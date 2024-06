Změnit dodavatele nic nestojí. Teď je vhodná doba, říká odborník na energie

S příchodem teplých dnů o nákladech na topnou sezonu nejspíš nepřemýšlíte. Lukáš Kaňok z Kalkulátor.cz ovšem radí, že právě nyní by se mělo zainvestovat do úsporných opatření v domácnosti a připravit se na zimu. Ušetřit za spotřebu se dá i přechodem k novému dodavateli energií.

Proč řešit úsporná opatření na zimu zrovna v létě a čeho by se měla týkat?

Léto je ideální na realizaci, protože venku panuje příjemné počasí. Jen těžko najdete vhodnější čas na výměnu oken a dveří nebo zateplení obvodových zdí, střechy či půdy, což silně doporučuji. Jestli zrovna na výměnu oken nebo dveří nezbývají prostředky, tak je dobré nechat je alespoň seřídit, aby jimi neutíkalo teplo. Pokud naopak finance máte, tak bych zvážil instalaci fotovoltaického systému, který pomůže minimálně s ohřevem vody a výrazně sníží spotřebu elektřiny v domácnosti. K méně nákladnějším opatřením pak patří výměna starých spotřebičů, jako je lednička, pračka, sušička nebo kávovar, které mají zbytečně velikou spotřebu. Ta se dá vyčíst z jejich energetického štítku.

Kdy vůbec v Česku začíná topná sezona a jaká má pravidla?

Topná sezona standardně startuje v září či říjnu, když vám začne topit radiátor. Vyhláška říká, že se tak děje ve chvíli, kdy se dva dny po sobě venkovní teplota nepřehoupne přes 13 °C a předpověď na další den nepočítá s oteplením. Sezona obvykle končí na jaře – v březnu nebo dubnu. Letos to sice vypadalo, že se přestane topit dříve, ale nakonec po dlouhodobě nadprůměrných teplotách dorazily mrazy a teplárny se musely zase činit.

Předpokládám, že dodavatelé energií se na chladné počasí musí připravit předem.

Přesně tak, pro dodavatele je situace jiná, protože musí elektřinu a plyn nakoupit dřív, aby měli dostatek pro každého zákazníka. Nevěřím tomu, že někdo bude riskovat a nakoupí danou komoditu až na poslední chvilku, protože před začátkem topné sezony jdou ceny nahoru. Podobným způsobem by měl přemýšlet i zákazník, a pokud zvažuje změnu dodavatele, tak to nenechávat až na dobu příchodu zimy, jinak musí počítat s vyšší cenou. Ideální čas na přechod je na konci topné sezony, kdy bývají ceníky nejníž. S blížícím se létem pak dochází k postupnému zdražování.

Konec smlouvy se ale u každého zákazníka liší. Jak mohou přejít k „výhodnějšímu“ dodavateli, když mají jinde stále platnou smlouvu?

To máte pravdu, ale vy můžete s novým dodavatelem uzavřít smlouvu obvykle až půl roku dopředu. V tomto časovém horizontu jsou totiž dodavatelé schopni predikovat, za jakou cenu budou nakupovat, případně mohou energie nakoupit předem.

Jak postupovat, když se rozhodnete sjednat smlouvu v takovém předstihu? Je potřeba informovat současného dodavatele?

Když s novým dodavatelem podepíšete smlouvu, dáváte mu současně souhlas k tomu, aby původnímu dodavateli oznámil, že si vás převádí. Dodavatelé si pak všechno včetně termínu mezi sebou vykomunikují. Vy jako zákazník stávajícímu dodavateli nic hlásit nemusíte. V zákoně není definovaná žádná lhůta, jak dlouho dopředu lze smlouvu podepsat, na druhou stranu máte právo se do 15 dnů vrátit k původnímu dodavateli.

Jak často je vůbec možné dodavatele měnit?

To je zajímavá otázka. V České republice je asi 8,5 milionu odběratelů energií, z toho cca 6 milionů elektřiny a 2,5 milionu plynu. Podle mého odhadu ale 6–6,5 milionu z nich nikdy dodavatele nezměnilo. Připadá mi to téměř alarmující a přesně to ukazuje, proč si dodavatel může dovolit mít cenu pro stávající zákazníky výrazně vyšší. Ví, že mu neodejdou. Přitom změnit dodavatele nic nestojí. Každopádně k vaší otázce – dodavatele můžete změnit, kdykoliv vám to umožní smlouva, anebo se na tom domluvíte se stávajícím dodavatelem. Zákonné lhůty stanovují, že u smlouvy na dobu neurčitou dojde ke změně za tři měsíce od prvního dne následujícího měsíce. Kdybyste se tedy hodně snažili, teoreticky zvládnete dodavatele změnit třikrát za rok. U smlouvy na dobu určitou máte právo odejít bez jakékoliv sankce ke konkrétnímu termínu – u jednoleté smlouvy je to jednou ročně. Existují ovšem situace, které to umožňují častěji. Typicky, když pronajímáte byt a změní se vám nájemce. Ten má možnost uzavřít smlouvu novou, ta původní se stornuje bez pokuty. Stejně tak, když zemře člověk, na něhož je smlouva psaná.

