité pro transparentnost například při prodeji, ale zároveň je musíme považovat za citlivé. Zacházení s nimi má svoje pravidla. Jenže spousta nástrojů je nerespektuje. Jsou mezi nimi aplikace pro monitorování exekucí, změn vlastníků, převody vlastnických podílů a podobně. Snahou těchto služeb a spekulantů kolem nich často není dosáhnout větší transparentnosti trhu, nýbrž využít složité životní situace jiných lidí. Jak? Například vykupováním nemovitostí a podílů hluboko pod tržní cenou.

Že něco není úplně za hranou zákona, neznamená, že je to v pořádku. Stejně jako jsme se historicky vypořádali se šmejdy prodávajícími předražené hrnce, měli bychom zarazit neetické praktiky fliperů a lovců exekucí dřív, než kvůli nim část společnosti přijde o důvěru ve spravedlnost a právní stát. Zastavit nelegální vytěžování katastru nemovitostí je první opatření, jak toho dosáhnout, protože právě ukradená data umožňují spekulantům přesně zacílit své snahy. Chápu princip svobody podnikání, ale nepřijde mi v pořádku podporovat šíbry, jejichž praktiky obsahují vše od nátlaku po vydírání a kteří svůj podnikatelský model ještě školí na seminářích.

Obchod s chudobou i zkreslená očekávání

Obchod s chudobou je v méně privilegovaných částech naší republiky trvalý problém a spekulace s částmi nemovitostí ho dále zhoršují. Nemusíme ale brát jen nejčernější scénáře. Obchod s podíly má negativní dopad i na zbytek trhu. Jaký? Vede ke zkreslení dat a špatným údajům o cenách.

Katastr se proti pravidlům dá vytěžovat jen do určité míry. Aplikace, které to dělají, tím pádem nemají pro výpočty kompletní informace. To ale běžný uživatel zpravidla nepozná. Nejčastější chybou je, že tyto služby neumí rozeznat cenu za prodej celé nemovitosti od ceny za prodej jejího zlomku. Že nejde o drobné zkreslení ukáže příklad. Nejmenovaná služba měla v datech údaj o prodeji 4+kk v Dejvicích za 1 500 000,-. Pěkná cena, že? Akorát, že šlo o prodej jedné desetiny, nikoliv celé nemovitosti.

Takovéto nepřesnosti vedou ke špatným výsledkům, což znemožňuje prodávajícím i kupujícím udělat si relevantní obrázek o stavu realitního trhu. S tím, jak přibývá obchodů s podíly, se navíc odchylka od reality zvětšuje a míra zkreslení stoupá.

Stojí to 8, nebo 10 milionů?

Ceny bydlení jsou celospolečenské téma. Ani média si však často nedávají práci s tím, abychom vedli diskuzi na základě korektních informací, protože přebírají indexy a informace o cenách ze všech stran – ať už se jedná o subjekty, které data sbírají a vyhodnocují podle pravidel a správně, nebo čerpají ze zkreslených nebo protiprávně získaných útržkovitých informací. Přehlcení veřejného prostoru informacemi, roztříštěnost, absence kontextu a špatná interpretace dat pak vedou ke zmatení široké veřejnosti a negativně ovlivňují transparentnost trhu s bydlením. Proto vítáme snahy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) v novele katastrálního zákona přístup k informacím zpřísnit a nelegálnímu sběru dat zamezit.

