Energie v aplikaci. Neplaťte víc za to, co mají všichni dodavatelé stejné

Elektřina na burze je meziročně dražší skoro o desetinu. Proč její cena roste?

Především je za tím růst cen emisních povolenek. V Evropě se pořád nejvíc elektřiny vyrábí v uhelných elektrárnách a tam cena povolenek dělá zhruba třetinu ceny výrobce. Povolenky jsou vlastně finanční produkt a poslední dobou se ukazuje velmi silná souvislost mezi trhem s akciemi a trhem povolenek. Akcie teď zdražují a s nimi i povolenka. Přidal se růst cen dalších vstupů – v Asii je velká zima, a tak začali ve velkém nakupovat uhlí, plyn. To ovlivňuje i cenu elektřiny v Evropě.

Co to znamená pro koncové zákazníky, domácnosti nebo podnikatele? Loni dodavatelé zlevňovali, letos budou zdražovat?

Pokud se ceny nahoře udrží dlouho, ke zdražování dojde. Pro koncového zákazníka ale nedává smysl sledovat vývoj cen na burzách. Nemůže to ovlivnit. Neovlivníme to ani my, dodavatelé. Všichni nakupujeme za stejné burzovní ceny. Stejně tak lidé neovlivní platby za distribuci, za ekologii a daně, ty určuje stát. Můžou si ale zvolit dodavatele s nízkou marží a férovým přístupem. Marže sice tvoří malou část ceny, ale někteří dodavatelé účtují až desetinásobek toho, co jiní. Tím se dají ušetřit peníze, ale hlavně to hodně vypovídá o přístupu k obchodnímu vztahu, který s vámi dodavatel uzavírá. Nemá smysl platit víc za něco, co mají všichni dodavatelé úplně stejné.

Karel Srna Zdroj: Gazela Energy Absolvent pražské VŠE. Zaměřuje se na marketing, management a provoz v bankovnictví, pojišťovnictví a energetice. Zkušenosti má z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Ruska. Byl členem projektových týmů definujících a spouštějících například Expandia Banku, Direct pojišťovnu nebo energetickou společnost Nano Energies.

Jak správně vybrat?

Nemusíte mít dodavatele, který má logo na všech sloupech, tisíce zaměstnanců, kanceláře v každém okresním městě, reklamní kampaně. Jeho drahý provoz platíte v cenách energií. Můžete si vybrat dodavatele, který vám „jen“ dodá elektřinu a plyn a obslouží vás v aplikaci, mailem nebo po telefonu. Samozřejmě respektujeme, že i dneska jsou lidé, kteří chodí zadávat příkaz do banky a energie řeší v pobočce – pro ně naše služby asi nebudou.

Kolik můžu ušetřit, když si vyberu levnějšího dodavatele?

Konkrétně naše marže je proti největším dodavatelům i desetkrát nižší. Lidé s námi například u plynu průměrně ušetří zhruba 3600, u elektřiny skoro 3000 korun za rok. To jsou čísla z reálného provozu, od domácností a podnikatelů, kteří k nám přišli. U piva každý řeší, v které hospodě je o korunu nebo dvě dražší, ale u energií zůstává hodně lidí pasivních a platí víc, než musí. Vyhazují z okna tisíce. Kdyby je investovali, můžou mít za deset let pěkné peníze.

Nižší cena člověka láká, ale dá i na to, jak firmu zná. Když vedle sebe postavíte ČEZ, který zná každý, a Gazelu, novou značku, tak k vám nemusí mít důvěru. V minulosti taky bylo několik krachů menších dodavatelů…

Základní důvěru dává energetický zákon. I když dodavatel zbankrotuje, vám ani neblikne žárovka. Stát garantuje, že každý, kdo platí elektřinu a plyn, musí být připojený k dodávkám. Když dodavatel zkrachuje, převezme dočasně jeho klienty takzvaný dodavatel poslední instance, což je místně příslušná distribuční společnost. Ten pak klienty zbankrotované firmy upozorní a dá jim několik týdnů, aby si vybrali dodavatele podle svého. Bankrotů nebylo mnoho a týkaly se desítek tisíc zákazníků z několika milionů. Za Gazelou navíc stojí lidi s dlouholetou zkušeností v energetice. Víme, co děláme.

Zmiňoval jste férový přístup. Jaké neférovosti dodavatelé energií třeba dělají?

Hodně dodavatelů má různé ceny pro nové a stávající zákazníky. Pro první mají ceny nízké, pro druhé vysoké. Stávající zákazníci vlastně dotují výhodnější cenu pro nové. Pokud si člověk nedá pozor, dostane se postupem času do ceníku, který je drahý. Kdo je pasivní a loajální k firmě, je za to často potrestaný vyšší cenou. My tohle neděláme, je nám to protivné. Nemáme deset ceníků, ale jednu cenu pro všechny.

Některé firmy lákají na produkt navázaný na burzovní ceny. Je to taky nefér?

Není, ale nejde o produkt vhodný pro běžného zákazníka. Ve srovnávačích taková nabídka vychází velmi dobře, ty totiž používají dvanáctiměsíční průměry a ještě před půl rokem byly ceny elektřiny a plynu na historických minimech. Prodává se to pod heslem Kupte si energie za velkoobchodní ceny. My si myslíme, že pro běžnou domácnost ani malého nebo středního podnikatele to není výhodné – dopředu neví, jakou cenu zaplatí, nemůže plánovat. Aktuální ceny jsou běžně dvojnásobek těch před půl rokem.

Nenabízíte ani fixaci cen. Proč?

Fixace může peníze ušetřit, ale často se také stane, že zákazník pak dlouhou dobu platí ceny vyšší, než jsou na trhu. Nemyslíme si, že běžný zákazník má znalosti, aby uměl rozhodnout o správném okamžiku, kdy ceny zafixovat. Dál víme, že domácnosti i malé firmy, na které se zaměřujeme, uvažují v kalendářních letech. Náš ceník je tak vždycky platný na celý rok a ceny měníme jen k 1. lednu.

Jak sjednáváte smlouvy, když nemáte pobočky?

Máme aplikaci pro mobil nebo web. Člověk zadá údaje, nahraje poslední vyúčtování a my mu spočítáme, kolik ušetří, pokud k nám přejde. Když se mu to líbí, může v aplikaci rovnou podepsat smlouvu. Respektujeme, že lidé nechtějí, aby jim firmy prodávaly své služby napřímo, aby jim někdo zvonil u dveří nebo volal. Náš prodej není nátlakový, necháváme všechno na zákazníkovi. Věříme, že je náš proces jednoduchý, a že když se mu vypočtená úspora bude líbit, smlouvu sám podepíše. Stejně jednoduše od nás v případě nespokojenosti může odejít.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.