Lukáš Kaňok Zdroj: Kalkulátor.cz Je ředitelem sekce Energo společnosti Kalkulátor.cz. Jeho profesní kariéra začala v oboru TELCO, kde působil 14 let, a nyní už 8 let pokračuje ve světě online srovnávačů cen energií, pojištění a financí. Jeho zájem o nové technologie mu pomohl rozvíjet inovativní řešení a strategie pro energetický a finanční obor.

Pokud není smlouva výhodná, doporučujete změnu dodavatele. Souhlasili by s vámi i bývalí zákazníci Bohemia Energy? Co se tenkrát stalo?

Z veřejně dostupných informací vyplývá, že Bohemia Energy uzavírala se zákazníky smlouvu na fixovanou cenu elektřiny, ale tu elektřinu neměla nakoupenou a nakupovala pouze na burze v rámci aktuálních nabídek denního trhu. A protože začala cena prudce stoupat, tak Bohemia Energy potřebovala obrovské finanční prostředky. Ona by ustála samotné zdražení, ale u nás platí, že když kupujete elektřinu na burze, tak za elektřinu musíte složit zálohu. A i když ji koupíte třeba dva roky dopředu, tak pokud prudce zdraží, musíte jít a složit další zálohu, přestože už máte nakoupeno za super nízkou cenu. Pro tu burzu je to ochrana, aby se předešlo situacím, že si někdo objedná nějaký objem a pak ho neodebere, protože nemá za co. A to se stalo Bohemia Energy – potřebovala složit další peníze, ale neměla je a banky jí nepůjčily. Tak musela vyhlásit krach. Nejhorší ale bylo, že ten den ještě obchodníci aktivně volali zákazníkům a nabízeli uzavření nové smlouvy za 999 Kč za megawatt elektřiny na burze.

Může se to stát i dnes? Na co si dát pozor?

K dalším výkyvům dojít může, a když ten dodavatel nakupuje na burze, tak prostě bude muset vzít hromadu miliard a ty složit, aby to na té burze ustál. Proto bych nešel k opravdu malému dodavateli. Na druhou stranu, pokud budete vybírat mezi sedmi největšími dodavateli, tak tam už to riziko nejspíš nehrozí. Dále byste se měli zaměřit na dodavatele, který vám po celou dobu platnosti smlouvy garantuje stejnou cenu. Potom už záleží na vašich preferencích.

Jak je to s aktuálními cenami, kolik peněz si připravit na letošek?

Česko lze hodně zjednodušeně rozdělit na zákazníky, kteří se aktivně starají o to, kolik platí, a na ty, které to příliš nezajímá nebo se změny bojí. A rozdíl mezi tím, když něco uděláte, anebo zůstanete nečinní, je značný. Zatímco průměrná cena elektřiny se pohybuje kolem 3500 korun za jednu megawatthodinu bez DPH, akviziční ceny se nacházejí lehce na 2500 korun bez DPH. Například zákazníci s elektrokotlem, kteří dnes platí o tisíc korun méně za MWh, ušetří přibližně 25 000 korun za jednu topnou sezonu. U smlouvy na dva roky to dělá úsporu 50 tisíc korun.

Vyplatí se stávající ceny fixovat, případně na jak dlouho?

Můj názor je, že průměrná cena za elektřinu se ještě sníží, protože je stále dost vysoko, ale akviziční ceny už dolů nepůjdou. Na burze začala elektřina poměrně zdražovat. Očekává se také další zdražování emisních povolenek, které mají být koncem roku staženy. Až se to stane, výroba z uhelných elektráren přestane dávat ekonomický smysl. A jakmile se vypne první uhelná elektrárna, tak se skokově zdraží elektřina, protože se bude vyrábět z plynu, což se výrazně prodraží. Z toho mi vyplývá, že akviziční cena už klesat nebude a nastal vhodný čas dnes podepsat smlouvu na dva roky bez ohledu na to, že začne platit třeba až za půl roku.

Čím je nejvýhodnější topit, pokud se to dá nějak paušalizovat.

Generalizovat to určitě nejde, protože každý člověk má jiné finanční možnosti i výchozí situaci. Do zatepleného domu například doporučuji tepelné čerpadlo, které je výrazně výhodnější než klasický elektrokotel. Naopak pro starý nezateplený domek se nehodí, protože od určité teploty tepelné čerpadlo nestačí a spotřeba je úplně stejná jako u jakéhokoliv jiného elektrokotle. Z těch standardních paliv vychází nejlépe plyn. Levnější je samozřejmě dřevo nebo uhlí, ale na úkor životního prostředí.

Co si pořídit do bytu?

Nejméně nákladné je dálkové topení, kdy se do celého domu dodává teplo z teplárny. V tomto případě se můžete dostat i do situace, že nebudete muset topit vůbec, protože vám bude stačit zbytkové teplo od sousedů – hlavně pod vámi. Spousta nových bytů se dnes staví s tím, že mají buď společný plynový kotel někde dole v kotelně, anebo má každý svůj vlastní, kterým si zároveň ohřívá vodu. Tomu bych se určitě nijak nebránil.

Peníze BrandVoice: Partnerem článku je Kalkulátor.cz Více o spolupráci

Lucie Weissová Vystudovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě UK. Na mediálních studiích FSV to dotáhla skoro do finále. Začínala jako copywriter a editor v marketingu, nyní si rozšiřuje obzory ve vydavatelství NextPage Media.... Další články autora.

Dlouhodobý investiční produkt Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů. Založte si DIP

Sdílejte článek, než ho smažem