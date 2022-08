Na energie přispějeme víc. Síkela chce trumfnout sám sebe

Domácnosti by ještě letos měly dostat přibližně 2,5krát víc, než vláda před týdnem schválila. Zásadní zvýšení takzvaného úsporného tarifu prosazuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za hnutí STAN). Byl to přitom právě on, kdo před týdnem – po několika měsících příprav – přišel s konkrétními čísly.

„Hnutí STAN navrhuje, aby se pomoc českým domácnostem v rámci úsporného tarifu zvýšila ze čtyř na deset tisíc korun,“ oznámili dnes Starostové a nezávislí, jedna z pěti částí vládní koalice. Dodejme, že 4000 korun má být průměrná pomoc pro domácnost do konce letošního roku, složená z paušálu 3500 korun u nejpoužívanějších tarifů elektřiny a 599 korun za MWh elektřiny formou odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Navýšení pomoci domácnostem si letos podle STAN vyžádá náklady ve výši 54 miliard místo původně plánovaných 18 miliard korun.

Proč se Síkela po týdnu postavil do opozice sám k sobě? „Od června, kdy vláda schválila obrysy státní pomoci s energiemi, došlo na trhu k dramatickým změnám. Cena plynu stoupla od té doby zhruba dvakrát a cena elektřiny dokonce skoro třikrát. V posledních dnech trh v tomto segmentu v podstatě přestal fungovat,“ vysvětluje. Jenže: konkrétní částky pro domácnosti přinesl ministr až na jednání vlády ve středu 24. srpna. Tehdy už byly ceny energií na rekordní úrovni. Jako nedostatečnou pak kritizovala schválenou vládní pomoc nejen opozice, ale i mnoho odborníků – těm se nelíbí ani její plošná podoba.

„Do budoucna by pomoc domácnostem již neměla být plošná, ministerstvo průmyslu chce proto ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí připravit definici sociálně zranitelného zákazníka a pomoc více cílit,“ řekl dnes Síkela bez bližších podrobností.

Jak (zatím?) vypadá podpora domácnostem s drahými energiemi, kterou před týdnem schválila vláda? Máme kalkulačku:

Kdo na schválenou vládní pomoc dosáhne a jaké jsou tabulky podle tarifů a spotřeby? Tady jsou podrobnosti z minulého týdne.

Ministr Síkela dnes reagoval i na volání po podpoře firem nebo veřejného sektoru. Za dosavadní nečinnost kritizovali vládu i zástupci koaličních stran z řad hejtmanů nebo starostů, především Martin Kuba (ODS) nebo Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

„Zhruba 28 miliard navrhuje hnutí STAN vložit do podpory firem, a to díky aktivování takzvaného dočasného rámce, který v souladu s pravidly EU umožňuje dočasnou pomoc firmám, jež se potýkají s dopady ruské agrese na Ukrajině,“ říká teď Síkela.

„Za smysluplný nástroj pomoci veřejnému sektoru – například samosprávám a veřejným institucím – považujeme institut státního obchodníka s energiemi, který by měl být zřízen do konce tohoto roku,“ dodal dnes Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Zatím není jasné, jakou podporu má výrazné zvýšení podpory domácnostem u ostatních stran vládní koalice. Text budeme aktualizovat po dnešním jednání vlády.

48 % samostatně žijících seniorů už má střední až velké finanční potíže v souvislosti s růstem cen energií.

Třetí kolo průzkumu s @paq_research (první bylo v dubnu) na stále stejném vzorku a další zhoršení, jak přichází nové a nové ceníky.https://t.co/6UMUz02okH — Radek Hábl (@radhabl) August 31, 2022

