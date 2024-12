Kolik zaplatíte za plyn v roce 2025? Kalkulačka nových cen za distribuci

Energetický regulační úřad rozhodl, kolik budeme platit v roce 2025 za distribuci plynu. Tabulky s novými cenami rámoval optimisticky: zaplatíme míň. V průměru podle úřadu ceny plynu klesnou o 8,5 procenta. Jenže poplatky distribučním společnostem na tom žádnou zásluhu nemají. Naopak: tahle státem regulovaná část ceny stoupne, kvůli tomu nám plyn v příštím roce nezlevní ještě víc.

Od ledna 2025 se zvyšují obě části ceny za distribuci – jak cena za distribuovaný plyn, tak stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu. V prvním případě platíte za to, kolik plynu k vám trubkami distribuční společnosti doteče – celková cena je tedy závislá na tom, kolik plynu skutečně odeberete. Měsíční plat je fakticky poplatek za to, že distribuční společnost s vámi počítá a že pro vás má vždycky připraveno dost plynu, když zapnete sporák nebo kotel. Výška měsíčního poplatku je taky závislá na spotřebě: podle ročního odběru spadnete do jedné ze sazeb. Ale pak už je fixovaná celý rok, měsíc co měsíc stejná, i když nespálíte ani krychlový centimetr plynu.

Naše kalkulačka vám rychle spočítá, o kolik vaše domácnost v příštím roce zaplatí za distribuci víc. Stačí k tomu tři údaje z roční faktury: distribuční území (distribuční společnost), roční spotřeba a cena. Nápovědou vám případně může být náš průvodce fakturou za plyn. Vaše vyúčtování samozřejmě může vypadat jinak, nicméně tyhle údaje v něm vždycky být musí.

Kalkulačka vynechává poplatek Operátorovi trhu – státní společnosti, která pomáhá s koordinací distribuce energií, tedy elektřiny i plynu. Domácnost mu za rok zaplatí pár desítek korun, v celkové útratě za plyn je to položka zanedbatelná. A její zvýšení v řádu jednotek korun za rok ještě zanedbatelnější.

Máme i kalkulačku, která spočítá, jak vám nové distribuční poplatky změní v roce 2025 účet za elektřinu: Kalkulačka změny cen elektřiny 2025

Z čeho se skládá cena plynu pro domácnosti?

Cena plynu pro domácnosti má tři velké části:

tržní, neregulovanou složku, kterou platíte obchodníkovi s plynem

regulovanou složku určovanou Energetickým regulačním úřadem – platíte za použití infrastruktury, kterou k vám plyn jde

daň z přidané hodnoty

Všechny peníze v praxi platíte najednou dodavateli plynu, který už si poradí s tím, kam má co přeposlat. Dál na faktuře za plyn najdete poplatek Operátorovi trhu (který je tak malý, že ho dnes zanedbáme), nebo daň ze zemního plynu – která je ale domácnostem odpuštěna, takže na vyúčtování vidíte u téhle položky milou nulu.

Cena za distribuci se stanoví úředně z jednoduchého důvodu: neexistuje tu volný trh, který by ji určil. Máme tři velké distributory – firmy GasNet (dřív RWE GasNet), Pražská plynárenská Distribuce a EG.D (dřív E.ON Distribuce) – a každý z nich má fakticky na svém území monopol. Ceny za distribuci jednou ročně zveřejní Energetický regulační úřad, který by měl dbát na to, aby byly férové. Aby distributor neprodělával a aby měl na údržbu a na investici do infrastruktury.

Proč cena za distribuci plynu stoupá

Energetická infrastruktura má obecně jednu nepříjemnou vlastnost. Čím míň ji používáte, tím dráž vás – v přepočtu na jednotky – stojí. Říká se tomu vodárenský efekt a princip je jednoduchý: vykopat, vyměnit, zakopat vodovodní trubku stojí pořád stejně. Bez ohledu na to, jestli si večer dáváte plnou vanu nebo jen rychlou sprchu.

U plynu se v těchto letech vodárenský efekt projevuje velmi výrazně: od polovičky roku 2021, kdy prudce začaly růst ceny, jsme v Česku snížili spotřebu plynu skoro o 30 procent. Údržba infrastruktury ale stojí stejně, proto tedy na spotřebovaný krychlový metr platíme víc a víc. K růstu cen za distribuci přispěje i to, že naší infrastrukturou už neprotéká plyn z Ukrajiny do jiných zemí. Inkasované poplatky za tranzit dřív snižovaly naše vlastní náklady.

Platíte hodně za plyn?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za plyn

Kdo se stará, platí míň

Jak se vám změní cena za samotný plyn – tedy její tržní část, která v poslední době klesá? Jsou v zásadě tři možnosti:

Máte u svého dodavatele cenu plynu na nějakou dobu zafixovanou . Pak budete měsíčně platit víc o zvýšenou cenu za distribuci. A až fixace skončí, buď si vyjednáte novou cenu – u stávajícího nebo jiného dodavatele – a dá se předpokládat, že bude lepší než cena, kterou platíte dneska. Nesmíte ale přehlédnout, že se blíží konec fixace, protože většina smluv obsahuje ujednání, že když se včas neozvete, smlouva se prodlouží na další období. A odcházet během fixace se velmi často nevyplatí – případné sankce můžou úsporu vymazat.

na nějakou dobu . Pak budete měsíčně platit víc o zvýšenou cenu za distribuci. A až fixace skončí, buď si vyjednáte novou cenu – u stávajícího nebo jiného dodavatele – a dá se předpokládat, že bude lepší než cena, kterou platíte dneska. Nesmíte ale přehlédnout, že se blíží konec fixace, protože většina smluv obsahuje ujednání, že když se včas neozvete, smlouva se prodlouží na další období. A odcházet během fixace se velmi často nevyplatí – případné sankce můžou úsporu vymazat. Máte smlouvu na dobu neurčitou . Je pravděpodobné, že vám dodavatel sám od sebe cenu plynu sníží a nárůst poplatků za distribuci tak smaže. Otázka ale je, o kolik ji sníží. A jestli i po tom snížení nebude k mání pár výhodnějších nabídek. Dodavatelé plynu o nové klienty hodně stojí. Pravda, většinou si je chtějí uvázat smlouvou na dobu určitou, ale sleva, kterou za to nabídnou, se může vyplatit. Případně vám jejich nabídka dává do rukou pádný argument pro vyjednávání lepší ceny u stávajícího dodavatele.

. Je pravděpodobné, že vám dodavatel sám od sebe cenu plynu sníží a nárůst poplatků za distribuci tak smaže. Otázka ale je, o kolik ji sníží. A jestli i po tom snížení nebude k mání pár výhodnějších nabídek. Dodavatelé plynu o nové klienty hodně stojí. Pravda, většinou si je chtějí uvázat smlouvou na dobu určitou, ale sleva, kterou za to nabídnou, se může vyplatit. Případně vám jejich nabídka dává do rukou pádný argument pro vyjednávání lepší ceny u stávajícího dodavatele. Třetí možnost je speciální. Je to spotový tarif. To znamená, že dodavateli platíte za plyn v závislosti na aktuálním vývoji cen plynu na energetické burze. Je to ale řekněme možnost pro pokročilé – sázka na to, že ceny plynu půjdou dolů nebo aspoň neporostou.

Gabriel Pleska Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem