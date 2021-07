Chytrá elektrárna. Panely na střeše se vyplatí

Cena elektřiny v příštích letech skokově zdraží, odpovědí na to je elektrárna na střeše domu, říká v rozhovoru Martin Palarčík, šéf skupiny Ekocesta, která kromě jiného staví fotovoltaiky na klíč.

Pro koho jsou vhodné fotovoltaické elektrárny?

V zásadě pro každého vlastníka nemovitosti. Typicky pro majitele rodinných domů, vhodné jsou i pro bytové domy, uvažovat by o nich měla i bytová družstva a společenství vlastníků. Jsou také pro majitele firem s výrobními halami, sklady nebo dalšími vlastními budovami. Uvažovat by o nich měla i vedení obcí a státní úřady. Těm všem se může vyplatit. Ale užitek z nich nakonec můžou mít úplně všichni. Podle evropských směrnic má i Česko závazek dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Usilovat o ni je odpovědné vůči společnosti a Ekocesta bude ráda partnerem každému, kdo se přidá.

Takže kdo si nechá elektrárnu namontovat na dům, přispěje k tomu, že Česko bude do budoucna plnit předepsané normy na produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů?

Pomůže naplnit předepsané normy a díky úspoře elektrické energie a omezení vypouštěného oxidu uhličitého do ovzduší Česko načerpá emisní povolenky. Za jejich prodej pak můžeme podpořit další výstavbu fotovoltaických elektráren. Složení společností sdružených v Ekocestě zaručuje, že být odpovědný uživatele vlastně nijak nezatíží: zajistíme profi instalaci fotovoltaické elektrárny na míru, postaráme se i o následný servis, zajistíme také výhodný výkup přebytků energie a nabíjení baterií za aktuální tržní cenu. A díky partnerovi, kterým je Energetické družstvo vlastníků FVE, pomůžeme lidem podílet se i na decentralizaci české energetiky a dosažení uhlíkové neutrality.

Martin Palarčík Zdroj: Ekocesta Téměř deset let pracoval ve společnosti Marks & Spencer, kde časem zajišťoval chod 25 prodejen na území Česka a Slovenska. Přes tři roky vedl společnost Intersport ČR. Milující otec dvou synů, aktivní sportovec, člověk se zájmem o své okolí a vášní pro efektivní využití obnovitelných zdrojů. Generální ředitel skupiny Ekocesta.

Kolik stojí pořízení fotovoltaické elektrárny na běžný rodinný dům?

Je možné ji pořídit už od 120 tisíc korun, kde zhruba polovinu tvoří dotace, rodiny to tedy vyjde na 60 000 korun. Taková elektrárna má zároveň nejrychlejší návratnost, zhruba pět až šest let. Nejprodávanější sestavy jsou paradoxně ty nejdražší s bateriemi, kam se ukládají vyprodukované přebytky elektřiny. Jde o víc než 90 procent našich instalací. Zákazníci slyší na soběstačnost a na pocit, že přispěli k ochraně klimatu. Že je návratnost dvojnásobná oproti nejlevnější variantě, tolik neřeší. Taková elektrárna vyjde na 340 tisíc korun a dotace bývá 155 tisíc korun. Platí, že strukturálně postižené kraje – tedy Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký – mají dotace o něco vyšší, třeba u té nejprodávanější varianty je to 170 tisíc.

Jak se dotace čerpají?

Zákazník podepíše smlouvu a zplnomocnění. Vyřešíme pak za něj všechno, zaplatí dopředu a následně mu je dotace vyplacena zpětně na účet. Úřadování a stavba vyjdou zhruba na čtyři měsíce a k vyplacení dotace dojde do osmi týdnů od spuštění elektrárny.

Když už mám fotovoltaiku na střeše, co mě čeká dál?

