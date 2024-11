Spočítejte si, kolik zaplatíte za elektřinu. Známe nové ceny za distribuci

Jistič:

do 3×10 A a do 1×25 A včetně nad 3×10 A do 3×16 A včetně nad 3×16 A do 3×20 A včetně nad 3×20 A do 3×25 A včetně nad 3×25 A do 3×32 A včetně nad 3×32 A do 3×40 A včetně nad 3×40 A do 3×50 A včetně nad 3×50 A do 3×63 A včetně nad 3×63 A za každou 1A nad 1×25 A za každou 1 A