U nás vás toho čeká ještě spousta. Jsme dlouhodobý partner, nejen instalační firma. Staráme se třeba o elektřinu, když se jí vyrobí víc, než spotřebujete. Řešíme i servis. Drtivá většina firem čeká, až jim lidé zavolají, že elektrárna nefunguje. My máme dohledové centrum, které běží nepřetržitě. Když něco nefunguje, řešíme to hned. Voláme zákazníkovi, a když to nejde vyřešit na dálku, vyjíždí technik. Po dobu dvouleté záruky je servisní služba zdarma, pak vyjde na 49 korun měsíčně.

Co se děje, když moje domácnost nespotřebuje všechnu vyrobenou energii?

Zvláštností elektřiny je, že v daném okamžiku musí být vyrobeno tolik energie, kolik je možné spotřebovat. Zákazník vždycky spotřebuje alespoň 70 procent elektřiny vyrobené svojí elektrárnou. Když se energie nespotřebuje, ukládáme ji do bojlerů na ohřev vody nebo do bateriového úložiště. Jakmile je plné, začne se elektřina tlačit do distribuční sítě, k tomu je ale potřeba mít sjednanou smlouvu s obchodníkem s energiemi. V ten moment už nejste klasický odběratel elektrické energie, ale stáváte se malou elektrárnou ve velkém systému.

Součástí naší skupiny je i společnost Sysel energie, která sleduje potřeby domácnosti, její spotřebu a pravidelné chování. Víme, kdy je její spotřeba energie malá a kdy roste. Ještě k tomu přidáváme predikci počasí. Víme tedy, kolik elektřiny v příštích hodinách elektrárna vyrobí a kolik jí domácnost spotřebuje. Umíme to zkombinovat, aby to bylo maximálně výhodné. Když je třeba v noci nízká cena elektřiny na burze a baterie jsou prázdné, dobijeme je za aktuální tržní cenu, tedy pro zákazníka nejférověji, co to jde. V případě přebytků pak zajistíme prodej.

Když si elektřinu budu vyrábět doma, ušetřím?

Ano, domácnost spoří i tím, že si elektřinu vyrábí doma a nemusí ji z větší části nakupovat. Lidé to přepočítávají současnými cenami, my jsme si ale jistí, že v příštích deseti letech elektřina skokově zdraží. Myslím, že za několik málo let už nebudou na pořízení fotovoltaické elektrárny ani dotace, ale cena elektřiny stoupne tolik, že i bez dotací bude návratnost rychlá. Za poslední čtvrtrok elektrická energie zdražila o více než 36 procent.

Proč podle vás ceny elektřiny skokově porostou?

Do roku 2038 má dojít k uzavření veškerých elektráren, které spalují uhlí. Budeme tyto tradiční zdroje muset nahradit obnovitelnými zdroji, jádrem či plynem. Zvýší se nároky na uchování elektřiny. Energie z obnovitelných zdrojů je nepredikovatelná a je třeba s ní hospodařit, musí například vzniknout síť bateriových center. Pak je tu nárůst elektromobility. Vzniknou obrovské nároky na rezervovaný příkon nabíjecích center. Všechno bude muset zaplatit i konečný spotřebitel. Tlak na ceny roste už teď, velmi rychle zdražují emisní povolenky.

Není a nebude to jen dočasný výkyv? Nečeká nás to samé jako u panelů, že technologie s vývojem výrazně zlevní?

Vidím minimálně deset důvodů ke zdražení a žádný ke zlevnění.

A jak je to s likvidací elektrárny na konci životnosti?

Ze zákona jsou dovozci při dovozu všech jejích komponentů povinni platit recyklační poplatek. Všechno se tedy dá na konci životnosti odvézt do jakéhokoli sběrného dvora a tam to zdarma odeberou. V panelech nebo bateriích jsou vzácné prvky: lithium, hliník, křemík, drahé silikony, sklo i stříbro. Když se bude správně recyklovat, dá se vše znovu využít.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Radim Zelený Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.